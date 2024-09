Fotbalový víkend ONLINE: Kalas byl při návratu u kolapsu Schalke. Řezník se upsal Domažlicím

MARIUS BECKER / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP

Kalasovi návrat do sestavy Schalke zhořkl.

Je tady víkend a pozornost, která byla v týdnu věnována Lize mistrů, se opět přesouvá na ligové trávníky. Aby vám neunikly podstatné informace a zároveň jste se dozvěděli novinky z útrob stadionů, sledujte speciál Livesport Zpráv, který mapuje nejzajímavější fotbalové dění nejen očima dat.

23:47 – Alavés porazil v šestém kole LaLigy Sevillu 2:1, která tak nevyhrála pátý po sobě jdoucí vzájemný zápas ve španělské nejvyšší soutěži (0-2-3). Pro Deportivo jde o nejhorší série bez vítězství proti baskickému klubu v historii LaLigy.

23:28 – Legia Varšava v devátém kole Ekstraklasy prohrála 0:1 na hřišti Pogonu Štětín a útočník Tomáš Pekhart opět zůstal pouze mezi náhradníky. Bývalému reprezentantovi se to stalo již ve čtvrtém ligovém utkání v sezoně, v základní sestavě figuroval pouze dvakrát.

22:32 – Tomáš Kalas se podruhé v sezoně a po pětizápasové pauze vrátil do sestavy Schalke. A byl u nevídaného kolapsu svého týmu – Die Knappen v šestém kole 2. Bundesligy ztratili nad Darmstadtem vedení 3:0, ve druhé půli inkasovali čtyřikrát a prohráli 3:5. Bývalý český reprezentační obránce odehrál celý zápas.

22:14 – Inter bude chtít v nedělním derby s AC potvrdit nadvládu nad Milánem. Nerazzurri budou útočit na rekordní sedmý triumf nad úhlavním rivalem v řadě, tolik po sobě jdoucích derby ještě žádný milánský klub neopanoval.

Poslední vzájemné zápasy Interu a AC. Livesport

21:40 – Tyrell Malacia konečně nazul kopačky a zatrénoval si přímo na hřišti. Nizozemský obránce Manchesteru United dlouhodobě marodí s kolenem, přišel o celou minulou sezonu a zatím nezasáhl ani do té probíhající.

21:36 – Vítězství 2:0 v Cagliari v pátém kole italské nejvyšší soutěže prodloužilo neporazitelnost Empoli, které vůbec poprvé neprohrálo úvodních pět zápasů Serie A (2-3-0) v sezoně. Reportáž z utkání najdete v článku.

20:50 – Mario Balotelli by si rád znovu zahrál Serii A. Kontroverzní útočník je po odchodu z tureckého Demirsporu volným hráčem a už odmítl několik nabídek ze zahraničí. "Měl jsem jich hodně, ale chci zůstat doma. Pochopitelně pokud nabídka z Itálie nedorazí, budu muset vše přehodnotit," citoval jej web Football Italia.

19:43 – Trojnásobný reprezentant Radim Řezník bude hrát za Domažlice. Do třetiligového klubu, kam zamířil poté, co mu skončila smlouva v Plzni a nedostal nabídku z vyšších soutěží, jej nalákal jeho bývalý spoluhráč z Viktorie David Limberský, nyní sportovní ředitel Jiskry. "Radima jsme chtěli už na začátku přípravy, ale ještě chtěl počkat na případné nabídky ze zahraničí nebo první ligy," uvedl na páteční tiskové konferenci.

18:50 – Německé kluby v prvním kole ligové fáze Ligy mistrů nasázaly v součtu 18 branek a překonaly tím historický rekord Bundesligy. Výrazně k tomu pomohl mnichovský Bayern, který porazil Dinamo Záhřeb 9:2.

18:28 – PSG hraje zítra v Remeši a jen doma zůstane Achraf Hakimi, marocký obránce dostal od trenéra Luise Enriqueho volno.

18:10 – "Čeká nás velký zápas, na který se těšíme. Je důležité, že hrajeme doma, i když vloni jsme prohráli. S Plzní jsou to vždy těžké zápasy. Je to top klub, znovu se dostali přes kvalifikace pohárů. Je tam skvělý trenér, nedostávají góly. Vepředu mají Šulce ve skvělé formě, za nároďák hrál proti Ukrajině výborně. Pro Tomáše Chorého to bude náročný zápas. Je ale vždy výhodou, když útočník zná obránce, brankáře, prostředí. Vždy je lepší mít ho v takových zápasech na své straně," řekl před šlágrem ligového kola mezi Slavií a Plzní Jindřich Trpišovský.

