Škobrtnutí největších favoritek. Američanky uhrály s Nizozemkami na MS jen remízu

Největší favoritky mistrovství světa v Austrálii a na Novém Zélandu Američanky zvládly s Nizozemskem uhrát jen remízu 1:1. Jeden bod USA vyrovnáním v 62. minutě zachránila Lindsey Horanová (29). Oranje ukončily obhájkyním titulu sérii deseti výher v řadě a po dvou zápasech ve skupině E mají stejně jako USA čtyři body.

Jako první udeřily Nizozemky, když se v 17. minutě skvěle trefila Jill Roordová z hranice pokutového území. Fotbalistky Spojených států šly na MS do druhého poločasu poprvé od roku 2011 za negativního skóre. Horanová pak odpověděla za čtyřnásobné světové šampionky z rohového kopu Rose Lavelleové v 62. minutě, když si skvěle naběhla k bližší tyči a nechytatelnou hlavičkou překonala nizozemskou brankářku Daphne van Domselaarovou.

Američanky v zápase na mistrovství světa neremizovaly od roku 2015 a litovat mohou především pomalého vstupu do utkání i neschopnosti využít šancí v závěru. "I když nedopadl podle našich představ, myslím, že to byl pro náš tým dobrý zápas," řekl trenér USA Vlatko Andonovski. "To, co jste viděli ve druhém poločase, je to, co uvidíte jako základ do budoucna," dodal sebevědomě.

Do závěrečného zápasu s Portugalskem, který se uskuteční příští úterý, půjdou Američanky i nadále z čela skupiny E, kterou vedou před Nizozemkami o skóre. Oranje čeká ještě utkání s Vietnamem.

Portugalsko – Vietnam (9:30)

Austrálie – Nigérie (12:00)