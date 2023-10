Senzační Newcastle. Peníze zatím Straky nekazí, to v PSG s nimi příliš pracovat neumí

Mnozí to možná ještě nepochopili, skalní příznivci naopak tuší velké věci a jsou natěšení na dobu budoucí. Newcastle United rozmetal v Lize mistrů jeden z nejbohatších klubů světa 4:1 a ukázal, že existují i jiné cesty, jak se vydat k úspěchu, než nakoupit všechny fotbalové hvězdy, které jsou k mání.

PSG má za sebou těžké období. Nevyšla mu akce nákupem tria globálních superstar Messiho, Neymara a Mbappého. Dnes už v klubu najdeme jen posledního jmenovaného, přičemž je velmi pravděpodobné, že brzy z Parku princů zmizí také, navíc zadarmo. Na konci aktuální sezony mu totiž v Paříži končí smlouva a zatím nic nenasvěčuje jejímu prodloužení. Od června je novým koučem pařížského velkoklubu Luis Enrique a zatím mu to zrovna neladí.

V lize je PSG až na páté příčce, když dokázalo vyhrát jen tři ze sedmi zápasů, a když se blížil střet s Newcastlem, pronesl španělský trenér věty, které naznačovaly obavy. "Nikdo proti nim nechce hrát. Myslím, že v Evropě není nikdo, kdo by tvrdil, že nejsou favority. Jejich tým má kvalitu nejen díky individualitám, ale i vzhledem k tomu, jak hrají jako tým. Navíc na svém stadionu mají za zády vášnivé fanoušky."

Částky jsou udávány v milionech eur. Livesport

Možná to mělo znít jako kompliment, možná chtěl Enrique setřást tlak ze svého týmu, ale přesně tohle nechcete slyšet, když vlastníte třetí nejhodnotnější tým světa.

Podle webu transfermarkt.com má hráčský kádr PSG i po odchodu Messiho a Neymara hodnotu 1,03 miliardy eur a po Manchesteru City a Arsenalu je třetím nejdražším týmem na světě. Až za ním jsou velikáni jako Real Madrid, Bayern či Manchester United. Samozřejmě, i do Newcastlu v posledním období jeho noví majitelé významně investovali, ale v rankingu hodnoty je tým ze St. James’ Parku až na 11. místě a hodnota hráčského kádru je oproti PSG skoro poloviční (598 mil. eur).

Nesmyslná taktika?

Proč ale PSG zápas na hřišti Newcastlu nezvládlo? Pohled na čísla nevypadá tak děsivě. Francouzský mistr měl míč na kopačkách v 69 % času, jenže efektivita byla na straně domácích.

Populární server goal.com však poukazuje na nesmyslnou taktiku, kterou pařížskému týmu naordinoval Luis Enrique. "Těžko pochopit, o čem přesně trenér PSG před zápasem přemýšlel. Svůj tým v podstatě nechal hrát v systému 4-2-4 se čtyřmi hráči, kteří hrají rádi opravdu hodně vysoko. Proti stabilnímu 4-3-3, který praktikuje a každým zápasem zdokonaluje Eddie Howe z Newcastlu to nedávalo žádný smysl."

Efekt byl takový, že ze čtveřice Dembélé, Mbappé, Kolo Muani a Goncalo Ramos vystřelil na bránu jen jednou prvně jmenovaný. Další střelu na bránu vyprodukoval pak už jen levý bek Lucas Hernández – ta byla gólová. Newcastle jednoduše svého soupeře téměř k ničemu nebezpečnému nepustil.

Peníze klub zatím nekazí

A zde je nutné připomenout cestu Newcastlu. Straky jsou samozřejmě jedním z nejtradičnějších klubů v Anglii, v roce 2021 však přišla chvíle, kdy do klubu vstoupil nový majitel. Arabská skupina Public Investment Fund dnes vlastní 80 % akcií klubu a i když politická média rozebírala zákulisí obchodu a jistý marketingový záměr odclonit negativní pohled na Saúdskou Arábii, fotbaloví fanoušci politiku příliš neřešili.

Zaujalo je spíš to, že poté, co přišel opravdu movitý vlastník, šanci vybudovat tým dostal mladý a nepříliš známý manažer Eddie Howe, který měl jako nejvýraznější úspěch zapsaný v životopisu postup s Bournemouthem do Premier League. Dnes 45letý manažer strávil ve 150tisícovém městě s jedinou roční pauzou 12 let a rodinný klub vytáhl mezi smetánku.

Podobně skromně a pragmaticky si počíná i v Newcastlu. Samozřejmě, majitelé mu dali po první sezoně slušný základ v podobě investic do stopera Svena Botmana, forvarda Alexandera Isaka či křídelníka Anthonyho Gordona, přišel i gólman Nick Pope ze sestupujícího Burnley. V další sezoně už se ale jen ladily detaily a významným přestupem byl v podstatě jen příchod defenzivního univerzála Sandra Tonaliho z AC Milán, jenž se stal nejdražší akvizicí léta. Další dvě výraznější posily přišly znovu ze sestupujících týmu Premier League – Harvey Barnes z Leicesteru a Valentino Livramento ze Southamptonu.

Odměna pro tribuny

Cesta, jakou se Howe vydal, se zatím jeví jako správná. Newcastle opravdu vypadá na hřišti velmi kompaktně a bez globálních hvězd hraje atraktivně a agresivně. "Nechtěli jsme soupeři nechat klid na rozehrávku, proto jsme napadali hodně vysoko. Takhle musíme hrát proti týmům jako PSG, který má výjimečné individuality," vysvětloval po zápase své záměry trenér, který se pomalu ale jistě stává jedním z nejrespektovanějších manažerů nejen v Premier League.

"Byl to úžasný večer a je to neskutečný pocit. Pro lidi v Newcastlu i hráče, kteří s klubem prožili složitá období, je to velké zadostiučinění. A zároveň důkaz, že jsme za poslední dva roky udělali spoustu dobré práce," dodal.

Newcastle United se rázem v jedné z nejtěžších základních skupin Ligy mistrů stává týmem, který má nejblíže k postupu do vyřazovací fáze. A to proti němu stojí vedle PSG také neméně ambiciozní AC Milán a Borussia Dortmund.