Fotbalový víkend ONLINE: Souček dorovnal Baroše. Lille uspělo v generálce na odvetu se Slavií

Tomáš Souček poslal West Ham na hřišti Crstal Palace do vedení 1:0.

Zápasem obhájce titulu Leverkusenu na stadionu Mönchengladbachu vypukla v pátek večer německá Bundesliga, poslední z významných soutěží, která čekala na start. Pro fanouška to o víkendu znamená jediné – spoustu fotbalu. Aby vám neunikly podstatné informace a zároveň jste se dozvěděli novinky z útrob stadionů, sledujte speciál Livesport Zpráv, který mapuje nejzajímavější fotbalové dění nejen očima dat.

Sobota 24. srpna

21:04 – Fotbalisté Lille se na středeční odvetu 4. předkola Ligy mistrů na stadionu pražské Slavie naladili domácím ligovým vítězstvím 2:0 nad Angers.

20:55 – Skvělý vstup do sezony má za sebou útočník Dortmundu Jamie Bynoe-Gittens. Mladý Angličan na hřiště naskočil v 59. minutě zápasu proti Frankfurtu a dvěma góly rozhodl o vítězství Borussie 2:0. Vydařený vstup do nového angažmá má za sebou také Pascal Gross, který v bundesligové premiéře po přestupu z Brightonu připravil první vítězný gól vestfálského celku.

20:43 – Arsenal ve šlágru druhého kola Premier League nad Aston Villou 2:0 a získal velmi důležité tři body. Kanonýři neoblíbeného soupeře obrali o body poprvé od února 2023, o to je výhra důležitější. Villans byli v minulé sezoně jediným celkem, který Arsenal dokázal dvakrát porazit a připravili ho tak o dlouho vyhlížený titul.

20:29 – "Před každým zápasem přemýšlíme, kolik změn v sestavě uděláme. Máme před sebou velmi důležité utkání s Malmö v úterý. Všichni, kteří nastoupili, jsou součástí kádru a připraveni. Šlo hlavně o kvalitu zakončení. Soupeř dal z prvních dvou střel dva góly, posadilo ho to na koně. Dohánět je vždy těžké. Nebyli jsme dostatečně kvalitní po celých 90 minut. Viděl bych pozitivně, že šancí jsme měli hodně a také dostatek střel. Bohužel jsme je nevyužili," nedělal si vrásky z první sparťanské ztráty trenér Lars Friis.

20:12 – Bohemians nezískali v zápase s Jabloncem ani bod a trenér Jaroslav Veselý byl s prohrou 1:2 velmi nespokojený. "Jsem strašně zklamaný a naštvaný. Nezasloužili jsme si prohrát, vždyť jsme měli asi 25 zakončení. Oba týmy si vytvořily spoustu příležitostí, útoky dominovaly nad obranami. Vedli jsme z penalty, ale zmrazil nás gól na 1:1. Do druhé půle jsme vstoupili dobře, jenže jsme nedokázali využít naše sólové nájezdy. I proto si myslím, že utkání mělo skončit minimálně remízou, jenže nemáme nic. Hráčům budu vyčítat lehkovážnost vzadu. Dali jsme gól jen z penalty, měli jsme dát i ze hry. Hlavně proto jsem naštvaný.“

19:57 – Nizozemský fotbalista Anwar El Ghazi věnuje 500.000 eur (12,5 milionu korun) dětem v pásmu Gazy. Je to třetina částky, kterou dostal od svého bývalého zaměstnavatele Mohuče za neoprávněné ukončení smlouvy kvůli podpoře Palestinců. V bundesligovém klubu skončil po protiizraelských komentářích loni v listopadu. O tom, že část sumy nyní pošle do Gazy, informovala agentura Reuters.

19:49 – Andrea Kramarič hattrickem rozhodl o výhře Hoffenheimu 3:2 nad Kielem a podruhé v kariéře vstoupil do Bundesligy hattrickem. Povedlo se mu to i před pěti lety v duelu proti Kolínu nad Rýnem. Chorvatský útočník tak napodobil Gerda Müllera a Klause Fischera.

