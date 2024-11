Fotbalový víkend ONLINE: Půjde Gyökeres za Amorimem? Gironu kosí zranění

Viktor Gyökeres by mohl následovat Rubéna Amorima do Manchesteru United.

Je tady víkend a pozornost, která byla v týdnu věnována domácím pohárům, se opět přesouvá na ligové trávníky. Aby vám neunikly podstatné informace a zároveň jste se dozvěděli novinky z útrob stadionů, sledujte speciál Livesport Zpráv, který mapuje nejzajímavější fotbalové dění nejen očima dat.

Pátek 1. listopadu

23:33 – Irským mistrem je po 18 letech Shelbourne. Tým z Dublinu vyhrál v závěrečném kole Premier Division gólem z 85. minuty 1:0 na hřišti Derry a o dva body předčil městského rivala Shamrock Rovers, držitele rekordních 11 titulů. Shelbourne triumfoval v soutěži, jež se od roku 2003 hraje systémem jaro-podzim, posedmé v historii, a zajistil si účast v prvním předkole Ligy mistrů.

Pořadí irské Premier Division. Livesport

23:14 – Jefferson Lerma rozšířil marodku Crystal Palace, kolumbijského záložníka trápí stehenní sval a do sestavy se vrátí až po listopadové reprezentační pauze. Vedle něho jsou zraněni i Eberechi Eze a Adam Wharton.

22:42 – Útočníkovi Ipswiche Chiedozie Ogbenemu podle všeho skončila sezona. Irský reprezent si minulý týden přetrhl achilovku a nyní má za sebou operaci.

22:38 – Kabinu Girony kosí další zranění, trenér Míchel má nově k dispozici pouze 12 zdravých hráčů do pole. K dispozici není ani Gabriel Misehouy, talentovaný nizozemský záložník bude vinou zranění stehenního svalu chybět zhruba šest týdnů.

21:31 – Monako v předehrávce 10. kola Ligue 1 doma nečekaně podlehlo nováčkovi Angers 0:1 a po druhé porážce za sebou může ztratit z dosahu vedoucí PSG. Knížecí klub byl přitom ještě po sedmém kole v čele pořadí s jednobodovým náskokem na obhájce titulu, ale z dalších tří utkání vytěžil jen bod a před víkendovým pokračováním programu zaostává za lídrem o tři.

Pořadí v čele Ligue 1. Livesport

21:18 – Morgan Rogers by si mohl protáhnout působení v Aston Ville. Anglický útočník po zimním příchodu z Middlesbrough přesvědčil a klub s ním podle informací The Athletic jedná o nové smlouvě.

20:39 – Stanislav Lobotka přišel o poslední tři zápasy Neapole a k dispozici nebude ani na sobotní souboj s Atalantou. Slovenský záložník stále doléčuje zranění stehenního svalu, které si přivezl z posledního reprezentačního srazu. Vrátit by se měl příštího týdne.

20:31 – Unai Simón se chystá návrat do sestavy Athletiku Bilbao. Španělský reprezentační brankář dlouhodobě laboroval se zraněným zápěstím a po evropském šampionátu se podrobil operaci, nyní už je fit a v pátěk trénoval s týmem.

19:37 – Utkání Evropské ligy mezi Twente a Laziem (0:2) má dohru. Hostující záložník Loum Tchaouna čelil rasistickým urážkám fanoušků a UEFA incident nenechala bez povšimnutí – nizozemskému klubu vyměřila pokutu 83 tisíc eur (2,1 milionu korun), pro další domácí duel s belgickým Royale Union SG navíc bude mít Twente uzavřenou část stadionu.

19:26 – Robert Lewandowski nastřílel ve třech říjnových zápasech LaLigy sedm branek a po zásluze mu patří cena pro nejlepšího hráče měsíce. Této anketě letos zatím kralují výhradně hráči Barcelony, před polským útočníkem dostali ocenění jeho spoluhráči Lamine Yamal a Raphinha.

