LIVE: Česko – Německo. Výtečný Jaroš v brance, krásně lapil Stillerovu šanci

ME do 21 let

Čeští fotbaloví reprezentanti do 21 let ve druhém zápase na mistrovství Evropy hrají s úřadujícími šampiony z Německa. Svěřenci trenéra Jana Suchopárka (53) vstoupili do turnaje čtvrteční porážkou 0:2 s Anglií, Němci vykročili za obhajobou zlata překvapivou remízou 1:1 s Izraelem. "Lvíčata" tak odvrací hrozbu vyřazení, druhá porážka by pro ně znamenala konec na šampionátu už po dvou ze tří kol skupiny C. Utkání sledujte od 18:00 živě na Livesport.cz.

Základní sestavy obou celků. Livesport

Výběr České republiky do 21 let nezvládl vstup do turnaje, když ve svém prvním utkání ve skupině C nestačil na Anglii (0:2). Takže pokud chce pomýšlet na postup, musí v tomto duelu zvítězit. Jenže tým, který Euro do 21 let vyhrál v roce 2002, se ze skupinové fáze neprobojoval ani v jednom z posledních tří případů, kdy se na tomto turnaji objevil.

Lvíčata však může alespoň povzbuzovat fakt, že od března 2021, kdy nestačila na Španělsko, prohrála v soutěžních zápasech pouze s jedním soupeřem – právě s Anglií a v soutěžních utkáních proti ostatním celkům se osmkrát radovala z výhry a dvakrát remizovala. Na druhou stranu je také pravda, že svěřenci Jana Suchopárka nevyhráli ani jeden ze svých předchozích šesti zápasů, přičemž pět z nich bylo přátelských (0-3-3). To pro český výběr rozhodně není ideální rozpoložení, když má nastoupit proti Německu, které na tomto turnaji porazil naposledy v září 2009.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Ale ani Německo nevstoupilo do turnaje ideálně a pouze remizovalo 1:1 s Izraelem, který navíc duel dohrával v deseti hráčích. Němci nejenom že nevyužili početní převahy, ale neproměnili ani penalty, které kopali jak před přestávkou, tak po ní. Trojnásobní vítězové tohoto šampionátu tak remizovali ve třech utkáních (hraných na 90 minut) po sobě, avšak zajímavostí je, že v roce 2021 dokázali ovládnout Euro do 21 i s tím, že ve skupině dvakrát remizovali.

Už je to deset let od chvíle, kdy se svěřenci Antonia Di Salva naposledy neprobojovali ze skupinové části evropského šampionátu, takže se vzhledem k jejich solidní, i když ne nijak oslnivé bilanci proti Čechům očekává, že se jim podaří zvítězit. Zajímavostí je, že v každém z jejich posledních čtyř vzájemných střetů padly dvě branky, což platí také u obou jejich úvodních skupinových vystoupeních, a tak je pravděpodobné, že se odehraje další vyrovnaný souboj.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Koho sledovat: Český útočník Daniel Fila zakončil sezonu v Teplicích třemi brankami ve třech utkáních a pokaždé byl posledním střelcem zápasu. Na druhé straně se obránce Yann Aurel Bisseck prosadil ve dvou ze svých tří předchozích startů (za klub a reprezentaci dohromady).

Zajímavost: Češi napříč svými šesti předchozími zápasy vstřelili v prvním poločase jen jeden gól.