19:37 – Fotbalisté Karviné v 6. kole první ligy zvítězili v Teplicích 3:1 a připsali si druhou výhru v sezoně, opět venku.

19:28 – Osasuna udržela neporazitelnost v novém ročníku LaLigy, když ve druhém kole na stadionu El Sadar porazila Mallorku 1:0. Pro Los Rojillos to bylo první vítězství ve vzájemných duelech po čtyřech střetnutích. Přečtěte si zápasovou reportáž.

19:10 – Sparta v lize poprvé ztratila, když v šestém kole na domácí půdě pouze remizovala se Slováckem 2:2. O vyrovnání se v dresu Letenských ve druhé půli postaral z pokutového kopu střídající Veljko Birmančevič. Teplice v současně hraném utkání podlehly hostující Karviné 1:3. Více informací o obou zápasech najdete v článku.

19:07 – Southampton prohrál ve druhém kole Premier League s Nottinghamem 0:1 a po návratu do anglické nejvyšší soutěže stále čeká na bodový zisk. Saints navíc i kvůli rozhodující brance Morgana Gibbse-Whitea prodloužili nelichotivou domácí šňůru s hráči Forestu, které na svém stadionu v Premier League ještě nikdy nedokázali porazit. Reportáž ze zápasu si můžete přečíst zde.

19:01 – Mohuč doma remizovala s Unionem Berlín 1:1. Na obou stranách se prosadily letní posily: za domácí otevřel skóre v 53. minutě Amiri, jenž se v minulé sezoně stal s Leverkusenem mistrem, a za Union srovnal o 20 minut později Bénes. Slovenský záložník do Berlína přestoupil z Hamburku. Přečtěte si zápasovou reportáž.

19:00 – Stuttgart začal sezonu proti Freiburgu gólem už ve druhé minutě. Akrobatickým zakončením přes hlavu se blýskla letní posila z Augsburgu a bývalý hráč domácích Demirovič. Svěřenci Juliana Schustera srovnali ve 27. minutě zásluhou obránce Küblera, který pak i skóre třetím gólem uzavřel. Přečtěte si zápasovou reportáž.

18:56 – Tottenham ve druhém kole Premier League porazil Everton 4:0, dvakrát se prosadil Son Heung-min. Přečtěte si zápasovou reportáž.

18:39 – Fulham poprvé od sezóny 2012/13 vyhrál úvodní domácí zápas nové sezony Premier League, když na Craven Cottage porazil nováčka Leicester City a připsal si třetí vítězství ve vzájemných duelech v řadě. Zápas rozhodl v 70. minutě gólem na konečných 2:1 Alex Iwobi. Přečtěte si zápasovou reportáž.

17:52 – Rangers ve skotské lize drtí Ross County 6:0 a svůj díl k výsledku přidal i český křídelník Václav Černý, jenž v 69. minutě asistoval na pátou branku domácího celku.

17:46 – Český obránce Adam Gabriel začal šesté kolo dánské ligy v základní sestavě Midtjyllandu a nabídnutý prostor využil k tomu, aby si připsal po jedné asistenci a jednom gólu. Předně jeho zásluhou tak držitel mistrovského titulu vede nad Sönderjyske 3:2.

17:42 – Tomáš Souček svým 28. gólem v Premier League dorovnal útočníka Milana Baroše. Ten na daný počet branek potřeboval 122 zápasů, kapitán české reprezentace jich má v současné době na kontě 161.

17:40 – Hoffenheim zvítězil na domácí půdě v rámci prvního bundesligového kola nad nováčkem z Kielu 3:2. Hattrickem se blýskl kanonýr TSG Andrej Kramarič.

17:36 – Slovácko se na stadionu Sparty znovu ujalo vedení, a to díky pohlednému lobu Michaela Krmenčíka. Ten si připsal první trefu po přestupu do jihomoravského celku.

17:31 – Zatímco v úvodním kole Premier League zahodil Tomáš Souček v závěru domácího utkání s Aston Villou vyloženou šanci a Kladiváři prohráli 1:2, ve druhém kole na hřišti Crystal Palace se kapitán národního týmu prosadil. V 67. minutě se dostal k odraženému míči ve velkém vápně, přízemní střelou překonal gólmana Deana Hendersona a poslal West Ham do vedení 1:0. Byl to Součkův 28. gól v Premier League. Pět minut poté přidal druhou branku hostů Jarrod Bowen.

