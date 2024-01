Méty si vylámaly zuby na nejsilnější zbrani Nice a pošesté v řadě prohrály

Nice zvítězili v 19. kole Ligue 1 nad Métami 1:0. Dominantní družina mladého trenéra Francesca Farioliho pořádně zahrozila až na konci první půle a gólu se dokonce dočkala až v 76. minutě, kdy proměnil penaltu Evann Guessand. To Orlům stačilo k plnému bodovému zisku, opět se totiž v plné kráse ukázala jejich nejsilnější disciplína, a to defenziva. Les Grenats tak prodloužili sérii porážek na šest po sobě jdoucích duelů, během nichž navíc jen jednou skórovali.

Hosty mohl poslat do vedení Fali Candé, jeho pokus z přímého kopu ovšem prosvištěl těsně nad brankou. Les Aiglons předváděli svou typickou hru s držením míče na kopačkách, Defenziva Mét je však během první půle do žádné větší šance nepustila. Až do 40. minuty, kdy hlavou po rohovém kopu zahrozil Khépren Thuram, ale Alexandre Oukidja byl na jeho zakončení připraven.

Na obrazu hry se nezměnilo nic ani po změně stran. Fotbalisté v pruhovaných dresech okupovali prostor okolo nováčkovy šestnáctky, jenže větší nebezpečí z toho neplynulo. Také proto Dante ztratil trpělivost a zkusil vypálit z pořádné dálky, ale silnější levou nohou pouze pozdravil fanoušky. Střelecké prokletí prolomil až v 76. minutě Guessand, když nařízený pokutový kop poslal do pravého dolního rohu.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

