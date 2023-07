Messiho čeká v Interu Miami velký úkol: Dostat nejhorší klub MSL ze dna tabulky

Lionel Messi (36) míří do nejhoršího týmu americké Major League Soccer. Inter Miami oslavil podpis argentinské superhvězdy poté, co v sobotu prohrál v St. Louis City 0:3 a sérii bez vítězství prodloužil už na 11 zápasů. Tým tak do své nové posily vkládá nemalé naděje a doufá, že jeho přítomnost v týmu zvedne i úroveň ostatních hráčů.

Miami potvrdilo příchod Messiho několik hodin před začátkem zápasu v Missouri, ale ani to nedokázalo tým Gerarda Martina inspirovat k vítězství, protože utrpěl 14. porážku ve 22 zápasech. Inter se aktuálně nachází na dně Východní konference a poslední prohra ho také zanechala na poslední příčce celkové tabulky – na strašidelném 29. místě z 29 klubů.

Sedminásobný držitel Zlatého míče a argentinský hrdina z mistrovství světa Messi tak hraje za oficiálně nejhorší tým v MLS. Naštěstí pro klub a jeho novou hvězdu nemá MLS, stejně jako většina lig na světě, sestup. Pokud se však klub chce probojovat do play off, bude muset Messi na hřišti začarovat.

Messi by měl debutovat v pátek proti Cruz Azul v novém Ligovém poháru, turnaji, kterého se účastní všechny týmy z nejvyšší soutěže MLS a mexické Ligy MX. MLS po dobu konání Ligového poháru na měsíc přerušuje sezonu, což znamená, že bývalá hvězda Barcelony bude mít šanci začít pomáhat Miami v tabulce nahoru až 20. srpna, kdy Inter hostí Charlotte.

Zatímco podpis jednoho z nejlepších fotbalistů světa nadchl fanoušky a dává Miami i MLS šanci zvýšit svou popularitu a příjmy, floridský klub zjevně také doufá, že Messi bude schopen zvednout úroveň svých spoluhráčů. "Lionel Messi je nesrovnatelný talent. To, co přináší na hřišti i mimo něj, pozvedne všechny kolem něj a my jsme nadšeni, že ho máme v Interu Miami," řekl sportovní ředitel klubu Chris Henderson.

Na výkonu Miami v St. Louis však nebylo nic vzrušujícího, domácí se dostali do vedení ve 28. minutě díky hlavičce po rohu, kterou zakopl Samuel Adeniran. St. Louis, které je ve své premiérové sezóně v čele Západní konference, zvýšilo pět minut před přestávkou na 2:0. Miami se opět nedokázalo ubránit rohovému kopu, když se Tim Parker prosadil hlavou u bližší tyče. Deset minut před koncem dovršil mizérii Miami hromovým trestným kopem Němec Eduard Lowen.

Zklamání z debutu

Bývalý trenér Barcelony a Argentiny Martin zažil neuspokojivý první zápas v roli hlavního kouče. Martin prohlásil, že fanoušci budou muset být s Messim trpěliví, a nechal otevřenou otázku, zda se proti Cruz Azul objeví v sestavě. "Do budoucna se díváme s nadějí (vzhledem k tomu), že nejlepší hráč světa bude hrát za náš tým, ale také s trpělivostí, kterou musíme mít, aby se dostal do dobré fyzické kondice a mohl hrát ve správnou chvíli," řekl. "Máme spoustu věcí, které musíme napravit," dodal.

Sám Messi se podle oficiálního prohlášení na nové příležitosti v USA těší. "Jsem velmi nadšený, že mohu začít další krok v mé kariéře s Interem Miami a ve Spojených státech. Je to fantastická příležitost a společně budeme pokračovat v budování tohoto krásného projektu," řekl Messi. "Jde o to, abychom společně pracovali na dosažení cílů, které jsme si stanovili, a já se velmi těším, až začnu pomáhat tady, ve svém novém domově."

Messi je největší posilou pro severoamerickou ligu od roku 2007, kdy anglická hvězda David Beckham, nyní spolumajitel Interu Miami, přestoupil do Los Angeles Galaxy. Klub založil v roce 2020 po letech snah o nalezení místa pro stadion.

"Když jsem před deseti lety začínal svou cestu za vybudováním nového týmu v Miami, řekl jsem, že sním o tom, že do tohoto úžasného města přivedu nejlepší hráče na světě, hráče, kteří budou sdílet ambice, jež jsem měl, když jsem nastoupil do LA Galaxy, abych pomohl rozvoji fotbalu v USA a vybudoval odkaz pro další generace v tomto sportu, který tolik milujeme," nechal se slyšet Beckham.