17:19 – Sparta několik minut tlačila na obranu Slovácka, nakonec je to ale hostující tým, který se na Letné ujal vedení. Úspěšným střelcem se v 17. minutě stal Vlasij Siňavskij. Vzápětí vyrovnal Asger Sörensen.

16:50 – Adam Hložek má za sebou debut v dresu Hoffenheimu. Za TSG odehrál v utkání proti Kielu necelou hodinu a kromě žluté karty si za tu dobu připsal i jednu velkou šanci, kterou ovšem chvilku před poločasovou přestávkou zlikvidoval brankář Timon Weiner.

16:31 – Bohemians doma znovu padli těsným rozdílem, když s Jabloncem prohráli 1:2. Rozhodující trefu si připsal 24letý útočník Bienvenue Kanakimana v 58. minutě utkání.

16:12 – Nováček z Ipswiche dokázal v úvodních minutách vzájemného zápasu zaskočit úřadujícího mistra Premier League Manchester City, do jehož sítě se trefil Sammie Szmodics. Na jeho branku ovšem z penaltového puntíku hned v 11. minutě odpověděl Erling Haaland.

16:08 – Premiéru v teplických barvách si proti Karviné připíše obránce Lukáš Havel, jenž na sever Čech dorazil z Českých Budějovic.

16:00 – Nejnovější akvizice pražské Sparty Albion Rrahmani započne ligový souboj se Slováckem na lavičce náhradníků. Ani tam nejsou Jan Kuchta a Martin Vitík, kteří jsou mimo sestavu ze zdravotních důvodů.

15:53 – Jablonec v Ďolíčku dokonal obrat na 2:1, v 58. minutě zakončil k tyči Bienvenue Kanakimana a připsal si druhý gól v aktuální sezoně.

15:48 – Juventus se v pondělním utkání na půdě Verony patrně bude muset obejít bez Danila, brazilského obránce trápí levá pata a jeho start je nepravděpodobný.

15:05 – V 35. minutě vyrovnal stav utkání na půdě pražských Bohemians na 1:1 hlavou jablonecký záložník Dominik Hollý.

14:55 – Oba čeští hráči ve službách West Hamu Vladimír Coufal i Tomáš Souček jsou v úvodním výběru trenéra Julena Lopeteguie pro venkovní utkání 2. kola Premier League na půdě Crystal Palace.

Základní sestava West Hamu. Livesport

14:45 – Jablonec musí v Ďolíčku dotahovat jednogólovou ztrátu na Bohemians poté, co Júsuf Hilál proměnil pokutový kop. Ten sudí Lukáš Nehasil nařídil po konzultaci s videorozhodčím za faul Martina Cedidly.

14:38 – Čerstvá posila Hoffenheimu Adam Hložek si v sobotu odbude svůj debut. Český útočník začne proti nováčkovi Bundesligy z Kielu v základní sestavě. V té nechybí ani zkušený pravý obránce Pavel Kadeřábek.

14:35 – Už v páté minutě utkání Chance Ligy mezi domácími Bohemians a Jabloncem musel kvůli zranění po jednom ze soubojů střídat Martin Dostál, nahradil ho Adam Kadlec.

14:28 – Danny Welbeck vlétl do nové sezony Premier League jako uragán a podruhé se prosadil i ve druhém kole, tentokrát do sítě Manchesteru United. Útočník Brightonu se tím navíc dostal na metu 100 vstřelených gólů v klubové kariéře napříč soutěžemi. Do sítě Rudých ďáblů jich z toho dal šest.

14:09 – Gabriel Jesus je náchylný na zranění a další si přivodil nyní. Brazilského útočníka Arsenalu trápí tříslo, dnes kvůli němu nenastoupí na hřišti Aston Villy.

