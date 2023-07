Los evropských pohárů: Spartě hrozí v Lize mistrů hvězdný Galatasaray, Slavia má jasno

Zatímco Slavia má v Evropské lize už delší dobu jasno – narazí na lepšího z dvojice Panathinaikos, Dnipro-1, Sparta se třese na pondělní los. Ten Letenským v rámci třetího předkola Ligy mistrů může určit soupeře velmi obtížného (Galatasaray) i přijatelnějšího (Molde). V osudí jsou i další dva čeští zástupci Plzeň a Bohemians, kteří ve čtvrtek naskočí do druhého předkola Konferenční ligy.

Liga mistrů

Možní soupeři Sparty: FC Kodaň/Breidablik, Galatasaray/Žalgiris, Molde/HJK Helsinky.

Už jsou to téměř dvě desítky let, co si pražská Sparta zahrála základní skupinu Ligy mistrů. Naposledy se tak stalo v sezoně 2005/06. O nejprestižnější evropskou klubovou fotbalovou soutěž budou Letenští bojovat znovu po dvou letech, zatímco loni neuspěli ani v Konferenční lize.

Sparta před losem 3. předkola figuruje mezi nenasazenými týmy a původně měla na výběr z šesti dvojic 2. předkola, které sama nemusí hrát. UEFA ale rozdělila týmy v mistrovské části do dvou skupin a Pražanům polovina možných soupeřů ubyla.

Letenští mohou narazit na vítěze dvojutkání mezi Breidablikem a FC Kodaň. Souboj s dánským šampionem by byl hodně zajímavý pro trenéra Sparty Briana Priskeho, jenž v klubu v minulosti dělal asistenta. Pražanům může los přisoudit také lepšího z dvojice mezi Žalgirisem Vilnius a silným Galatasarayem Istanbul či vítěze duelu HJK Helsinky - Molde.

Program Ligy mistrů

Evropská liga

Možní soupeři Slavie: Dnipro-1, nebo Panathinaikos.

Poté, co loni Slavia nepostoupila ze základní skupiny Konferenční ligy, bude mít motivaci uspět v soutěži, kde v nedávných letech sbírala velké úspěchy. Aby v Evropské lize, v níž sešívaní hráli v posledních pěti letech dvakrát čtvrtfinále, došli do hlavní fáze, budou muset přehrát dva soupeře. Vítěz českého poháru už má jistotu, že narazí na poraženého z 2. předkola Ligy mistrů mezi Dniprem-1 a Panathinaikosem Atény, los určí pouze to, zda Pražané začnou doma či venku.

Konferenční liga

Možní soupeři Plzně: Gzira United FC/F91 Diddeleng, Linfield FC/Pogoň Štětín, NK Osijek/ZTE FC, Hibernian FC/Inter Club d‘Escaldes, SK Brann.

Možní soupeři Bohemians: FK Auda/Spartak Trnava, Derry City FC/KuPS Kuopio, Kalmar FF/FC Pjunik, Vorskla Poltava/Dila Gori, FC Nordsjaelland.

Plzeň a Bohemians 1905 se dozvědí případné soupeře pro 3. předkolo Evropské konferenční ligy, čeští zástupci ale nejprve musejí přejít přes 2. předkolo. Západočeši ve čtvrtek přivítají v úvodním utkání kosovskou Dritu, Pražany čeká zápas na stadionu lídra norské ligy Bodö/Glimt. Plzeň i Bohemians jsou ve své dvojici coby nasazení a na výběr mají shodně z pěti variant.

Pro Západočechy by byl papírově nejtěžším soupeřem zřejmě vítěz norského poháru Brann Bergen. Bohemians hrozí dánský vicemistr Nordsjälland, který zasáhne až do 3. předkola.

Program Konfereční ligy

Los Ligy mistrů začne v Nyonu ve 12:00, Konferenční ligy pak ve 14:00. Od 13:00 se losuje 3. předkolo zbylé soutěže Evropské ligy.