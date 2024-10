LIVE: Stuttgart – Sparta: Skóre otevřel Millot, z přímého kopu nádherně vyrovnal Kairinen

Sparta nastoupila ve Stuttgartu ke druhému zápasu v ligové fázi Champions League. I přes aktivní vstup do utkání v sedmé minutě inkasovala, hlavou se prosadil nehlídaný Enzo Millot. Vyrovnat mohl Martin Vitík, ale po standardce hlavičkoval do tyče. Hosté do přestávky přece jen skórovali, když z přímého kopu nádherně vymetl šibenici Kaan Kairinen. Druhou branku mohl přidat Veljko Birmančevič, ale trefil břevno. Druhou půli začala Sparta ustrašeně, ve velké šanci se však paradoxně ocitl Birmančevič, jehož vychytal Alexander Nübel. Průběh utkání můžete sledovat živě s audiokomentářem na Livesport.cz.

První zápas Stuttgartu v Lize mistrů po více než 13 letech skončil stejně jako ten předchozí v roce 2010, tedy porážkou ve Španělsku. Tentokrát VfB prohrál 1:3 s Realem Madrid. V Bundeslize se mu podařilo doma smáznout Dortmund 5:1, ale v sobotu už potřebovali pozdní gól, aby ve Wolfsburgu uhráli remízu 2:2 poté, co dohrávali v oslabení.

Bojovný výkon, který kouč Sebastian Hoeness označil za důležitý pro morálku, by měl domácí dobře připravit na zápas proti Spartě. Historie je na jejich straně, protože vyhráli oba předchozí domácí střety na evropské scéně proti pražským klubům. Ten dosud poslední byl proti Slavii v Poháru vítězů pohárů v sezoně 1997/98.

Základní sestavy. Livesport

Sparta v Chance Lize nečekaně zaváhala s Olomoucí (2:3) a o víkendu ji čeká dalšé těžká zkouška v podobě derby se Slavií. V Evropě se jí v tomto ročníku každopádně daří, její triumf 3:0 nad Salcburkem v prvním utkáním byl třetím vítězstvím v LM s čistým kontem a šestým evropským vítězstvím v této sezoně (6-1-0).

Po ideálním začátku, ve kterém si hráči ACS zajistili nejvyšší trium v LM od roku 2001, kdy porazili Feyenoord 4:0, jsou neporaženi v předešlých třech evropských zápasech na úvod podzimní fáze (2-1-0). V Německu se Letenští představí poprvé od remízy 2:2 se Schalke v Evropské lize 2015/16 a zároveň platí, že na německých hřištích nevyhráli od roku 1992 (od té doby 0-3-2).