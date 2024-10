Arsenal padl poprvé od dubna, roli sehrálo další vyloučení. Neúspěch byl nevyhnutelný, ví Arteta

Mikel Arteta (42) připustil, že porážka Arsenalu s Bournemouthem (2:0) byla nevyhnutelná. Bodovat v zápasech Premier League bez plného počtu hráčů označil španělský trenér za obtížné. Tentokrát Gunners ke hře v 10 odsoudil William Saliba (23), jenž se stal už třetím vyloučením hráčem Artetova výběru v této sezoně. Arsenal prohrál v lize poprvé od dubna.

Arsenal vstupoval do utkání v roli jasného favorita a očekávalo se, že po zisku tří bodů zamíří do čela tabulky. Ve 30. minutě však Saliba viděl červenou kartu za faul na unikajícího Evanilsona a jeho spoluhráči hráli hodinu v oslabení. V probíhající sezoně získali Gunners ve třech zápasech, které dohrávali v oslabení, pouhé dva body.

"V Premier League je velmi těžké bodovat, když hrajete 60 minut jen v 10 lidech. Neúspěch byl prostě nevyhnutelný. Museli jsme si tím projít už třikrát... A stálo nás to zápasy," řekl Arteta.

Gunners utrpěli první ligovou porážku od 14. dubna, kdy na Emirates Stadium prohráli s Aston Villou 0:2. Španělský trenér po zápase uznal, že během první čtvrthodiny to nebylo úplně ono. Jeho svěřenci se poté ale podle něj dostali na koně.

"Chvíli nám trvalo, než jsme chytili otěže. Nakonec se nám to povedlo, ale po půlhodině se hra zase změnila. Tým se i v deseti neustále snažil, ale na vítězství to nestačilo," řekl trenér a záložník Declan Rice dodal: "Musíme přestat dělat chyby, protože potřebujete mít 11 hráčů na 90 minut. To je to, co vám vyhrává fotbalové zápasy."

Bournemouth šel do vedení v 70. minutě zásluhou střídajícího Ryana Christieho. Tři body pro domácí krátce nato pečetil Justin Kluivert z pokutového kopu, který rozhodčí nařídil poté, co David Raya podrazil Evanilsona.

"Je jasné, že po červené kartě se hra trochu změnila. Ale předtím jsme hráli velmi dobře. Z naší strany to byl solidní výkon a dobrá výhra," řekl manažer Andoni Iraola pro klubový web.

Cherries se po zisku cenných třech bodů posunuli v tabulce na 10. místo, Arsenal je na třetím místě o skóre za Manchesterem City a o bod za vedoucím Liverpoolem. Oba jeho soupeři o titul však mají zápas k dobru.