Sparta – FCSB 0:1. Letenští v úvodním duelu 3. předkola LM dostali gól po rohu

Sparta zahájila sezonu 2024/25 pěti soutěžními výhrami a v podobném duchu by ráda pokračovala i v úvodním duelu 3. předkola Ligy mistrů, v němž hostí rumunské FCSB. V opatrném prvním poločase se v největší šanci FCSB ocitl hostující Adrian Sut a na druhé straně mohl hlavou otevřít skóre Asger Sörensen, do přestávky však gól nepadl. V 61. minutě poslal hosty do vedení po rohovém kopu Joyskim Dawa. Utkání můžete sledovat živě na Livesport.cz.

Sparta, která v základní skupině Ligy mistrů chybí od sezony 2005/06, byla v této fázi loni vyřazena Kodaní. Ve třetím předkole v ročníku 2016/17 Letenští ztroskotali na svém aktuálním soupeři FCSB. Sparta jej nedokázala porazit v pěti předchozích vzájemných soubojích (0-2-3), přičemž čtyři z těchto zápasů se odehrály v LM či její předchůdkyni.

Navzdory neutěšenému začátku cesty za obhajobou domácího titulu (0-2-1) prošlo FCSB v milionářské soutěži už přes dvě předkola – rumunští mistři si postupně poradili s Virtusem a Maccabi Tel Aviv a dostali se do 3. předkola, v němž vyhráli tři z posledních čtyř zápasů.

Základní sestavy. Livesport

Červenomodří, kteří v roce 1986 opanovali tehdejší Pohár mistrů evropských zemí, vyhráli v obou předchozích venkovních duelech v této sezoně evropských pohárů, přičemž Virtusu na začátku července uštědřili debakl 7:1.

Forma z Evropy by tak mohla být na jejich straně, hráči i vedení rumunského celku navíc touží ukončit dlouhé čekání na účast v základní fázi LM. V té se FCSB naposledy představilo v sezoně 2013/14.