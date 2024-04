Výhra je důležitá. Čelíme velmi těžkému soupeři, řekl po výhře nad Dortmundem Simeone

Diego Simeone (53) jako devátý trenér v historii vyhrál 50. zápas v Lize mistrů. Fotbalisté Atlética Madrid v úvodním utkání čtvrtfinále porazili Dortmund 2:1 a argentinský kouč uznal, že hosté měli velmi blízko k remíze. Nejenže Borussia v závěru snížila, ale pak ještě dvakrát její hráči trefili břevno. Simeone poukázal na velkou vyrovnanost všech týmů v této fázi milionářské soutěže, je šťastný, že mužstvo udrželo do odvety těsný náskok.

Také aktuálně pátý celek bundesligové tabulky se přesvědčil, že na stadionu Wanda Metropolitano v Madridu se nevyhrává. Atlético zůstalo neporaženo již v 17 vyřazovacích zápasech Ligy mistrů na vlastním hřišti pod vedením Simeoneho. Během série si připsalo 11 vítězství, 6 remíz a inkasovalo pouze pět gólů.

"Myslím, že všechny zápasy v této fázi budou velmi vyrovnané a viděli jsme to i v tomto případě. Čelíme velmi těžkému soupeři. V prvním poločase jsme byli lepší a do 60. až 70. minuty odehráli opravdu dobré utkání. Kontrolovali jsme hru a drželi dvougólové vedení. Ale mají skvělé hráče a snížili. Nakonec to mohlo skončit nerozhodně," uznal třiapadesátiletý rodák z Buenos Aires na tiskové konferenci.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

I těsného náskoku si před odvetou patřičně cení. "Vítězství mi dává dobrý pocit. A když tým hraje tak, jak předvedl, jsem šťastný. Vyvinuli jsme dobrý tlak a často získali míč na soupeřově polovině. Teď se chystáme na jejich stadion s tím, že víme, co můžeme očekávat," dodal Simeone.

Atlético se dočkalo prvního vítězství v sedmi zápasech proti německým soupeřům od domácí výhry 1:0 proti Leverkusenu ve skupinové fázi sezony 2019/20. Cenu pro muže zápasu si odnesl útočník Antoine Griezmann. "Vyhráli jsme, což je důležité, nezáleží na tom, jak to dopadlo. Škoda, že jsme inkasovali gól a ukončili zápas s pocitem, že nás zatlačili do obrany. Ale první zápas čtvrtfinále jsme zvládli a za vítězstvím musíme jít také v odvetě," uvedl francouzský internacionál.

Heat mapa Antoine Griezmanna. Opta by Stats Perform / AFP

Dortmund se díky gólu Sébastiena Hallera dostal na kontakt, břevno pak trefili Jamie Bynoe-Gittens a Julian Brandt. "Vše zůstává otevřené. Prvních 30 minut nebylo z naší strany dost dobrých. Často bývá na této úrovni konec, když uděláte tolik chyb. Ale my jsme to odmítli, důležitá je pro mě reakce, kterou jsme předvedli. Nakonec by remíza nebyla nezasloužená. Teď se těšíme na to, co přijde za šest dní," řekl trenér Edin Terzič.

"Není snadné tady hrát, Atlético velmi dobře brání. Náš gól byl velmi důležitý. Mohli jsme být po první třetině zápasu vyřazeni, ale ukázali jsme bojovného ducha a nakonec mohli na poslední chvíli i vyrovnat. Postupně jsme předvedli jinou naši stránku. Pokud ji ukážeme i příští týden, máme velkou naději. Naše šance nejsou špatné. Nebude to jednoduché, ale věříme si. Zvládneme to!" ujistil Emre Can, záložník Dortmundu.