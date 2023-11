Strhující zápas v Istanbulu. Manchester United ztratil vedení 3:1, jeho naděje na postup klesly

Fotbalistům Manchesteru United se opět vzdálila vidina postupu do jarního play off Ligy mistrů. Po pátém zápase základní skupiny jsou v tabulce poslední, protože znovu ztratili nadějně rozehraný zápas. Na hřišti nadšeně hrajícího Galatasaraye vedli 3:1, nakonec však byli rádi za remízu 3:3.

Šest gólů, dohromady 34 střel a infarktové drama pro fanoušky obou týmů. Anglický velkoklub dal i ve třetím venkovním zápase tohoto ročníku Ligy mistrů tři góly, na bodový zisk mu to přitom stačilo až tentokrát. Poté, co promarnil vedení 2:0 v Kodani, se svěřencům Erika ten Haga přihodilo něco podobného.

Rudé ďábly provázela v zápase nevídaná přesnost v zakončení, když úvodní tři střely na branku proměnili v gól. Istanbulský celek ovšem nepříznivě se vyvíjející duel dotáhl k zisku bodu, k čemuž nejvíce přispěl dvěma přesnými přímými kopy Hakim Ziyech. U obou z nich chyboval brankář André Onana, jenž se sice v ligové soutěži rozchytal do slušné formy, mezi evropskou smetánkou ale dál výrazně tápe. Hostům tak k postupu nakonec nemusí stačit ani závěrečný skalp Bayernu Mnichov.

Sevilla nezvládla dobře rozehraný duel s Eindhovenem a v posledních 25 minutách přišla o veení 2:0. Jasnou převahu Rojiblancos v úvodu utkání gólově demonstroval Sergio Ramos, jenž svou 16. trefou vyrovnal rekord soutěže v počtu gólů obránců, který drželi Roberto Carlos a Gerard Piqué. Hosté navíc po pauze inkasovali znovu, i díky zbytečnému vyloučení Lucase Ocampose však zápas otočili. Na všech brankách vítězů přitom měli podíl střídající hráči. Úřadující vítězové Evropské ligy tak po naprostém kolapsu přišli o možnost postoupit.

Sobotní vítězství 1:0 nad Brentfordem zajistilo, že Arsenal zakončil víkend v Premier League na první příčce, protože mu stačilo k tomu, aby se dostal na vrchol. Výsledek zanechal kouče Mikela Artetu "nadšeného", ale vítězství nebude oslavovat příliš dlouho, protože ho čekají záležitosti Ligy mistrů, kde ví, že k zajištění místa ve vyřazovacích bojích jeho svěřencům bude stačit bodovat s Lens.

Lens by mělo do anglické metropole vyrazit v dobré náladě poté, co výhrou 3:0 nad Clermontem prodloužilo svou neporazitelnost v lize na osm zápasů. Tuto formu se mu do značné míry podařilo přenést i na evropskou scénu (1-2-1), ale po porážce 1:2 v posledním utkání LM s PSV potřebuje kvůli horšímu vzájemnému skóre překonat bodový zisk nizozemského celku, což mu poněkud komplikuje situaci.

Bayern vyhraje skupinu A a nic na tom nezmění ani případný neúspěch s Kodaní. Dánové by potřebovali v Allianz Aréně bodovat, aby zvýšili své šance na postup. Boj o druhou příčku je totiž hodně zamotaný. Dvě kola před koncem si tak může bavorský velkoklub dovolit experimentovat se sestavou, což na předzápasové konferenci avizoval i sám trenér Thomas Tuchel.

Mnohem důležitější je zápas pro FC Kodaň. Ta po čtyřech kolech drží postupovou druhou příčku, ale hned v těsném závěsu jsou Galatasaray a Manchester United. Čtyři body získala za heroickou výhru nad Manchesterem United a remízu na půdě Galatasaraye. V Allianz Aréně budou Dánové usilovat o co nejlepší výchozí pozici před posledním zápasem doma s Galatasarayem.

