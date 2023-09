Čeká nás spousta zápasů. Určitě budu hrát, věří si kritizovaný Maguire. Proč nevyšel West Ham?

Ve fotbalovém světě momentálně nenaleznete kritizovanější osobu. Vyčítají mu trestuhodné chyby, neatraktivní způsob pohybu i smolné vlastence. Harry Maguire (30), druhý nejdražší obránce v historii a hráč Manchesteru United i anglické reprezentace, je logicky pod neustálým drobnohledem. Je však neustávající kritika oprávněná? "Dlouho se s ním zachází směšně," zastal se ho trenér Albionu Gareth Southgate (53). Sám Maguire myslí především na herní vytížení: "Určitě budu hrát."

Další vlna kritiky se snesla na bedra obránce, jenž v roce 2019 přestoupil z Leicesteru do Manchesteru United za tehdy rekordních 87 milionů eur, po úterním přátelském zápase anglické reprezentace se Skotskem. Maguire se na hřiště dostal jako střídající hráč, když o poločase nahradil zraněného Marca Guehiho a po 17 minutách se do statistik zapsal jako autor branky.

Maguire je sice skvělý hlavičkář, což ostatně v dresu Three Lions předvedl už nespočetněkrát, tentokrát ale skóroval nohou. A do vlastní branky. "Upřímně řečeno, dlouho se s ním zachází směšně," reagoval po zápase na posměšky z hlediště po nešťastně sražené střele trenér Anglie Southgate. "Nikdy jsem nezažil, aby se s hráčem zacházelo tak, jak se s ním zachází. Vytvořili něco, co přesahuje všechno, co jsem kdy viděl," dodal kouč.

Sám Maguire se k obrovské kritice nevyjádřil, pro britský server Express ale okomentoval svou pozici na Old Trafford. "První čtyři týdny byly těžké, protože jsme hráli jeden zápas týdně a manažer si mě nevybral, ale teď nás čeká spousta zápasů, určitě budu hrát," uvedl obránce s 59 reprezentačními starty.

"Jsem si jistý, že se to otočí v můj prospěch, protože chci hrát zápasy, chci hrát fotbal a budu bojovat o své místo," pokračoval Maguire a vzápětí se vyjádřil i k možnému letnímu transferu do West Hamu United: "Prostě jsme se nedohodli. V Manchesteru United byli rádi, že zůstávám, a já jsem byl rád, že budu bojovat o své místo. Jsem připraven, dám do toho všechno."

Nejbližší program Manchesteru United. Livesport

Zda na urostlého stopera nizozemský trenér Red Devils Erik ten Hag skutečně ukáže, se uvidí v následujících dnech – United nejprve čeká ligová bitva s Brightonem, načež v týdnu vyrazí k prvnímu zápasu Ligy mistrů do Mnichova. Dostane Maguire prostor utišit kritiky třeba v souboji s reprezentačním parťákem Harrym Kanem?