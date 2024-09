Čeští fotbalisté odehrají doma proti Ukrajině druhý zápas nového ročníku Ligy národů. Svěřenci trenéra Ivana Haška (61) chtějí v pražském Edenu napravit dojem po sobotním debaklu 1:4 v Gruzii a získat první body do tabulky. Pokud by znovu ztratili, výrazně by si zkomplikovali boj o vítězství ve čtyřčlenné skupině B1. Utkání sledujte od 20:45 živě na Livesport.cz.

Poté, co Česká republika v létě zažila nejhorší mistrovství Evropy v historii samostatné země, když se jí nepodařilo získat ani jednu výhru a skončila už ve skupině, lze říci, že porážka 1:4 s Gruzií na úvod Ligy národů (LN) ve skupině B1 nebyla zdaleka ideálním začátkem její snahy o obnovení národní hrdosti.

Po pravdě řečeno, domácí tým za sebou nemá v LN vydařené roky, protože prohrál čtyři ze svých šesti zápasů, i když to bylo v Lize A. Češi tak v minulých sedmi soubojích LN utrpěli pět porážek (1-1-5), ale jejich následný sestup do skupiny B by mohl vést k zlepšení formy, navzdory tomu, co může naznačovat výsledek z Gruzie. Určitou naději může přinést skutečnost, že se Češi vrací na domácí půdu, kde vyhráli obě předchozí utkání s Ivanem Haškem na lavičce.

Ukrajina se připravuje na druhé střetnutí v Praze v řadě, protože v sobotu v české metropoli prohrála 1:2 s Albánií v úvodním utkání LN. Na rozdíl od Čechů to byla její teprve druhá porážka v posledních sedmi zápasech LN (3-2-2), přičemž v této soutěži vyhrála i obě vzájemné konfrontace v úvodním ročníku 2018/19, v němž se dostala na první místo ve skupině a postoupila do Ligy A.

Hrát venku se pro Ukrajinu v posledních letech stalo rutinou a vzhledem k tomu, že se svěřenci Sergej Rebrova kvalifikovali i na nedávný evropský šampionát, se na tuto skutečnost dobře adaptovali. Naposledy utrpěli porážku v roce 2020, takže historie naznačuje, že by mohli uspět. I když je třeba poznamenat, že Ukrajina v posledních deseti vystoupneích vstřelila první branku jen dvakrát, takže úvody duelů nejsou její nejsilnější stránkou.