Sobotní blamáž české reprezentace v Gruzii (1:4) zanechala ve fotbalových fanoušcích hořkou pachuť. Co by měli Patrik Schick a spol. změnit v úterním utkání Ligy národů proti Ukrajině? A dovedou si lidé představit, že by se začalo mluvit o případném konci trenéra Ivana Haška? Na otázky Livesport Zpráv odpovídalo pět vybraných expertů.

1) Jak tipujete zápas s Ukrajinou a proč?

2) V čem se musí česká reprezentace zlepšit?

3) Měl by v případě prohry Ivan Hašek skončit?

David Jarolím

bývalý reprezentační záložník

1) Věřím tomu, že kluci přepnou

"Příliš se mi nechce tipovat, jak zápas dopadne, proto odpovím trochu oklikou. Věřím tomu, že kluci po blamáži v Gruzii přepnou a mančaft, který nastoupí, bude od první minuty makat a bude z něj cítit, že do toho jde na 100 %. Když fanoušci uvidí, že hráči na hřišti makají, věřím tomu, že se přidají a pomohou k nějakému zajímavému výsledku."

2) Hlavně hrát naplno a týmově

"Tým se musí zlepšit ve všech směrech. Tady se není o čem bavit. Nějaké technické nedostatky se dají prominout, nebo dokonce zakrýt, hráči ale musejí působit týmově, kompaktně a bojovně. To všechno v Gruzii chybělo. Kluci musejí hrát naplno, jinak to v dnešní době nejde. Když to tým odmaká, budou z toho plynout i povedené kombinační nebo individuální akce. Je potřeba chytit začátek a vstoupit do zápasu srdcem."

3) Očekávalo se víc, ale...

"Je jasné, že angažmá trenéra Haška je zatím zklamáním. Očekávalo se víc, jenže tým je v křeči. Herní projev reprezentace pod novým realizačním týmem je snad ještě horší než pod trenérem Šilhavým. Pod ním hrál národní tým defenzivně a byl za to často kritizován, ovšem aspoň měl jasnou herní tvář. V tomhle pohledu je potřeba už proti Ukrajině ukázat nějaký posun. Pokud to tým nezvládne a propadne herně i výsledkově, je potřeba to nějak řešit. Ukázaná platí a za výsledky je ve fotbale z velké části odpovědný trenér. Mluvil o tom i na tiskové konferenci, takže očekávám, že na něj nějaký tlak je a v případě neúspěchu se to bude řešit."

Tomáš Vaclík

někdejší reprezentační brankář

1) I remíza bude dobrá

"Nečeká nás nic snadného, protože Ukrajina je velmi těžký soupeř. Navíc hrajeme po tom, co se stalo v Gruzii. Co jsem zaznamenal, Ukrajinci by měli mít v hledišti dokonce i víc fanoušků. Věřím, že uhrajeme výsledek, který by reprezentaci vrátil znovu na dobrou cestou. To znamená minimálně neprohrát."

2) Chyběl mi někdo, kdo tým srovná

"Neopakovat těch 20 až 30 minut po druhém gólu Gruzie, kdy to nebylo z české strany dobré. Kluci to pojmenovali dobře hned po zápase. Láďa Krejčí, Tomáš Souček či Vladimír Coufal o tom mluvili v rozhovorech. Hra se v jednu chvíli rozpadla a neuměli jsme na to zareagovat. Chyběl mi na hřišti někdo, kdo by srovnal mužstvo a vrátil ho znovu do koncentrace, aby se zamezilo průšvihu."

3) Bylo by to strašně rychlé

"Bylo by to strašně rychlé. Trenér má za sebou čtyři soutěžní zápasy (osm celkem)... Přicházel s tím, že jeho vize je dovést mužstvo na mistrovství světa 2026 a kvalifikace začíná až v březnu příštího roku. To je ještě dost času. Kdyby přišel nový trenér, měl by před sebou jen čtyři zápasy Ligy národů a hned by šel do kvalifikace. Podle mě se současný tým pořád ještě staví. Hledá se ideální složení. Jsou tam noví brankáři, obrana, křídla, hledá se někdo k Schickymu v útoku. Nějakou chvíli to potrvá, než to bude klapat."

Roman Skuhravý

trenér

1) Vyhrajeme

"Bude to vyrovnané utkání dvou týmů, které podle mě nemají jasně daný herní koncept. Rozhodne naše nasazení a touha odčinit výkon z Gruzie. Vyhrajeme 2:1."

