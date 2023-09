Lorient při přestřelce v Nantes na body nedosáhl, Kanárci roztáhli gólová křídla

Nantes v utkání šestého kola Ligue 1 porazilo Lorient na vlastním hřišti 5:3. V samém úvodu odskočili hosté po trefě sedmnáctiletého talentu Eli Juniora Kroupiho do vedení, na jeho první zásah v A-týmu Les Merlus ale domácí ještě do pauzy odpověděli. Krátce po změně stran navíc Kanárci vstřelili další dvě branky, vítězným se však ukázal být až zásah Florenta Molleta z 83. minuty.

V souboji s Lorientem ale Kanárci inkasovali již po šesti minutách hry. Centr Vincenta Le Goffa našel nehlídaného Kroupiho, jenž hlavičkou z hranice malého vápna nedal gólmanovi žlutozelených šanci. Les Merlus byli v úvodní čtvrthodině lepším celkem, na aktivitu hostů se snažil v 18. minutě odpovědět Moses Simon, nadějně rozjetou akci ale zakončil nepřesně.

Kanárci se s přibývajícími minutami začali na soupeřově polovině objevovat častěji, větší možnosti si ale nevytvářeli. To platilo až do 39. minuty, kdy se k zakončení z hranice pokutového území dostal Pedro Chirivella, španělského záložníka ale ve velké příležitosti vychytal Yvon Mvogo. Přesto hostující gólman ještě do pauzy inkasoval, když po skvělém uvolnění ve vápně vyrovnal umístěnou ranou k tyči Matthis Abline.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Z druhé půle neuběhla ještě ani minuta a Kanárci se radovali znovu. Centr od rohového praporku se snesl až na hlavu Eraye Cömerta, který hlavičkou ke vzdálenější tyči dokonal obrat. Kanárci v povedeném výkonu pokračovali i nadále a ještě před hodinou hry zdvojnásobili své vedení, když se excelentní rána Mostafy Mohameda z přímého kopu zastavila až v levé Mvogově šibenici.

Les Merlus i nadále dominovali statistice držení míče, k ohrožení branky Rémyho Descampse se ale dlouho nedostávali. Prvním zakončením ve druhém poločase se ale přece jen vrátili do zápasu, když z hranice vápna zamířil přesně k pravé tyči Romain Faivre. Klid na stranu Kanárků navrátil v 83. minutě Mollet, jenž fantastickou Simonovu přihrávku z malého vápna doklepl do sítě.

Hosté se ale přesto postarali o dramatický závěr, když pohlednou kombinaci o chvíli později přesně zakončil Aiyegun Tosin. V nastavení pak Isaaka Tourého v největší příležitosti na vyrovnání vychytal Descamps. Vítězství Kanárků tak o chvíli později potvrdil proměněnou penaltou Simon.

