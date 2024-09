Český talent zazářil na Ostrovech. King dvěma góly režíroval výhru jednadvacítky Leicesteru

Konečně z Anglie přišla dobrá zpráva pro český fotbal. Nemají ji ovšem na svědomí Tomáš Souček s Vladimírem Coufalem z West Hamu, za hvězdu je na Ostrovech český mládežnický reprezentant Joshua King. Stále teprve sedmnáctiletý hráč dal dvě branky za Leicester do sítě Middlesbrough v Premier League 2 pro hráče do 21 let a pomohl Liškám k výhře 3:1.

Hosté šli sice rychle z penalty do vedení, pak ale přišly chvíle mladého českého reprezentanta. Ten nejprve ve 25. minutě srovnal a o čtyři minuty později už poslal Lišky do vedení. Potvrdil tak skvělou střeleckou formu, protože se trefil i v předchozím utkání za výběr Leicesteru do 18 let proti West Hamu.

King odehrál proti Middlesbrough 68 minut. Vítězství Leicesteru, který je v tabulce zatím na 12. místě, pečetil Ollie Ewing v 78. minutě. Na kontě mají Lišky šest bodů. Kromě zmíněné výhry vyhrál Leicester i na půdě Liverpoolu 2:1.