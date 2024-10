Duel na Anfieldu? Zápas jako každý jiný, řekl Maresca. V Premier League nejsou slabé týmy

Kredit: Every Second Media / Alamy / Alamy / Profimedia

Enzo Maresca (44) před nedělním šlágrem Premier League s Liverpoolem prohlásil, že je velmi spokojený s dobrým začátkem svého angažmá v Chelsea, Před bitvou na Anfieldu ale své svěřence zbytečně nestaví pod tlak. "Zápas s Liverpoolem určitě neurčí, jak vydařený start sezony máme za sebou," připustil italský kouč.

Marescův tým je po sedmi kolech čtvrtý a aktuálně táhne sedmizápasovou neporazitelnost napříč všemi soutěžemi. Na vedoucí Reds v tabulce Premier League ztrácí Chelsea pouhé čtyři body a na Anfieldu může manko téměř smazat.

Bývalý manažer Leicesteru na úvod svého angažmá udělal dojem, v bitvě proti dalšímu nováčkovi Arne Slotovi na něj a jeho tým ale čeká těžká výzva. "Čeká nás těžký soupeř, ale rozhodně to není zápas o všechno. Není to tak, že by výhra odstranila všechny problémy, ani tak, že prohra zhatila náš dosavadní progres. Fotbal je proces, který nestojí na jednom zápase," řekl Maresca, který je se svým startem na Stamford Bridge zatím nadmíru spokojený.

"To, co jsem očekával od klubu i hráčů se potvrdilo. Chelsea je jedním z nejlepších týmů na světě, jsem proto nadšený, že zda mohu působit. Navíc se nám podařilo do týmu vštípit herní styl. V každém zápase tak je vidět, co chceme hrát," prozradil kouč, jenž v uplynulé sezoně dovedl Leicester zpět do Premier League.

Nastolený trend by rád prodal i na hřišti aktuálně vedoucího týmu ligy. "Na utkání se chceme připravit co nejlépe. Chtěli bychom tam získat body," přiznal na tiskové konferenci před nedělním šlágrem.

Chelsea v Liverpoolu načne náročný ligový program měsíc. V následujících čtyřech kolech totiž kromě Liverpoolu vyzve také Manchester United, Newcastle a Arsenal. A poté? To na Marescu čeká lahůdka v podobě návratu do Leicesteru.

"Čekají nás velké zápasy, ale žádný z duelů zatím nebyl snadný. Premier League je nejlepší liga na světě, není v ní slabých týmů," řekl Maresca na závěr.