Arsenal hodlá ukončit děsivou sérii. Můžeme je porazit, velí Arteta před šlágrem se City

Dvanáct ligových porážek v řadě. Tak mizernou bilanci neměl Arsenal v historii s žádným klubem. Manchester City je pro Gunners obrovský strašák, kterého ale dokázali na začátku sezony přelstít. Mikel Arteta (41) věří, že právě vítězství nad neoblíbeným soupeřem v Community Shield může jeho svěřencům před nedělním šlágrem Premier League pomoct k ukončení děsivé série.

Arsenal neporazil Manchester City v lize od roku 2015. Manažer Kanonýrů ale věří, že srpnová výhra v penaltovém rozstřelu dodala týmu víru.

"Bylo to pro nás důležité. Vyhrát pohár proti Manchesteru City je vždy něco, co musíte respektovat. Také způsob, jakým jsme to dokázali, nám dodává sebevědomí a víru, že je můžeme porazit," prohlásil sebevědomě Arteta.

Arsenal v minulé sezoně dlouho vedl Premier League, ale v jejím závěru zaváhal. City jej předstihlo a získalo třetí titul v řadě. Před víkendem, po sedmi kolech, tabulce opět vévodili Citizens, přičemž třetí Gunners ztráceli pouhý bod.

"Určitě se neohlížíme zpět, protože v těch zápasech hráli jiní fotbalisté. Jedno ale víme jistě – budeme muset být na každé pozici 100 minut v nejlepší formě. Jedině tak máme šanci," dodal Španěl.

Arteta před svým "přestupem" na lavičku Arsenalu působil jako asistent Pepa Guardioly právě v modré části Manchesteru. Jeho láska k severolondýnskému klubu se ale už tehdy nedala zapřít, což bylo nejlépe vidět během vzájemných zápasů, kdy bývalý hráč Gunners toho času na lavičce Citizens neslavil góly svého týmu.

Vzhledem ke společné minulosti byl Arteta na předzápasové konferenci dotázan, zda se vůbec ještě s Guardiolou dokáží překvapit. "Každý rok máme nové nástroje a nové hráče, kteří dokážou různé věci. Samozřejmě se navzájem známe a očekáváme od sebe určité tahy. Nakonec záleží na hráčích, oni jsou ti, kteří vás překvapí nejvíc," reagoval sympaťák s neměnným účesem.

Španěl rovněž poznamenal, že klíčový hráč Kanonýrů Bukayo Saka je připravený hrát, přestože během středečního zápasu Ligy mistrů, který Londýňané prohráli 1:2 s Lens, musel střídat pro zranění.