Už nejsme tak dobří, bylo nás moc vzadu, kritizoval De Bruyne výkon Belgičanů proti Francii

Kapitán belgické reprezentace Kevin De Bruyne (33) po pondělní porážce 0:2 s Francií v Lize národů zkritizoval výkon spoluhráčů. Belgické televizi VTM zkušený záložník řekl, že "Rudí ďáblové" měli být lepší ve všech ohledech.

"Nemůžu tady říkat, co bylo špatně. Už jsem to povídal týmu o přestávce. Nedá se to zopakovat do médií, ale musíme být lepší ve všem. Pokud chceme být nejlepší, ale nejsme na to dost dobří, tak alespoň musíme maximálně bojovat. Pokud neuděláte alespoň tohle, je konec," řekl De Bruyne po prohře v elitní skupině A2.

Do ní Belgie vstoupila páteční výhrou 3:1 nad Izraelem. "Dokážu přijmout, že už nejsme tak dobří jako v roce 2018," uvedl s narážkou na tým, jenž postoupil do semifinále mistrovství světa v Rusku. "Jsem první, kdo to uzná. Ale ostatní věci jsou nepřijatelné. Neřeknu ale jaké," dodal.

Statistiky zápasu. Livesport

Nakonec však záložník Manchesteru City jeden problém vypíchl. "Bylo nás moc v defenzivě. Když zůstáváte vzadu v šesti lidech, není tam žádné propojení. Tak to prostě je. Nejde o přechody z útoku do obrany, ale o lidi, kteří neplní své úkoly," dodal fotbalista, jenž odehrál za národní tým 107 zápasů a vstřelil 30 gólů.

Reprezentační trenér Domenico Tedesco, jenž je kvůli nepříliš přesvědčivým výsledkům svých svěřenců pod tlakem, uvedl, že rozčarování De Bruyneho rozumí. "Je to náš kapitán a má vítěznou mentalitu, takže někdy reaguje emotivně," řekl.

De Bruyne o pondělním zápase. Livesport / ANP

Belgie zahájila utkání v Lyonu aktivně, ovšem poté už na domácí tým nestačila. Za Francii skórovali v prvním poločase Randal Kolo Muani a po přestávce Ousmane Dembélé a svěřenci trenéra Didiera Deschampse svého severovýchodního souseda porazili podobně jako před dvěma měsíci v osmifinále mistrovství Evropy, v němž zvítězili 1:0.