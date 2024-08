LIVE: Slavia hájí v Bruselu dvoubrankový náskok z prvního zápasu, domácí trefili břevno

Fotbalisté pražské Slavie bojují v Bruselu v odvetě 3. předkola Ligy mistrů proti belgickému Saint-Gilloise. Pražané minulý týden v úvodním duelu v souboji úřadujících vicemistrů svých zemí zvítězili 3:1 a k postupu by si mohli dovolit i porážku o jednu branku. Největší šanci první půle měli domácí, kteří ve 40. minutě trefili břevno. Utkání sledujte od 20:30 živě na Livesport.cz.

Union Saint-Gilloise, který se ještě nikdy nepředstavil ve skupinové fázi Ligy mistrů (LM), má před sebou těžký úkol, pokud si chce udržet naději na postup mezi evropskou elitu poté, co v prvním utkání třetího předkola podlehl pražské Slavii 1:3. Další neúspěch by nicméně neznamenal konec evropského tažení Belgičanů v této sezoně, protože by se přesunuli do Evropské ligy (EL).

Union je na EL zvyklý, neboť se v posledních dvou ročnících účastnil skupinových fází, což byla jeho jediná vystoupení v evropských soutěžích v tomto století. Kouč Sébastien Pocognoli se však bude snažit zvládnout pohádkový zvrat v naději, že se mu podaří dosáhnout ještě lepšího výsledku. V zádech má mimo jiné slušnou bilanci Unionu, který z předešlých 12 domácích duelů na evropské scéně prohrál jen třikrát (6-3-3), včetně tří výher nejméně dvoubrankovým rozdílem, což by potřeboval i nyní.

Lehké to ale domácí mít nebudou, protože Slavia je rozjetá. Svěřenci Jindřicha Trpišovského momentálně drží sérii 12 zápasů bez porážky (9-3-0). Za tu dobu nastříleli 28 gólů a sami jich inkasovali pouze pět, což ukazuje, že Pražané jedou na plné obrátky.

Červenobílí budou chtít tuto odvetu zvládnout a probojovat se do play off LM, kde by je čekalo buď francouzské Lille, nebo turecké Fenerbahce. V případě úspěchu by sešívaní útočili na první účast v základní skupině milionářské soutěže od ročníku 2019/20.

Koho sledovat: Navzdory sobotní prohře 3:4 s Westerlo bude Union doufat, že Kevin Rodríguez dokáže napodobit svůj výkon, když vstřelil branku. A to nejen proto, že to byla první prohra v jeho seniorské kariéře na klubové úrovni v utkání, ve kterém se prosadil (10-0-1). Slavia bude chtít, aby jí střelec dvou branek z prvního zápasu Tomáš Chorý pomohl uspět. V 11 z jeho posledních 16 gólových vystoupení otevřel skóre.

Zajímavost: Poločasový výsledek se shodoval s tím po závěrečném hvizdu v 11 z minulých 12 soutěžních zápasů Slavie.