Benfica se sice nachází na čele portugalské ligy a vyhrála čtyři z posledních pěti zápasů ve všech soutěžích (4-0-1), její evropská forma je ale zoufalá. V Lize mistrů jsou Orli na chvostu skupiny D, když prohráli všechny čtyři dosavadní duely, takže jsou ze soutěže vyřazeni a potřebují překonat tříbodovou ztrátu na Salcburk, aby si zajistili alespoň přesun do Evropské ligy.

Jejich soupeř Inter Milán se již kvalifikoval do jarního play off, přesto bude lídr Serie A pro svěřence Rogera Schmidta těžkou zkouškou. Oba celky se potkaly v minulém ročníku, tehdy zde ve čtvrtfinále Nerazzurri triumfovali. To je součástí pokračující série tří domácích porážek v této soutěži v podání portugalského celku, ale vzhledem k tomu, že Benfica před touto sérií vyhrála pět ze svých šesti zápasů LM na vlastním trávníku, snad jí zůstává naděje, že může uspět.

Braga má na kontě čtyři výhry z minulých pěti střetnutí s německými soupeři a před tímto kláním se může cítit jako býk, zejména poté, co ve čtyřech z uplynulých pěti domácích zápasů neprohrála (3-1-1). Navzdory působivé domácí bilanci z poslední doby udržela v této sezoně na domácí půdě v soutěžních zápasech pouze jednou čisté konto, a to hned v prvním utkání sezony zde v předkole LM.

Jedním z nejzajímavějších příběhů v Evropě v uplynulých letech je cesta Unionu Berlín, který pod vedením Urse Fischera dosáhl v této sezoně premiérového postupu do Bundesligy a následně i první účasti ve skupině LM. Přesto byl jejich uctívaný kouč propuštěn poté, co nedokázal vyhrát 14 duelů v řadě, než se tato série protáhla na 15, když o víkendu Union remizoval 1:1 s Augsburgem (0-2-13).

Real Madrid rozptýlil obavy, že jeho návrat po mezinárodní přestávce zbrzdí zranění, a v neděli se při výhře 3:0 nad Cádizem trefili Rodrygo a Jude Bellingham, nad jejichž kondicí visel otazník. Čtrnáctinásobní evropští šampioni, kteří již postoupili do vyřazovací fáze Ligy mistrů a zbývají jim dva zápasy (4-0-0), si mohou dovolit protočit sestavu, aby udrželi klíčové opory čerstvé.

Ve hře je však více než jen hrdost, protože bod proti Neapoli zaručí Los Blancos vítězství ve skupině C a také ochranu devítizápasové série neporazitelnosti v LM na Bernabéu (8-1-0). Poslední čtyři z těchto vítězství byly s čistým kontem a tým Carla Ancelottiho v minulých šesti domácích soutěžních kláních inkasoval pouze jednou (5-1-0).

To ukazuje, s čím se úřadující italští mistři potýkají, a stále mají co dělat, aby se k Madridu připojili v další fázi, i když mají po Vánocích zaručený evropský fotbal alespoň v Evropské lize. Sobotní vítězství 2:1 na hřišti Atalanty bylo tolik potřebnou vzpruhou pro obhajobu titulu a výkonem, který nový kouč Walter Mazzarri označil za "téměř dokonalý".

Málokdo by věřil, že Real Sociedad postoupí v této sezoně ze skupiny D Ligy mistrů, ale podařilo se mu to se dvěma zápasy k dobru. Po neporazitelnosti v dosavadních utkáních (3-1-0), včetně impozantního vítězství 3:1 nad Benfikou ve čtvrtém hracím dni, si to španělský celek rozdá s Interem Milán o první místo ve skupině, když se chystá přivítat FC Salcburk v San Sebastiánu.

Pro hostující Salcburk to zatím bylo špatné tažení LM. V současné době se nachází na třetím místě ve skupině D (1-0-3) a v nejlepším případě se může kvalifikovat jen do Evropské ligy. Aby se rakouští mistři udrželi nad Benfikou, budou zde možná potřebovat získat alespoň bod, protože další prohra by znamenala čtyři porážky v LM v řadě, což by byla jejich nejdelší série proher v historii soutěže.