Blíží se Brabcův návrat do reprezentace? Byli jsme za ním v Řecku, prozradil Hašek

Trenér české fotbalové reprezentace Ivan Hašek (61) na dnešní tiskové konferenci nevyloučil, že by se v nominaci na listopadové poslední dva zápasy skupiny B1 Ligy národů v Albánii a s Gruzií mohl dodatečně objevit také obránce Jakub Brabec (32). Kouč národního týmu od nástupu do funkce ještě hráče řeckého Arisu Soluň nepovolal.

Národní tým se po roce téměř na den přesně vrátí před utkáním s Gruzií do Olomouce, kde se loni odehrála aféra Belmondo. Trojice hráčů Jan Kuchta, Vladimír Coufal a Jakub Brabec se během srazu před rozhodujícím zápasem kvalifikace o postup na mistrovství Evropy s Moldavskem (3:0) vydala do nočního klubu a poté byla z reprezentace ještě za trenéra Jaroslava Šilhavého okamžitě vyřazena.

Šilhavého nástupce Ivan Hašek po nástupu do funkce vynechal trojici hříšníků při nominaci na první, březnový sraz. Do přípravy i na samotný šampionát pak vzal Coufala i Kuchtu, kteří v týmu nadále působí. Jen Brabec zůstává stále mimo. Nedávno si v českých médiích postěžoval, že ačkoliv hraje s Arisem Soluň o titul (mužstvo vede tabulku řecké ligy), pozvánka do reprezentace nepřichází. Brabec už prý neví, co víc by pro ni měl udělat.

"Jakub je v širší nominaci mezi náhradníky. Byli jsme tam s asistentem za ním, komunikovali jsme s ním. Kdyby někdo z nominace vypadl, může tam Brabec ještě být," uvedl Hašek.

Trenér avizoval, že vzhledem k velké zápasové vytíženosti většiny povolaných hráčů může dorazit větší počet omluvenek.

"Nominaci tentokrát nepovažuji za konečnou. Asi dojde ke změnám, Čekáme na nějaká vyšetření. U některých hráčů víme, že když magnetická rezonance nedopadne nejlíp, tak nebudou. Je naše vnitřní věc, o koho se jedná, ale máme už nachystanou i náhradu," řekl Hašek.

V tom případě by třeba mohlo dojít i na Brabce. Na kontě má 41 mezistátních startů a v kabině reprezentace patřil k lídrům. Spolu s ním v Arisu působí také další čeští legionáři Vladimír Darida a Martin Frýdek. Darida je bývalý kapitán národního týmu, reprezentační kariéru už ale ukončil.