Čeští fotbalisté hrají proti Albánii třetí z šesti zápasů skupiny B1 Ligy národů. Svěřenci Ivana Haška chtějí soupeři oplatit porážku 0:3 z posledního vzájemného duelu před rokem v Tiraně v evropské kvalifikaci a opět o něco zvýšit šance na postup do elitní divize soutěže. Zápas je speciální pro dvojici Qazim Laci a Indrit Tuci, kteří se s albánským mužstvem představí na stadionu na Letné, kde sídlí jejich klub ze Sparty. Utkání sledujte živě od 20:45 na Livesport.cz.

Češi vstupují do dalšího duelu Ligy národů (LN) s cílem navázat na předešlou výhru poté, co v minulém střetu porazili v Praze Ukrajinu 3:2. Toto vítězství nejenže zastavilo sérii čtyř zápasů bez výhry (0-1-3), včetně katastrofální porážky 1:4 s Gruzií v prvním hracím dni, ale také sejmulo z ramen kouče Ivana Haška určitý tlak, neboť se zdálo, že jeho pozice je ohrožena.

Po utkání s Ukrajinou budou Češi doufat, že je bude v hledišti povzbuzovat více vlastních fanoušků, protože přivítají Albánii, proti které usilují o druhé soutěžní vítězství v řadě. Češi by si měli věřit poté, co vyhráli posledních šest soubojů na domácí půdě, i když tato série začala po remíze 1:1 proti Albánii v Praze loni v září.

Preview zápasu Ligy národů Česko - Albánie. Livesport

Albánie zažila ve skupině B1 stejný vstup do LN jako její soupeř, jen v opačném pořadí, když nejprve porazila Ukrajinu - kuriózně v Praze - a poté prohrála s Gruzií. Zdá se, že hosté mají šanci na to, aby zde uspěli a to nejen proto, že se jim ve vzájemných konfrontacích daří. Před výše zmíněnou remízou porazili Čechy 3:0 také loni v říjnu, což bylo klíčové pro zajištění postupu na Euro 2024.

Poslední výhra Albánie nad Ukrajinou je součástí čtyřzápasové série neporazitelnosti v soutěžních venkovních střetech (2-2-0). Zajímavé je, že osm z jedenácti gólů, které během těchto čtyř utkání hosté vstřelili, padlo po přestávce, což by zde mohlo značit zajímavý druhý poločas.

Sestava pro dnešní zápas. Livesport

Koho sledovat: Pavel Šulc vstřelil čtyři ze svých předešlých pěti gólů za klub i zemi před přestávkou, včetně branky proti Ukrajině. Toto klání se odehraje na půdě pražské Sparty, kde je doma albánský reprezentant Qazim Laci. Ten zaznamenal tři z posledních pěti tref v prvním poločase, včetně svého úvodního gólu proti Chorvatsku na ME.

Zajímavost: V každém z uplynulých devíti soubojů České republiky se prosadily oba týmy.