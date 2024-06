De Bruyne přemýšlí o angažmá v Saúdské Arábii. Vydělal bych si tam neuvěřitelné peníze, říká

De Bruyne přemýšlí o odchodu do Saúdské Arábie.

Kevin De Bruyne koncem června oslaví 33. narozeniny a po evropském šampionátu začne řešit další budoucnost. Kreativní belgický záložník září v dresu Manchesteru City, přičemž v anglickém klubu má kontrakt na poslední sezonu a pro závěrečné roky kariéry nevylučuje ani angažmá v Saúdské Arábii.

De Bruyne posílil Manchester City před devíti lety a rychle se stal jednou z klíčových postav základní sestavy. Se spoluhráči vybojoval hned šest mistrovských titulů a loni se dočkal vysněného triumfu v Lize mistrů. I on ale začíná myslet na zadní vrátka.

"Mám smlouvu na poslední rok a musím tak přemýšlet o tom, co se může stát," nechal se slyšet belgický reprezentant. "Mému nejstaršímu potomkovi je osm let a zná jen Anglii. A také se mě ptá na to, jak dlouho ještě budu hrát za City. Jednou přijde chvíle, kdy se budeme muset rozhodnout," pokračoval.

Kevin De Bruyne opět patřil k oporám City. Opta by Stats Perform

De Bruyne prošel mládežnickou akademií domovského Genku, působil i v Chelsea a Werderu a jeho dalším německým zaměstnavatelem byl Wolfsburg.

Obrovské peníze na závěr kariéry

Štědré kontrakty od saúdskoarabských šejků během uplynulých měsíců zlákaly i hvězdy jako Cristiano Ronaldo nebo Karim Benzema a na už tak hodně dlouhý seznam by mohlo přibýt i jméno šikovného Belgičana.

"V mém věku musíte být otevřeni všem možnostem, bavíme se o neskutečných sumách na závěr kariéry. Budu muset přemýšlet o budoucnosti a moje manželka by s exotickým dobrodružstvím neměla problém," nechal se dále slyšet De Bruyne.

Jak dlouho bude De Bruyne ještě oblékat dres City? Profimedia

"Za dva roky v Saúdské Arábii bych si vydělal neuvěřitelné peníze. Zatím hraji patnáct let a v takové sumě jsem se dost možná ani nedostal," dodal upřímně fotbalista s týdenním platem 340 tisíc liber.