19:18 – Poměrně dlouho se Girona bude muset obejít bez Arnauta Danjumy. Nizozemský křídelník si v týdnu poranil stehenní sval a nyní si od lékařů nevyslechl dobré zprávy – mimo hru bude pět týdnů.

18:25 – Autor 123 gólů v anglické lize Dwight Yorke je novým trenérem reprezentace Trinidadu a Tobaga. Někdejší hvězdný útočník Aston Villy, Manchesteru United, Blackburnu, Birminghamu či Sunderlandu se stal nástupcem Anguse Evea, který na lavičce výběru z karibské země skončil v létě. Jeho cílem bude dovést národní tým poprvé od roku 2006 na mistrovství světa.

18:23 – UEFA udělila Srbsku pokutu 52 tisíc eur (1,3 milionu korun) za to, že se jeho fanoušci při utkání Ligy národů se Švýcarskem 12. října vysmívali hymně soupeře a vystavovali plakáty s nápisy proti Kosovu. Evropská fotbalová unie potrestala i Maďarsko (34 500 eur) a Bosnu a Hercegovinu (25 000 eur) za "rasistické či diskriminační chování fanoušků" během vzájemného říjnového zápasu LN.

17:54 – Viktor Gyökeres je dle informací portugalských médií jedním z hráčů nespokojených s odchodem Rubéna Amorima ze Sportingu. Švédský útočník by nicméně svého dosavadního kouče, pod kterým vylétl mezi nejžádanější evropské střelce, prý mohl do Manchesteru United následovat.

17:22 – Dlouhodobá rivalita provází Manchester United s Liverpoolem, tyto dva anglické velkokluby se navíc nyní střetnou i na poli transferovém. Oba celky totiž mají zájem o Rayana Ait-Nouriho, který aktuálně působí v barvách Wolverhamptonu.

16:40 – AS Řím ve čtvrtek porazil FC Janov 1:0 a jubilejní 300. start v Serii A si na konto připsal Stephan El Shaarawy. Italský útočník většinu zápasů posbíral za klub z hlavního města (214), vedle toho hrával za AC Milán (83) a právě Janov (3).

16:22 – Baník Ostrava čeká další venkovní utkání v rychlém sledu, Pavel Hapal by přitom rád nějaké body odvezl i z pražské Letné. "Čeká nás nesmírně silný soupeř s velice kvalitním širokým kádrem, jako je to v případě Sparty pokaždé. Je to třetí zápas venku během jednoho týdne, ale věřím, že navážeme na ty dva předchozí a že jsme schopni být úspěšní i na Spartě. Určitě ale musíme být kompaktnější v defenzivní činnosti než v pohárovém utkání ve Varnsdorfu, kde jsme soupeři dovolili příliš," říká trenér Slezanů před šlágrem 14. kola.

16:03 – Justin Bijlow si na své konto o víkendu připíše první soutěžní start v letošní sezoně. Roli jedničky mezi tyčemi Feyenoordu plní Timon Wellenreuther a nepovedlo se mu utkání proti Ajaxu (0:2), trenér Brian Priske se proto odhodlal ke změně a v souboji s Alkmaarem dostane šanci Bijlow.

15:00 – Douglas Luiz si minulý týden před duelem Ligy mistrů se Stuttgartem přivodil svalový problém a pro tuto chvíli musí odložit návrat do sestavy Juventusu. Brazilský záložník ještě netrénuje, nenastoupí v sobotu v Udine a zřejmě ani v úterním klání LM s Lille.

14:56 – Pouze jediné utkání letos odehrál Takehiro Tomiyasu. Japonský obránce měl od léta problémy s kolenem a krátce po návratu do sestavy si zranění obnovil, Arsenalu bude znovu k dispozici nejdříve za tři týdny. "Neočekávám, že se vrátí ještě před reprezentační přestávkou," sdělil manažer Mikel Arteta.

14:05 – Na přeplněné marodce Girony se objevil další hráč, mimo hru je křídelník Arnaut Danjuma, který si ve středu poranil stehenní sval. Trenér Míchel má před sobotním utkáním s Leganés k dispozici jen 13 hráčů do pole.

