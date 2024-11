LIVE: Snový start. Česko poslal proti Gruzii brzy do vedení Šulc, další zásah přidal Hložek

Čeští fotbalisté v Lize národů hrají v Olomouci proti Gruzii o první místo v tabulce. Tým trenéra Ivana Haška vede před posledním hracím dnem skupinu B1 o bod před dnešním soupeřem a Albánií, kterou čeká domácí duel s Ukrajinou. Triumf by české reprezentaci vynesl nejen postup do elitní divize A, ale také výhodnější pozici pro boj o mistrovství světa v roce 2026. Zápas na vyprodaném Andrově stadionu začal ve 20:45, sledovat ho můžete živě na Livesport.cz.

Haškovi svěřenci se pokusí Gruzíncům oplatit zářijový debakl 1:4. Hrát nebudou kapitán Tomáš Souček a útočník Tomáš Chorý, kteří pykají za dvě žluté karty. V sestavě se naopak objeví Alex Král a Jan Kliment. Kapitánskou pásku převezme slávistický obránce Tomáš Holeš.

Preview před zápasem s Gruzií

Preview zápasu Česko – Gruzie. Livesport

Český celek má po sobotní bezbrankové remíze v Albánii situaci ve svých rukách. Výhra by mu vynesla konečné první místo. Pokud Albánie v souběžném duelu neporazí Ukrajinu, bude národnímu mužstvu stačit i remíza.

Do elitní divize přímo postoupí vítěz skupiny, celek na druhém místě bude čekat dvojzápas play off s účastníkem ligy A. V případě porážky s Gruzií by český tým skončil nejhůře na třetí příčce, která znamená baráž o udržení.

Sestavy obou celků. Livesport

Tabulka skupiny