2) Pracovitost a zodpovědnost je samozřejmost

"Nevím, jestli je možné po minulých zápasech očekávat změnu herní filozofie. Problém, který je z mého pohledu zásadní, je kompaktnost bez míče. Nicméně to lze změnit okamžitě, aby tým mohl lépe reagovat na ztrátu míče. Chce to taky zkrátit délku přihrávek ve výstavbě hry, daleko více měnit a otáčet těžiště hry. S tím je pak spojena finální fáze hry. Musíme mít větší počet hráčů ve vápně a využít prostoru, který nám soupeř nabídne. Bez rozběhu a trhání obranné řady soupeře to nepůjde. To, že budeme pracovití a zodpovědní, beru jako samozřejmost."

3) Mezery jsou jinde

"To nevím. Každopádně si nemyslím, že tato otázka je nejdůležitější pro vývoj v českém fotbale. Mezery jsou jinde."

Jan Koller

bývalý reprezentanční útočník

1) Vyhrajeme

"Věřím tomu, že hráči budou chtít odčinit nepovedenou sobotu a neponechají nic náhodě. Určitě dojde k nějakým změnám v sestavě, takže by měli dostat prostor hladoví kluci, kteří budou bojovat. Já osobně si myslím, že to zvládneme a vyhrajeme 2:1."

2) I když se nedaří, musíme víc bojovat

"Viděl jsem jen určité fragmenty zápasu, ale člověka to nemohlo minout, když četl názory hráčů či viděl sestřih zápasu. Nepovedlo se nám to. Ale to ještě není důvod k tomu, abychom působili odevzdaně. Hráči musejí vložit do zápasu větší úsilí a víc bojovat. Asi větší odhodlání je to správné slovo."

3) Pod tlakem je od začátku

"Ivan je pod tlakem od samého začátku ve funkci. Do toho se mu nepovedlo Euro, což tomu také nepomůže. Stal se průšvih v Gruzii a pokud by přišel další nyní s Ukrajinou, už by to asi bylo téma. Nevím, jestli i přímo na FAČR ve vedení, ale v médiích by se to určitě řešilo."

Stanislav Levý

bývalý reprezentant

1) Zvládneme to

"Jsem přesvědčený o tom, že to zvládneme. Jako naše plus vidím domácí prostředí, byť i soupeř bude mít podle zpráv z médií určitě velkou podporu. Tým ale bude chtít odčinit sobotní blamáž, hned od začátku se do toho opře a půjde za tím, aby utkání zvládl."

2) Musíme být lepší ve všem

"Je to jednoduché, musí být lepší úplně ve všem. Od nasazení, přístupu, rychlosti, agresivity až po třeba přesnost. Pomoct může, že Ukrajinci proti Albánii také nijak nezazářili."

3) Jedna výhra nezakryje všechny problémy

"Pokud to zvládneme, nebude tato otázka vůbec na stole. Faktem ale zůstává, že se musí vše zanalyzovat. Myslím tím to, že jedna výhra nad Ukrajinou nemůže zakrýt všechny problémy."

Petr Nerad

někdejší mládežnický reprezentant

1) Vyhrajeme 2:1

"Po sobotní prohře v Gruzii se tipuje opravdu těžko. Samozřejmě ale věřím, že český tým předvede mnohem lepší výkon a vyhraje. Díky domácímu prostředí budeme podle mě mírný favorit, měli bychom to potvrdit. Ukrajina je silný soupeř, ale skutečně věřím, ze už dokážeme zabrat. Góly Patrika Schicka a Tomáše Součka vyhrajeme 2:1."

2) Nebát se a hrát odvážně

"Úplně ve všem. Výkon musí být úplně jiný než v sobotu. Musíme do toho dobře vstoupit, nebát se, hrát odvážně. Hráči si musejí uvědomit, proč tam jsou. Klíčové opory se do toho musejí dostat, zbytek se pak nabalí. Realizační tým říkal, že si je vědom chyb, tak je snad napraví."

3) Dovedu si představit, že to trenér položí sám

"Pokud by se prohrálo, dokážu si představit situaci, ve které by to Hašek položil i sám. V tuhle chvíli ovšem nevidím nikoho, kdo by tým mohl ihned převzít. Pokud svaz nemá někoho nachystaného, trenéra nevyhodí. Takže to bych po případném nezdaru nečekal."