13:50 – Savinho v týdnu utrpěl zranění kotníku, nyní si však může oddechnout. Křídelník Manchesteru City absolvoval podrobné vyšetření, které odhalilo, že se nejedná o závažný problém. Brazilský ofenzivní hráč by měl chybět maximálně dva týdny.

13:34 – V Saúdské Arábii si brousí zuby na další hodně známé jméno a tím je Thibaut Courtois. Brankář působí v Realu Madrid, velký zájem o něho má Al Ahli a chystá se předložit zajímavou nabídku, podle belgických zdrojů dokonce má jít o nabídku, kterou bude jen těžko možné odmítnout.

12:42 – Thomas Müller v polovině září oslavil 35. narozeniny a co nevidět začne řešit další budoucnost. Zkušený německý fotbalista je celou kariéru věrný Bayernu Mnichov, kde mu příští rok vyprší smlouva. Zájem o jeho služby údajně je v zámořské MLS, sám Müller se podle některých zdrojů stěhování do Spojených států amerických nebrání.

11:51 – Jeroen Rijsdijk byl propuštěn z funkce trenéra Sparty Rotterdam. Nizozemský klub letos v lize vyhrál jen dvě utkání a včera sice postoupil do dalšího kola poháru, celek USV Hercules ale vyřadil až po prodloužení.

11:46 – Federico Chiesa už měsíc laboruje se svalovým zraněním a jeho návrat do sestavy Liverpoolu se prozatím konat nebude. Ofenzivní italský fotbalista znovu nastoupí až po listopadové reprezentační pauze, prozradil to manažer Arne Slot.

11:32 – Nicolás González si začátkem října poranil stehenní sval a v tuto chvíli stále není fit. Útočník Juventusu nenastoupí zítra proti Udinese, nepravděpodobný je i jeho start v duelu s Lille.

10:47 – Juventus má v plánu přivést během ledna nového obránce a na jeho seznam se dostal Radu Dragusin. Rumunský reprezentant za turínský klub v minulosti hrával, aktuálně nenastupuje pravidelně v Tottenhamu.

10:25 – Nad valencijským regionem se tento týden prohnala bouře Dana, způsobila povodně a vše se projevilo i na fungování sportovních událostí. Jedním z nejhůře postižených fotbalových klubů je druholigové Levante, které aktuálně nemá kde trénovat. Pomocnou ruku nakonec podala sousední Valencia, ta menšímu klubu nabídla možnost využití jejího tréninkového komplexu.

09:36 – Paulo Dybala rád střílí góly mimo víkendové dny. V dresu AS Řím se v průběhu prvního poločasu čtvrtečního klání italské nejvyšší soutěže trefil do sítě Turína FC, a zapsal tak už 33. kariérní gól v těch zápasech, které se konaly mezi pondělím až pátkem. Na poli Serie A zaznamenal stejný počet přesných zásahů už jenom Francesco Totti, druhý Ciro Immobile má v této pomyslné statistice o jednu trefu méně na svém kontě.

09:00 – AS Řím ve čtvrtek porazil Turín FC 1:0 a jen z domova zápas sledoval Artem Dovbyk. Ukrajinský útočník na poslední chvíli vypadl z nominace, důvodem byla chřipka.

08:43 – Lucas Paquetá se začátkem prosince dočasně vrátí do Brazílie, kde bude pokračovat vyšetřování sázkařské aféry, do níž má být záložník West Hamu zapleten. Jednání přímo v parlamentu si vyžaduje jeho přítomnost a brazilský reprezentant tak 3. prosince vynechá utkání proti Leicesteru.

08:19 – Po třech zápasech se ve čtvrtek večer dočkali výhry hráči AS Řím. Před duelem s Turínem FC si domácí tým musel při rozcvičování vyslechnout pískot nespokojených fanoušků, alespoň částečně si je pak usmířil nejtěsnějším možným vítězstvím.