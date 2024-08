LIVE: Sparta v závěru na hřišti Malmö navyšuje skóre, parádně se trefil Ryneš

Poprvé od roku 2010 fotbalisté Sparty hrají závěrečné 4. předkolo Ligy mistrů, a to v Malmö. O návrat do "milionářské" soutěže po 19 letech usilují právě proti švédskému soupeři. Chtějí mu zároveň oplatit deset let staré vyřazení v kvalifikaci Ligy mistrů. Odveta na Letné se uskuteční v úterý ve stejný čas. Utkání sledujte živě na Livesport.cz od 21 hodin.

Malmö bylo jen pár minut od vyřazení ve třetím předkole Ligy mistrů (LM), ale vyrovnávací gól z 97. minuty a vítězná trefa v prodloužení proti PAOKu zpečetily jeho postup do play off (4:3). V této fázi LM se představí již popáté a chce navázat na předešlé tři účasti v této fázi soutěže, kdy vždy postoupilo.

To je sice pro úřadující švédské mistry a aktuální lídry Allsvenskan proti Spartě dobrou vizitkou, ale jejich celková bilance proti českým klubům je špatná (1-0-3). S vyrovnanou vzájemnou bilancí (1-0-1) by se však mohla rýsovat další napínavá bitva, protože ve dvou letošních duelech Malmö v předkolech LM padlo 21 gólů – devět z nich v domácích utkáních.

Sparta to má v poslední době v bojích o LM těžké, protože usiluje o první účast v hlavní fázi od ročníku 2005/06. Proti FCSB v odvetě třetího předkola o poločase vedla 3:0, ale nakonec se strachovala o výsledek. Triumf 3:2 ji ovšem posunul dál po celkovém skóre 4:3. Po sobotní ligové výhře 2:1 v Jablonci tak nadále drží sérii bez porážky, která čítá devět soutěžních střetů (8-1-0).

Sparta na Švédsko nemá šťastné vzpomínky, protože když naposledy zamířila do Malmö, prohrála ve třetím předkole LM 2014/15 0:2 a vypadla kvůli menšímu počtu branek nastřílených na hřišti soupeře. Její současná třízápasová série neporazitelnosti (2-1-0) ve venkovních soubojích v kvalifikaci LM je však povzbudivější. Dobrý vstup do utkání bude opět důležitý, protože ve všech třech těchto konfrontacích odpovídal poločasový rezultát tomu po závěrečném hvizdu.

Koho sledovat: Anders Christiansen vstřelil vítězný gól Malmö proti PAOKu a v sobotu také proti Norrköpingu – devět svých posledních tref dal v zápasech, v nichž padly alespoň 3 přesné zásahy. Hrozbou v dresu Sparty je Lukáš Haraslín, který v uplynulých dvou soutěžních kláních skóroval v 37. a 38. minutě.

Zajímavost: V předešlých pěti domácích duelech Malmö v LM (2-2-1) padly góly v obou poločasech.