14:04 – Volendam v pátečním zápase třetího kola Eerste Divisie prohrál v Den Haagu 1:2 a utkání dohrával v oslabení stejně jako obě předchozí. Stal se tak vůbec prvním týmem druhé nejvyšší nizozemské soutěže, jehož hráči dostali v každém z úvodních tří kol sezony červenou kartu.

13:42 – Sedmnáctiletý křídelník Estevao Willian může příští měsíc debutovat v brazilské reprezentaci. Trenér Dorival Júnior ho nominoval na zápasy kvalifikace MS s Ekvádorem a Paraguayí. Estevao v prosinci už v 16 letech nastoupil v brazilské lize za Palmeiras a v červnu se klub ze Sao Paula dohodl na jeho prodeji do Chelsea, kam se přesune příští rok po 18. narozeninách. Chelsea za něj zaplatila 34 milionů eur (852 milionů korun) a dalších 23 milionů eur mohou činit bonusy.

12:50 – Bývalá opora českého národního týmu Tomáš Vaclík tráví druhé léto za sebou bez angažmá, po vydařeném konci sezony v druholigovém španělském Albacete ale o svou budoucnost strach nemá. S rodinou si užívá léto v Praze a ve středu si udělal čas i na exhibiční zápas konaný při příležitosti 60. narozenin herce Ivana Trojana. Rozhovor se zkušeným gólmanem si můžete přečíst na Livesport Zprávách.

12:07 – Barcelona v sobotu hostí Athletic Bilbao a v její nominaci se objevil i Dani Olmo. Ofenzivní záložník přišel nedávno z RB Lipsko, jeho start je však stále nejistý, protože dosud nebyl novým klubem zaregistrován.

11:00 – Andreas Christensen ze zdravotních důvodů neabsolvoval páteční trénink Barcelony a zranění je poměrně vážné – dánský obránce bude katalánskému klubu chybět zhruba dva měsíce.

10:54 – Thomas Müller se může už o víkendu stát spolurekordmanem Bayernu Mnichov v počtu odehraných zápasů za první tým. Bývalý německý reprezentant dres bavorského klubu oblékl v 708 případech, primát drží se svými 709 starty Sepp Maier.

10:05 – K výměně trenéra mezi zápasy 4. předkola Konferenční ligy s Paksem se odhodlala Mladá Boleslav. Místro trenéra Davida Holoubka zaujal švédský stratég Andreas Brännström. Více informací najdete v článku.

09:15 – Ashley Cole byl jmenován asistentem dočasného trenéra anglické fotbalové reprezentace Lee Carsleyho, který tuto funkci zastává po rezignaci Garetha Southgatea po mistrovství Evropy.

08:38 – V Uruguayi se o tomto víkendu nebudou hrát profesionální soutěže s ohledem na zdravotní stav obránce Nacionalu Juana Izquierda, který zkolaboval ve čtvrtečním utkání osmifinále Poháru osvoboditelů na hřišti Sao Paula. Sedmadvacetiletého hráče postihla srdeční arytmie. O pozastavení zápasů informovala národní hráčská asociace. Nacional na sociálních sítích uvedl, že Izquierdův stav je stabilizovaný.

07:52 – "Stále si nemyslím, že jsem legendou tohoto klubu. Řekl jsem, že chci se Spurs něco vyhrát. Pak bych byl velmi šťastný, pokud by mě fanoušci nazývali legendou. Ale nejdříve musíme získat nějakou trofej. Jsme připraveni na výjimečnou sezonu," uvedl v pátek Son Heung-Min, který za Tottenham odehrál již 409 soutěžních zápasů.

Pátek 23. srpna

23:26 – Granit Xhaka zaznamenal v letošním kalendářním roce už čtvrtý bundesligový gól zpoza šestnáctky. V pěti největších evropských ligách se to víckrát, konkrétně pětkrát, podařilo pouze Philu Fodenovi z Manchesteru City.

22:50 – Milánskému Interu bude v sobotním utkání druhého kola Serie A s Lecce chybět Lautaro Martínez, argentinského reprezentačního útočníka trápí svalové zranění.

22:35 – Tři body nakonec putují do Leverkusenu. Rozhodčí v závěru desetiminutového nastavení nařídil po intervenci VAR penaltu, kterou Florian Wirtz sice neproměnil, ale z dorážky rozhodl o vítězství Bayeru 3:2.

