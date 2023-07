Los evropských pohárů: Priskeho Kodaň, nebo Island. Spartu čeká sever, Slavia začne doma

Zatímco Slavia má v Evropské lize už delší dobu jasno – narazí na horšího z dvojice Panathinaikos, Dnipro-1, Sparta se před pondělním losem třásla. Narazit totiž mohla třeba na turecký Galatasaray, který v létě mohutně posiluje. Nakonec se však soubor Briana Priskeho vydá na sever, kde se utká s lepším z dvojice FC Kodaň/Breidablik. V osudí jsou i další dva čeští zástupci Plzeň a Bohemians, kteří ve čtvrtek naskočí do druhého předkola Konferenční ligy.

Liga mistrů

Už jsou to téměř dvě desítky let, co si pražská Sparta zahrála základní skupinu Ligy mistrů. Naposledy se tak stalo v sezoně 2005/06. O nejprestižnější evropskou klubovou fotbalovou soutěž budou Letenští bojovat znovu po dvou letech, zatímco loni neuspěli ani v Konferenční lize. Pokud by Sparta 3. předkolem LM neprošla, čekalo by ji závěrečné 4. předkolo Evropské ligy. Jako jediný ze čtyř českých zástupců v letošní kvalifikaci pohárů má jistotu, že si zahraje skupinu, a to minimálně Evropské konferenční ligy.

Sparta byla při losu mezi nenasazenými týmy a po rozdělení mužstev do dvou skupin mohla dostat tři dvojice 2. předkola. Letenští se vyhnuli papírově zřejmě nejtěžšímu soupeři Galatasarayi Istanbul a připadl na ně vítěz souboje mezi islandským a dánským šampionem. Velkým favoritem na postup je Kodaň, která na jaře o čtyři body vyhrála domácí ligu. Postup Breidabliku by byl obrovským překvapením. Islandský mistr začal v nultém předkole a v kvalifikaci přešel už přes tři soupeře.

Souboj s Kodaní by byl velmi speciální pro velkou část realizačního týmu Sparty, dánští trenéři Pražanů v čele s hlavním koučem Priskem by si zahráli proti krajanům. Priske dokonce v Kodani dělal v sezoně 2016/17 asistenta, poté se vrátil do jiného dánského klubu Midtjyllandu.

Sparta se s Kodaní utkala v soutěžích UEFA dvakrát ve skupině Evropské ligy v sezoně 2009/10. Venku prohrála 0:1 a doma podlehla vysoko 0:3. Naposledy na Kodaň narazila z českých klubů Slavia, která si v ročníku 2018/19 ve skupině Evropské ligy připsala venkovní vítězství 1:0 a domácí remízu 0:0. O sezonu dříve s týmem z dánské metropole remizoval doma 1:1 a prohrál 0:3 venku Zlín. Před osmi lety přes FC Kodaň přešel ve 3. předkole Jablonec, v roce 2011 pak při prvním postupu do skupiny Ligy mistrů Plzeň.

S Breidablikem si české týmy v pohárech ještě nezahrály. Na islandského soupeře tuzemské kluby v samostatné historii narazily dvakrát a v obou případech postoupily. Zvládly i tři dvojzápasy před rozdělením federace, Sparta v září 1987 vyřadila Fram Reykjavík.

Letenští naposledy v pohárech čelili dánskému soupeři předloni na podzim, kdy ve skupině Evropské ligy hráli s městským rivalem FC Kodaň Bröndby. Venku remizovali bez branek a doma zvítězili 2:0. Dvojzápas s Kodaní by byl rovněž přímým soubojem Česka a Dánska v boji o první patnáctku v žebříčku národních koeficientů UEFA, která znamená pět mužstev v pohárech.

Program Ligy mistrů

Evropská liga

Možní soupeři Slavie: Dnipro-1, nebo Panathinaikos.

Poté, co loni Slavia nepostoupila ze základní skupiny Konferenční ligy, bude mít motivaci uspět v soutěži, kde v nedávných letech sbírala velké úspěchy. Aby v Evropské lize, v níž sešívaní hráli v posledních pěti letech dvakrát čtvrtfinále, došli do hlavní fáze, budou muset přehrát dva soupeře. Vítěz českého poháru už má jistotu, že narazí na poraženého z 2. předkola Ligy mistrů mezi Dniprem-1 a Panathinaikosem Atény. Los tak určil pouze to, že Pražané začnou dvojzápas doma.

Konferenční liga

Možní soupeři Plzně: Gzira United FC/F91 Diddeleng, Linfield FC/Pogoň Štětín, NK Osijek/ZTE FC, Hibernian FC/Inter Club d‘Escaldes, SK Brann.

Možní soupeři Bohemians: FK Auda/Spartak Trnava, Derry City FC/KuPS Kuopio, Kalmar FF/FC Pjunik, Vorskla Poltava/Dila Gori, FC Nordsjaelland.

Plzeň a Bohemians 1905 se dozvědí případné soupeře pro 3. předkolo Evropské konferenční ligy, čeští zástupci ale nejprve musejí přejít přes 2. předkolo. Západočeši ve čtvrtek přivítají v úvodním utkání kosovskou Dritu, Pražany čeká zápas na stadionu lídra norské ligy Bodö/Glimt. Plzeň i Bohemians jsou ve své dvojici coby nasazení a na výběr mají shodně z pěti variant.

Pro Západočechy by byl papírově nejtěžším soupeřem zřejmě vítěz norského poháru Brann Bergen. Bohemians hrozí dánský vicemistr Nordsjälland, který zasáhne až do 3. předkola.

Program Konfereční ligy

Los Konferenční ligy začne v Nyonu ve 14:00.