Poslední vzájemné zápasy Livesport

17:34 – Federico Dimarco rychle doléčil svalové zranění, které si přivodil minulý týden. Obránce Interu vynechal souboj s Manchesterem City, nyní je podle italského tisku fit a bude připraven na nedělní milánské derby s AC.

17:02 – Vedení portugalské ligy věnuje za každý gól, který padne od pátku do neděle v zápasech šestého kola, 200 sazenic stromů v reakci na ničivé lesní požáry, které postihly severovýchod země. Před každým zápasem rovněž uctí památku padlých hasičů, kteří zahynuli při likvidaci požárů.

16:20 – Kouče pražské Dukly Petra Radu čeká o víkendu jubilejní zápas. V nedělním duelu devátém kola v Olomouci odtrénuje podle oficiální ligové statistiky 450. utkání na lavičce v samostatné nejvyšší české soutěži. Trenér nováčka z Julisky uvedl, že počtem zápasů by se rád dotáhl na Jaroslava Vejvodu, který ho jako hráče na konci 70. let v Dukle uvedl na ligovou scénu. Více informací najdete v článku.

Poslední vzájemné zápasy Sigmy a Dukly. Livesport

15:32 – Na lavičce Getafe se třikrát neobjeví José Bordalás. Trenér madridského klubu byl vedením LaLigy potrestán za chování v závěru středečního souboje s Betisem, kdy opustil vymezený prostor a inkasoval červenou kartu.

15:23 – Dominik Hašek letos v Chance Lize nevynechal v dresu Dukly ani minutu a odměnou mu je nový kontrakt. Šestadvacetiletýž obránce se klubu z Julisky upsal do června 2026.

15:20 – Newcastle se v sobotním utkání na hřišti Fulhamu pravděpodobně bude muset obejít bez Alexandera Isaka. Švédského útočníka limitují potíže s okem a chodidlem.

15:17 – Italská veřejnost se v pátek rozloučila se Salvatorem Schillacim, nejlepším střelcem mistrovství světa v roce 1990. Někdejší vynikající útočník tento týden prohrál boj s rakovinou tlustého střeva, bylo mu 59 let. Pohřeb se konal v katedrále Nanebevzetí Panny Marie v jeho rodném Palermu.

15:13 – Gianluigi Donnarumma přijde o druhý zápas za sebou. Italský brankář PSG si minulý týden poranil stehenní sval, nenastoupil proti Gironě a k dispozici nebude ani na sobotní utkání v Remeši.

14:17 – Plných osm míst v nejlepší jedenáctce úvodního kola fotbalové Ligy mistrů, jež je sestavována na základě známek Livesportu, obsadili hráči bundesligových klubů. Polovinu z toho tvoří zástupci Bayernu Mnichov, který rozprášil Dinamo Záhřeb 9:2. Více informací najdete v článku.

Ideální sestava úvodního kola LM. Livesport

14:15 – Finančně přispět na odstraňování škod v Česku způsobených záplavami plánuje i UEFA, Petr Fousek zatím částku odhadnout nedokáže. "UEFA je vstřícná. Když je nějaká tragédie, například v minulosti zemětřesení v Turecku, ve spolupráci se všemi svazy včetně našeho tehdy přispěla. Chceme to propojit s naší aktivitou. Budeme zřizovat i transparentní účet pro členy FAČR, kteří budou chtít přispět na podporu postižených klubů," uvedl předseda FAČR. Více informací najdete v článku.

13:30 – Gólman Arsenalu David Raya v aktuální sezoně inkasoval jediný gól. Tato úctyhodná statistika platí i po zápase s Atalantou Bergamo v němž dokonce zlikvidoval penaltu. Vylepšil tak svou bilanci na čtyři chycené pokutové kopy z posledních osmi. Více informací najdete v článku.

13:00 – Lamine Yamal svým čtvrtečním gólem prohru Barcelony na hřišti Monaka neodvrátil, i přes to se však zapsal do historie Ligy mistrů. Španělský mladík se v 17 letech a 68 dnech stal druhým nejmladším střelcem milionářské soutěže. Dříve se prosadil jen další talent ze slavné La Masie Ansu Fati (17 let a 40 dní).