Anglie i s jistým postupem vyhrála 2:0, Německo na malém Euru končí ve skupině

ME do 21 let

Anglie navzdory jistému postupu předvedla ve třetím kole skupiny C mistrovství Evropy do 21 let skvělý ofenzivní výkon a porazila Německo 2:0. Nejúspěšnější celek malého Eura posledních let tak na body nedosáhl a se šampionátem se nečekaně brzo rozloučil. Anglie naopak bez jediného zaváhání postoupila do čtvrtfinále, kde 2. července vyzve Portugalsko.

Propustnou defenzivu obhájce zlatých medailí poprvé potrestal už ve čtvrté minutě Cameron Archer, na kterého ještě do přestávky i díky asistenci brankáře Jamese Trafforda navázal po smrtícím protiútoku Harvey Elliott. Gólman z líhně Manchesteru City se pak několikrát zaskvěl i mezi třemi tyčemi, a Albion tak svůj první postup do čtvrtfinále od roku 2017 okořenil nulou na kontě inkasovaných branek.

Konečná tabulka skupiny C. Livesport

Itálie – Norsko (20:45)

Švýcarsko – Francie (20:45)