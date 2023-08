Soupeři pro Evropu: Sparta by v play off o LM narazila na Raków, nebo Aris Limassol

České týmy se v pondělí dozvědí jména soupeřů pro závěrečné 4. předkolo evropských pohárů. Sparta se v případě postupu ze 3. předkola Ligy mistrů přes FC Kodaň utká v závěrečném play off o účast ve skupině s vítězem dvojutkání mezi Rakówem a Arisem Limassolem. Pokud Slavia ve 3. předkole EL přejde přes Dnipro, v boji o skupinu může dostat Ajax, Plzni by v případě vyřazení Gziry v EKL hrozil ve 4. předkole Besiktas.

Sparta by dvojzápas proti polskému, či kyperskému šampionovi začala 22., nebo 23. srpna na hřišti soupeře, odvetu by sehrála o týden později doma. Rozhodl o tom pondělní los ve švýcarském sídle UEFA v Nyonu. Raków před rokem vyřadila Slavia v závěrečném předkole Evropské konferenční ligy.

Letenští vstoupí do kvalifikace v úterý úvodním zápasem 3. předkola na stadionu FC Kodaň a na cestě do skupiny potřebují přejít přes dva soupeře. Hlavní fázi Ligy mistrů si Sparta, která získala český titul po devíti letech, naposledy zahrála v sezoně 2005/06.

V případě vypadnutí s Kodaní by přešla do 4. předkola Evropské ligy a mohla by dostat buď někoho z dvojice Žalgiris Vilnius – Häcken, Karabach – HJK Helsinky, Zrinjski Mostar – Breidablik, Tiraspol – Borisov a Astana – Ludogorec Razgrad nebo poraženého z šesti dvojic 3. předkola Ligy mistrů. Tým trenéra Briana Priskeho má jako jediný z českých klubů už pro podzim jistotu skupiny, a to minimálně EKL.

Slavii v případě postupu přes Dnipro hrozí v závěrečném play off jako nejtěžší možný soupeř Ajax. Narazit mohou Pražané i na LASK Linec, Aberdeen, Čukarički, Luhansk či Saint-Gilloise. Pokud by červenobílí s ukrajinským soupeřem vypadli, přešli by do 4. předkola Konferenční ligy a v něm by je čekal vítěz jedné ze čtyř dvojic Poznaň – Trnava, Arouca – Brann Bergen, Demirspor – Osijek či Hibernian – Lucern.

Plzeňští na cestě do skupiny Konferenční ligy nesmějí zaváhat. Po vyřazení Drity ve 2. předkole by v případě dalšího postupu přes Gziru stejně jako Slavia narazili v závěrečném play off na vítěze jedné ze čtyř dvojic. Vedle lepšího z dua Besiktas Istanbul – Něftči Baku by Západočechům mohl los přisoudit úspěšnějšího ze soubojů Dila Gori – APOEL Nikósie, Tórshavn – Rijeka nebo Tobol Kostanaj – Derry City.