Chorvatům na výhru nestačily ani tři góly za sedm minut. Bláznivý zápas, řekl brankář Polska

Trenér Michal Probierz (52) pochválil houževnatost a útočnou reakci Polska poté, co v úterý v Lize národů uhrálo domácí remízu s Chorvatskem 3:3 ačkoliv v utkání prohrávalo už 1:3. "Těch sedm minut s námi otřáslo, takže tým si zaslouží o to větší pochvalu," nechal se po zápase slyšet reprezentační kouč.

Polsko přitom po trefě kapitána Piotra Zielinského vedlo 1:0, nicméně Chorvatsko poté během sedmi minut prvního poločasu vstřelilo tři góly a zápas otočilo. Domácí se však dokázali vrátit do zápasu a nakonec si góly Nicoly Zalewského a Sebastiana Szymanského zajistili cenný bod.

"Těch sedm minut s námi otřáslo, takže tým si zaslouží o to větší pochvalu. Dostávali jsme góly příliš snadno. V naší defenzivní hře byly chyby. Ale jsme spokojeni, protože jsme je dokázali neutralizovat hrou v útočných prostorech. Každý chce vyhrát, to je pro mě nejdůležitější. Bohužel se to dnes nepovedlo. Naše obrana zaváhala a my jsme dostali gól po statických situacích," řekl trenér Probierz.

Statistiky zápasu. Livesport

Zkušený kouč se však snažil zůstat optimistou. "Stále jsme žáky fotbalu na vysoké úrovni a dnes jsme ukázali, že umíme hrát jeden na jednoho. Máme i spoustu pozitivních věcí. Mladíci ukazují, že chtějí a mohou hrát," pochvaloval si.

To trenér chorvatské reprezentace Zlatko Dalič měl po závěrečném hvizdu smíšené pocity. "Vedli jsme 3:1 a hráli velmi dobře, ale pak jsme inkasovali gól a vrátili Polsko do hry. I tak to byla fantastická odpověď poté, co jsme prohrávali," řekl novinářům.

Polský brankář Marcin Bulka sice v krátkém časovém úseku několikrát inkasoval, přesto si připsal i řadu dobrých zákroků. "Byl to naprosto šílený zápas. Začali jsme dobře, ale pak jsme během několika minut třikrát inkasovali. Cítili jsme se beznadějně, ale dokázali jsme se vrátit. Jsem rád, že odcházíme s bodem, i když jsem zklamaný, že jsme nevstřelili čtvrtý gól," uzavřel.