22:17 – Mönchengladbach před koncem utkání s Leverkusenem vyrovnává na 2:2, po přihrávce Kevina Stogera se z malého vápna v pádu prosadil Tim Kleindienst. Do gólové akce se na jejím začátku zapojil přihrávkou do strany Tomáš Čvančara, který v 71. minutě vystřídal Alassaneho Pleu.

22:02 – Měsíc a půl po zranění kotníku se Lionel Messi podle kouče Interu Miami Gerarda Martina blíží návratu. Argentinský špílmachr už pár dnů individuálně trénuje a určitě prý stihne minimálně závěr základní části MLS. "Nedokážu vám to říct na dny, ale není to tak daleko. Určitě bude hrát aspoň v jednom ze zbývajících devíti zápasů. Cítí se čím dál líp, tři nebo čtyři dny už trénuje na hřišti," uvedl Martino.

21:50 – Gladabach se v 59. minutě dostává na dostřel. První zakončení Nica Elvediho sice Hradecký famózně zlikvidoval, balon však odrazil zpátky před švýcarského obránce , který zakončil do odkryté brány.

21:21 – Leverkusen půjde do druhého poločasu s dvougólovým vedením i proto, že gól Tima Kleindiensta před odchodem do kabin odvolal kvůli předchozímu faulu VAR.

21:10 – Mönchengladbach se proti obhájci titulu s přibývajícími minutami sice osmělil a vypracoval si dvě solidní šance, jenže Leverkusen před přestávkou přidal druhý gól. Ve 38. minutě se ze skrumáže před bránou prosadil Florian Wirtz.

20:45 – První gól nové bundesligové sezony dal záložník Leverkusenu Granit Xhaka. Ve 14. minutě utkání v Mönchengladbachu k němu propadl tečovaný centr Jeremieho Frimponga a švýcarský reprezentant poslal zpoza šestnáctky nechytatelnou střelu k tyči. Gól příliš neslavil, jelikož v minulosti působil právě v Borussii. Průběh a statistiky utkání můžete sledovat živě na Livepsort.cz.

20:20 – Jak Matěj Kovář, tak Patrik Schick začnou úvodní utkání nové bundesligové sezony v Mönchengladbachu pouze na lavičce Leverkusenu. Chytat bude Lukáš Hradecký, na hrotu útoku nastoupí Victor Boniface. Na domácí střídačce je připraven zasáhnout do hry Tomáš Čvančara.

Základní sestavy Mönchengladbachu a Leverkusenu. Livesport

19:43 – Trenér Barcelony Hansi Flick se těší, až bude moci využít služby posily z Lipska Daniho Olma. "Tento týden pracoval na tréninku velmi dobře a je připraven hrát. Doufám, že bude zaregistrován co nejdříve a že nám pomůže," uvedl na tiskové konferenci před sobotním utkáním s Bilbaem.

19:21 – Druhé kolo LaLigy otevírá zápas Celty Vigo s Valencií. Celta tohoto soupeři neporazila ani jednou z posledních sedmi utkání, což je její nejdelší neúspěšná šňůra proti Valencii v nejvyšší španělské soutěži od roku 1997.

18:57 – Trenér Flamenga Tite byl v pátek hospitalizován v Riu de Janeiro poté, co se mu udělalo špatně ve vysoké nadmořské výšce v La Pazu, kde jeho klub v noci ze čtvrtka odehrál osmifinále Copy Libertadores. Utkání s Bolívarem jeho svěřenci prohráli 0:1, ale Flamengo i tak slaví postup, protože doma zvítězilo 2:0.

17:40 – Chelsea v neděli bude hrát ve Wolverhamptonu, kde si obnovenou premiéru za Blues může odbýt Portugalec Joao Félix. O posile z Atlétika Madrid, která už v Chelsea působila formou hostování na jaře 2023, se rozpovídal hlavní trenér Enzo Maresca. "Je dost vyspělý na to, aby se poučil z předchozích chyb," řekl. Félix byl v prvním zápase tehdejšího hostování vyloučen a tři zápasy musel vynechat. "Určitě má šanci proti Wolves nastoupit. Může hrát jako devítka, desítka, může být jedna z možností na křídle. Zkrátka je to hráč, který nám pomůže."

