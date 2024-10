Do domácího fotbalového poháru dnes zasáhnou už i obhájce trofeje Sparta nebo další z ligových favoritů Plzeň. Hlavní část 3. kola se odehraje v tomto týdnu, Slavia nastoupí až ve čtvrtek. Sparťané dnešní program uzavřou od 19:15 proti druholigovému Brnu, Plzeň nastoupí v 16:30 na hřišti třetiligového Ústí nad Labem. Už odpoledne skončila pouť pavoukem pro Slovácko.

Z poháru dosud z prvoligových celků vypadla jen Karviná, která v předchozím kole nestačila na Kroměříž. Hanácký klub ukázal, že nemá dost a ve středu Slovácku nastřílel tři góly. Postup do osmifinále si už v minulém týdnu zajistila v předehrávce Dukla Praha, která porazila 6:0 Hořovice.

Slovácku se nevedlo lépe ani po nedělní změně na pozici trenéra. Nástupce Romana Westa a jeho dosavadní asistent Jan Palinek poslal na hřiště lídra MSFL hodně obměněnou sestavu, v níž chyběl třeba stabilní gólman číslo jedna Heča, angolský krajní bek Ndefe či někdejší reprezentační útočník Krmenčík. Slovácko sice svého soupeře výrazně přestřílelo, ale z jeho 19 pokusů jich 14 mířilo vedle.

A góly padaly do jeho branky. Hrdinou utkání se stal záložník David Moučka, který první gól dal sám a druhý pomohl v 78. minutě připravit pro Patrika Červenku, jenž dosud za celý podzim odehrál pouhých 45 minut. Slovácko pak sice snížilo, když se po rohu trefil jeden ze tří mladíků v jeho základní jedenáctce Matyáš Kozák, poslední slovo však měli po brejku do odkryté obrany domácí. Pro Kroměříž to byl osmý domácí duel v sezoně – připsala si v něm osm výher.

Pardubice na hřišti třetiligových Záp inkasovaly jako první. Už ve třetí minutě na jejich obranu vyzrál 36letý Jiří Duben, svěřenci nového kouče Davida Střihavky však zvládli ještě před pauzou vyrovnat. Hned v deváté minutě totiž domácí síť rozvlnil Adam Fousek. Sestava Východočechů plná náhradníků nakonec oslavila triumf poté, co se po hodině hry prosadil Pavel Zifčák.

Bohemians vydřeli výhru 1:0 nad Vyškovem v jeho azylu v Drnovicích až gólem v závěru. Zápas ve prospěch favorizovaných Pražanů proti třetímu celku druhé nejvyšší soutěže rozhodl v 82. minutě dorážkou střídající Aleš Čermák. V závěru ještě obdržel na straně domácích červenou kartu obránce Milan Piško.

Baník se ve Varnsdorfu ujal vedení už v šesté minutě, kdy po faulu domácího Ondřeje Podzimka na Filipa Kubalu dostal výhodu pokutového kopu. Ten proměnil David Buchta. Ostravanům se ale nedařilo přidat druhou branku, a tak udeřil Varnsdorf. Po necelé hodině hry vyrovnal skóre Filip Firbacher.

Chvíli nato ale trenér Pavel Hapal poslal do zápasu několik čerstvých hráčů, včetně Brazilce Ewertona. Právě ten v 80. minutě vrátil Baníku vedení. Na konečných 3:1 zvýšil krátce před koncem Kubala.

Další zápasy

Utkání třetiligového Loko Praha s Hradcem Králové rozhodla jediná trefa. Po zhruba půlhodině hry se o ni postaral hostující Adam Griger, který se trefil podruhé z posledních třech zápasů. Papírové předpoklady naplnila také Mladá Boleslav na hřišti Police nad Metují, kde svěřenci Andrease Brännströma triumfovali 3:1.

Ze souboje druholigových celků vyšel lépe Zlín, jenž na stadionu v Dolním Benešově otočil vývoj duelu s Opavou a zvítězil 2:1. Teplicím v Brně proti druholigové Líšni pomohly k vítězství 3:1 hned dva vlastní góly domácích.

