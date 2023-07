Další výhra v přípravě, Slavia si tentokrát vyšlápla na QPR a vyhrála 3:0

Fotbalisté Slavie na závěr soustředění v Rakousku porazili Queens Park Rangers 3:0 a vyhráli i čtvrtý zápas letní přípravy. Proti anglickému druholigovému soupeři se v Rohrbach-Bergu trefili Lukáš Provod (26), Oscar Dorley (24) a Mick van Buren (30).

"Hrát s anglickým týmem pro nás byla skvělá zkušenost, takové zápasy se nenaskytnou každý den. Všechna přátelská utkání, která jsme v Rakousku odehráli, byla velmi kvalitní. Ze všech jsme navíc vyšli vítězně, je to fajn základ pro nadcházející sezonu," řekl reprezentační záložník Provod pro klubový web.

Pražany poslal do vedení ve 14. minutě Provod, který z přímého kopu prostřelil zeď i brankáře Jordana Archera. "Určitě to (rozestoupení zdi) pomohlo, ale hlavně jsem to výborně trefil," podotkl Provod s úsměvem.

Hned za tři minuty zvýšil Oscar pohotovou střelou po Douděrově přihrávce. V 67. minutě chladnokrevně zakončil brejk Van Buren a uzavřel skóre. "Máme za sebou soubojové utkání, které jsme měli díky dobrému výkonu pod kontrolou. Soupeře jsme do ničeho nepustili a zaslouženě jsme vyhráli," uvedl Provod.

Statistiky utkání. Livesport

Svěřenci trenéra Jindřicha Trpišovského v pátek zvítězili 4:1 nad slovenskou Podbrezovou, předtím zdolali 2:1 úřadujícího polského mistra Čenstochovou i izraelského šampiona Maccabi Haifa. V generálce na nový ročník slávisté příští týden v neděli přivítají třetiligové Drážďany.