17:35 – Vrátí se Bayern Mnichov na trůn, nebo zopakuje Leverkusen další skvělou sezonu? A jaké vyhlídky mají čeští hráči s Adamem Hložkem v čele? Nový ročník Bundesligy rozebral před večerním startem bývalý záložník Augsburgu či Schalke Jan Morávek.

Program úvodního kola Bundesligy. Livesport

17:30 – V Anglii sílí hlasy o tom, že Newcastle opustí kapitán Kieran Trippier. O zkušeného pravého beka má mít zájem Everton. Takové zprávy ale překvapují trenéra Strak Eddieho Howea. "Je to vážený člen týmu, jeho profesionalita je na nejvyšší úrovni. Celý týden výborně trénoval, po Euru měl jen dva týdny tréninku, tak proto nenastoupil v prvním kole. Překvapuje mě, co kolem něj vychází za zprávy," řekl Howe na tiskové konferenci před nedělním kláním s Bournemouthem.

16:12 – V nominaci PSG na dnešní zápas proti Montpellier se neobjevil Milan Škriniar. Slovenský obránce není zraněný, jedná se o rozhodnutí trenéra Luise Enriqueho, který s ním údajně přestal počítat. Situaci kolem Škriniara monitorují Bayern Mnichov a Juventus. Více informací najdete v článku.

15:39 – Dominic Solanke si po přestupu z Bournemouthu odbyl v pondělí premiéru v dresu Tottenhamu, zápas v Leicesteru (1:1) pro něj však bude na nějakou dobu poslední. Anglický útočník si poranil kotník a vynechá minimálně sobotní domácí utkání s Evertonem.

15:26 – Ilkay Gündogan vytvořil v minulém ročníku La Ligy za Barcelonu, kde jej trénoval Xavi, 97 šancí. To je nejvíc ze všech záložníků Barcy od sezony 2009/10, kdy jich právě Xavi nastřádal 109. Tehdy byl koučem Blaugranas Pep Guardiola, který aktuálně vede Manchester City, do něhož se Gündogan po roce ve Španělsku opět vrací.

15:19 – Novým trenérem francouzské reprezentace do 21 byl jmenován Gérald Baticle, na lavičce střídá Thierryho Henryho. Někdejší útočník skončil po domácím olympijském turnaji, kde s týmem získal stříbrné medaile po finálové porážce se Španělskem 3:5 v prodloužení.

14:38 – Na pátečním tréninku Barcelony scházel Andreas Christensen, dánský obránce má zdravotní problémy a je ohrožen jeho start v sobotním utkání proti Bilbau.

14:17 – Adam Hložek se chystá na svou premiéru v dresu Hoffenheimu, kterou by si měl odbýt už v sobotním domácím duelu proti nováčkovi z Kielu. Kouč Pellegrino Matarazzo je zatím z nejdražší posily v historii klubu nadšený. "Je to super kluk, hodně otevřený. Pochopitelně bude chvíli trvat, než se sžije se spoluhráči. Před brankou je však velice nebezpečný a má tvrdou střelu," uvedl.

13:51 – Simon Kjaer se ve 35 letech rozloučil s dánskou reprezentací. Zkušený obránce odehrál za národní tým 132 utkání a dal v nich pět branek, účastnil se tří světových i evropských šampionátů.

12:23 – Realu Madrid bude chybět Jude Bellingham. Anglický záložník si přivodil svalové zranění a na marodce stráví zhruba měsíc. Více informací najdete v článku.

11:52 – David De Gea ve čtvrtek po 447 dnech nastoupil k soutěžnímu zápasu. Španělský brankář během léta posílil Fiorentinu a na debut nebude mít nejlepší vzpomínky, v playoff o Konferenční ligu proti maďarskému celku Puskás třikrát inkasoval a Viola doma jen remizovala 3:3. Pouze na lavičce domácích zůstal Antonín Barák.