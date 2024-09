Fotbalisté Sparty se ve středu poprvé od prosince 2005 představí v Lize mistrů, kam se probojovali přes tři předkola. Obhájci českého titulu vyzvou v úvodním kole ligové fáze Salcburk, s nímž v červenci remizovali v přípravě 2:2. Pro oba týmy půjde o první soutěžní zápas po reprezentační přestávce, jelikož o víkendu kvůli špatnému počasí nehrály. Utkání sledujte od 18:45 živě na Livesport.cz.

Po devíti vyřazeních v kvalifikační fázi se Sparta po 19 letech konečně vrací do Ligy mistrů (LM). Český mistr se musel prokousat přes tři předkola a zdá se, že je připraven vzít elitní evropskou soutěž útokem poté, co se mu podařil vstup do sezony – ve 13 soutěžních utkáních ani jednou neprohrál (11-2-0).

Šest z těchto 13 duelů se odehrálo v rámci LM, přičemž v nich Sparta nastřílela 14 gólů. I proto si bude proti Salcburku v prvním zápase v hlavní fázi milionářské soutěže mezi českým a rakouským týmem od sezony 1983/84 věřit. Víru Sparty podpoří rovněž jediná porážka z předešlých 11 domácích duelů na evropské scéně (6-4-1) a sebevědomí borcům z Letné dodá i pohled na vzájemnou bilanci s rakouskými soupeři (4-4-1).

Je však nepravděpodobné, že by to Salcburk, který se v každé z posledních šesti sezon dostal do hlavní fáze LM, vyvedlo z míry. Je to jeden z pouhých dvou týmů mimo tradiční "velkou pětku" evropských lig, kterým se to povedlo (spolu se Šachtarem Doněck). Red Bulls se z předchozích pěti pokusů dostali do vyřazovací fáze jen jednou, takže úkol pro svěřence Pepa Lijnderse je v novém formátu Champions League jasný.

Rakušané si jistě přejí, aby se umístili mezi 24 nejlepšími celky a zajistili si tak minimálně postup do play off. K tomu ale budou potřebovat zlepšit venkovní formu. Salcburk totiž vyhrál pouze čtyři z předcházejících 19 venkovních střetů v LM (4-6-9) a pouze jeden z posledních 10 (1-4-5). V této nelichotivé sérii si v Praze nemůže dovolit pokračovat, protože ho čekají mimo jiné souboje s Bayerem Leverkusen, Realem Madrid či PSG.

Koho sledovat: Albion Rrahmani, letní posila Sparty, se v této sezoně trefil už třikrát. Jednou se mu to povedlo na Letné v předkole LM proti Malmö – každý z jeho uplynulých čtyř zásahů na klubové úrovni byl druhým gólem v zápase. Všechny čtyři zásahy Dorgelese Neneho v tomto ročníku za Salcburk padly na cizích hřištích, včetně dvou v LM během úvodní půlhodiny.

Zajímavost: Sparta v předešlých 14 utkáních v hlavní fázi LM nevyhrála (0-4-10), přičemž naposledy zvítězila v prosinci 2003 proti Laziu.