Vrchol bojů o Ligu mistrů je tu. Lille přivítá Slavii ve vyhnanství a bez zraněné opory

Fotbalisté Slavie v úterý rozehrají závěrečné 4. předkolo Ligy mistrů, v němž budou usilovat o třetí účast v hlavní fázi soutěže. Nastoupí k úvodnímu venkovnímu utkání proti Lille v jeho domácím azylu ve Valenciennes a pokusí se udržet neporazitelnost v sezoně. Favoritem na postup je čtvrtý tým uplynulého ročníku francouzské ligy, Pražané ale chtějí využít výhody domácí odvety, která je na programu v Edenu příští středu.

Oba soupeři vstoupili do letošní kvalifikace ve 3. předkole. Lille přešlo přes Fenerbahce Istanbul až po prodloužení odvety v Turecku, Slavia po vítězstvích 3:1 doma a 1:0 venku vyřadila Saint-Gilloise. Pražanům zbývá jediný krok k tomu, aby potřetí v historii dosáhli na hlavní fázi Ligy mistrů, kterou si dosud zahráli v letech 2007 a 2019.

Organizátor soutěže UEFA oproti minulým sezonám navýšila prémie v pohárech, případným postupem přes Lille do základní části by svěřenci trenéra Jindřicha Trpišovského získali jen za účast bonus 18,62 milionu eur (470 milionů korun). Pokud by na francouzského šampiona z roku 2021 nestačili, zahráli by si hlavní fázi Evropské ligy. S ní je spojena prémie 4,14 milionu eur (104 milionů korun).

"Chceme uhrát co nejlepší výsledek do odvety. Je to dvojzápas, za nás za realizák je důležité, že odveta bude u nás v Edenu. První zápas bude takový oťukávací a poznávací, jako byl s Unionem (Saint-Gilloise)," řekl asistent trenéra Milan Kerbr klubové televizi před cestou k venkovnímu utkání v pohárech, kam Slavia tradičně zamířila již o dva dny dříve, tedy v neděli vpodvečer.

Oba týmy se v pohárech již utkaly. Slavia v roce 2009 oba zápasy ve skupině Evropské ligy s Lille prohrála a v Edenu utrpěla debakl 1:5, který je jednou z jejích dvou nejvyšších domácích porážek na evropské scéně. Francouzský celek ovládl všechny čtyři dosavadní pohárové duely s českými soupeři, před čtyřmi lety dvakrát zdolal i Spartu.

"Lille má spoustu atletických, rychlých hráčů. Jde o technický, špičkový tým francouzské soutěže, který prodává hráče do nejlepších klubů světa. Určitě to ale s námi nebudou mít jednoduché, o Ligu mistrů nehrajete každý den," poznamenal Trpišovský.

Oba celky se o víkendu naladily na úterní zápas vítězstvím. Slavia v domácí soutěži po obratu udolala Teplice 2:1 a udržela dlouhou neporazitelnost, která v součtu s přípravou trvá už 19 zápasů od poloviny dubna. Lille v úvodním kole francouzské ligy vyhrálo v Remeši 2:0, zranění hlavy ale utrpěl záložník Angel Gomes, jehož start proti Pražanům je velmi nejistý.

"Je to pro ně klíčový hráč, bere si většinu balonů a rozehrává spoustu ofenzivních akcí. Jeho absence pro ně bude oslabení, ale mají obrovsky široký a kvalitní kádr, takže pro ně nebude problém ho nahradit," uvedl Kerbr.

Lille doma v pohárech sedmkrát po sobě nenašlo přemožitele, stejně jako proti Fenerbahce ale nebude moci využít svůj vlastní stadion, kde probíhaly nedávné olympijské hry. Svěřenci trenéra Bruna Genesia musejí vzít zavděk azylem v 50 kilometrů vzdáleném Valenciennes, kam na předchozí souboj s istanbulským soupeřem dorazilo jen necelých 13 tisíc diváků, tedy zhruba polovina kapacity.

"Na cestě do hlavní fáze nám zbývají dva zápasy proti soupeři, o kterém si někteří mohou myslet, že není tak věhlasný a že bude snadný. Ale bude to velmi komplikované," řekl prezident Lille Olivier Létang.

"Co mě přivádí k šílenství je to, že někteří fanoušci opět nebudou moci být na zápase. Nezpochybňuji olympijské hry, všichni se během těch 15 dnů bavili. Ale nemít možnost hrát doma a nebýt odškodněn, to není jednoduché," dodal jednapadesátiletý šéf klubu.

Zápas začne v úterý v 21:00. Trenér Trpišovský nebude mít k dispozici zraněného útočníka Daniela Filu či obránce Davida Douděru, který zůstal doma z rodinných důvodů.