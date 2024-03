Česko – Arménie: Národní tým bojuje na Letné v přípravě o další výhru pod trenérem Haškem

Čeští fotbalisté bojují na Letné v přípravném zápase s Arménií. Národní tým, který se chystá na letní mistrovství Evropy, se pokusí navázat na páteční vítězství 2:1 v Norsku, kde úspěšně zahájil éru pod trenérem Ivanem Haškem. Změn v sestavě udělal nový lodivod celkem osm. Zápas začal ve 20 hodin, sledovat ho můžete živě na Livesport.cz.

Díky páteční výhře 2:1 v Oslu dosáhlo Česko na čtyři zápasy bez porážky (3-1-0) a z 11 duelů od začátku roku 2023 má na kontě pouze jednu prohru (6-4-1). S jedinou domácí porážkou od září 2021 (8-4-1) a třemi výhrami ze čtyř (3-0-1) předchozích vzájemných utkání by měli být čeští fanoušci před tímto přátelským zápasem optimisticky naladěni.

Předzápasové preview

Preview utkání Česko – Arménie. Livesport

Arménie se na letošní Euro nekvalifikovala, což byl její patnáctý neúspěšný pokus z patnácti o postup na mistrovství světa nebo Evropy. Do Prahy dorazí ve špatné formě poté, co v pátek prohrála v Jerevanu s Kosovem 0:1 a připsala si sedmé po sobě jdoucí utkání bez vítězství (0-2-5), přičemž v posledních čtyřech zápasech skórovala jenom dvakrát (0-1-3).

Hosté vyhráli za předešlé dva roky venku pouze jednou (1-5-11) a na tento výlet se vydávají proti týmu, který se v žebříčku FIFA nachází 54 míst nad nimi. Pro trenéra Oleksandra Petrakova, jenž má z 11 klání úspěšnost pouhých 18,2 %, by to tedy mohl být další těžký večer. Přesto by měl svým hráčům nařídit, aby vydrželi až do závěrečného hvizdu, stejně jako v září 2013 v Praze, kdy při jediné předchozí výhře nad Čechy rozhodli v 92. minutě.

Sestavy na zápas. Livesport

Koho sledovat: Kapitán Tomáš Souček se sice proti Norsku neprosadil ve čtvrtém mezistátním zápase v řadě, ale asistoval u prvního gólu, takže si připsal dvě asistence z posledních tří startů za klub a reprezentaci. Lucas Zelarayán se podílel na čtyřech (3+1) z devíti branek Arménie v kvalifikaci na Euro, včetně tří (2+1) při minulém venkovním vítězství.

Zajímavost: Všechny čtyři výhry Česka nad Arménií přinesly třígólový rozdíl.