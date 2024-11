Fotbalista Tomáš Holeš (31) po vítězství české reprezentace 2:1 nad Gruzií připustil, že kvůli neúspěchům v předchozích vzájemných zápasech měl v závěrečném kole Ligy národů zvýšenou motivaci. Obránce Slavie po utkání v Olomouci novinářům rovněž řekl, že ho premiéra s kapitánskou páskou v národním týmu nijak nesvazovala a duel si naopak užil. Reprezentace ovládla skupinu B1 a postoupila do elitní divize soutěže.

Holeš nahradil v pozici kapitána Tomáše Součka, jenž si odpykal trest za žluté karty. Při 34. reprezentačním startu se poprvé zhostil role, kterou často vykonává ve Slavii. "Kapitánská páska mě nijak nesvazovala, spíš jsem si to užil. Jsem rád, že moje premiéra byla vítězná. Nechtěl bych, abych si jednou připomínal, že jsem byl kapitán, ale skončilo to neúspěchem," řekl Holeš.

Češi ve třetím vzájemném zápase Gruzii poprvé porazili. Holeš byl v sestavě i při remíze 1:1 na letním mistrovství Evropy, u zářijového debaklu 1:4 v Tbilisi chyběl. V Olomouci ho tak motivovala nejen vidina vítězství ve skupině.

Obvykle spíše klidný hráč se v závěru zápasu nevyhýbal ani hromadným strkanicím, obdržel také žlutou kartu. "Byly tam emoce, šlo o hodně. Měl jsem na ně už takovou pifku. Na Euru to byl divoký zápas, pak u nich prohra 1:4. Už jsem je prostě chtěl porazit," uvedl Holeš.

Domácí výběr vedl po gólech Pavla Šulce a Adama Hložka už ve 24. minutě 2:0, po změně stran pouze snížil Georges Mikautadze. "Brzký gól tým uklidní a je to rána pro soupeře. Víme, že Gruzínci jsou hlavně brejkové mužstvo, takže nám to hrálo do karet," řekl Holeš.

"Ale také jsme se poučili z minulých vzájemných zápasů. Škoda kontaktní branky, od té doby jsme jen bránili. Ve druhém poločase to byla válka, ale podržel nás gólman a nakonec jsme vyhráli," prohlásil Holeš.

Češi ovládli svou skupinu Ligy národů. Livesport

Reprezentanti si vedle návratu mezi elitu v Lize národů vybojovali také výhodnější pozici ve hře o mistrovství světa v roce 2026. Triumf ve skupině jim velmi pravděpodobně přinese jistotu účasti nejméně v play off o šampionát, kam se dostanou čtyři nejlepší vítězové Ligy národů, kteří neuspějí v klasické kvalifikaci.

"Je to velká výhoda. Říkali jsme si i během přípravy, že jsme v uvozovkách tři výhry od mistrovství světa. Je to uklidnění a záchranná brzda, že když to nevyjde v kvalifikaci, máme tam baráž," dodal Holeš.