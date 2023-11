Fotbalový víkend ONLINE: Černý dal první bundesligový gól. Sadílek dostal červenou

Dny, které patřily domácím pohárům, jsou pryč. Na fotbalovou mapu světa se po krátké přestávce opět vrací ligové soutěže. Aby vám neunikly podstatné informace a zároveň jste se dozvěděli novinky z útrob věhlasných stadionů, sledujte speciál Livesport Zpráv, který mapuje nejzajímavější fotbalové dění nejen očima dat.

NEDĚLE, 5. LISTOPADU

16:23 – Burnley v sobotu prohrálo před vlastními fanoušky s Crystalem Palace, jednalo se přitom pro něj o šestou domácí porážku od začátku sezóny. Pořád platí, že ve vlastním prostředí nevydolovalo ani bod, k čemuž mimochodem ještě nikdy v historii Premier League nedošlo. The Clarets jsou vůbec prvním týmem, který v prvních šesti domácích zápasech vždy padl.

16:10 – Václav Černý navázal na premiérový gól za Wolfsburg, jímž v úterý rozhodl o pohárovém vítězství nad Lipskem, první trefou v Bundeslize. Někdejší tahoun Twente ve 37. minutě domácího zápasu 10. kola proti Werderu, v jehož bráně chybí kvůli problémům s třísly Jiří Pavlenka, vyrovnal na 1:1. Jak se reprezentačnímu křídelníkovi povede ve zbytku utkání, sledujte na Livesport.cz.

15:55 – Gladbach se příští týden střetne s Wolfsburgem a na trávníku u toho nebude Jordan Siebatcheu, útočníka německého klubu vyřadilo ze hry svalové zranění.

15:00 – Brentfordu v tomto kalendářním roce už nepomůže Aaron Hickey, skotský reprezentační obránce si poranil stehenní sval a jedná se o vážnější problém.

14:28 – Michal Sadílek obdržel v 66. minutě utkání v Utrechtu druhou žlutou kartu a musel předčasně do sprch, bylo to jeho první vyloučení v Eredivisie od prosince 2021. Oslabené Twente v utkání 11. kola jen remizovalo 1:1 a nenavázalo tak na cenný skalp Feyenoordu z minulého víkendu.

13:41 – Gonçalo Inácio se dostal do hledáčků Realu Madrid a Manchesteru United a případný transfer bude drahý. 22letý obránce hraje za lisabonský Sporting a ve smlouvě má výstupní klauzuli nastavenou na 60 milionů eur, portugalský klub pak o slevě vůbec nebude jednat.

12:35 – Diego Simeone podle posledních zpráv podepsal nový kontrakt v Atléticu Madrid, oficiálně bude vše potvrzeno v nejbližších dnech. Argentinec je koučem španělského klubu od roku 2011, nová smlouva bude platná do června 2027. Podobně jako legendární Sir Alex Feguson tak bude působit v jednom klubu jako trenér takřka dvě dekády.

12:18 – Inter Milán vyloupil i Bergamo a z pěti venkovních zápasů letošní sezony vytěžil patnáct bodů. Italský celek je při výjezdech nejlepší z celé Evropy, podobnou bilanci má už jenom Hoffenheim, Nerazzurri ale mají lepší skóre.

11:14 – Ultras Fiorentiny budou bojkotovat dnešní večerní zápas s Juventusem. Renesanční město zasáhly povodně a fanoušci žádali odložení duelu, svaz jim ovšem nevyhověl. "Jsme jediní, kteří aktivně pomáhají lidem, kteří byli touto katastrofou zasaženi," stojí v prohlášení.

10:37 – Inter Milán porazil Atalantu 2:1, za tři body ale zaplatil ztrátou jednoho hráče. Duel nedohrál Benjamin Pavard, francouzský obránce si během prvního poločasu poranil koleno a podle prvních zpráv se jedná o vážnější problém.

10:22 – Atlético Madrid v pátek prohrálo s Las Palmas a nezabránil tomu ani gól Álvara Moraty. Vůbec poprvé se tak stalo, že zásah španělského útočníka nevedl k bodovému zisku – Morata za Atlético skóroval v 53 zápasech, do pátečního večera z těch duelů madridský celek uhrál 46 výher a šest remíz.

10:14 – Kolumbijská levicová gerilová skupina Národní osvobozenecká armáda (ELN) slíbila, že propustí otce liverpoolského fotbalisty Luise Díaze. Její vůdce Antonio García to prohlásil na sociální síti Telegram. Únos také označil za chybu.

09:46 – Jacob Murphy z Newcastlu musí se zraněným ramenem na operaci a hrozí mu až tříměsíční pauza. Po sobotní výhře 1:0 nad Arsenalem v anglické lize to prohlásil trenér United Eddie Howe.

09:33 – Al Nassr porazil Al Khaleej a gólově se na tom podílel i Cristiano Ronaldo. 38letý Portugalec pokračuje ve střeleckých manévrech a důkazem je fakt, že dal 400. gól poté, co v únoru 2015 oslavil třicáté narozeniny.

09:21 – Brest má za týden hostit Štrasburk, už nyní je ale prakticky jisté, že utkání bude odloženo. Město ve středu zasáhla bouře a způsobila značné škody mimo jiné na stadionu, který není ve stavu, kdy by mohl zápas hostit. Podle tisku bude duel odložen na začátek prosince.

08:19 – Inter Milán v 11. kole italské fotbalové ligy zvítězil v Bergamu 2:1 a pojistil si první místo v tabulce. Dostal se mimochodem do vedení ve 40. minutě díky Hakanovi Calhanogluovi z penalty. Devětadvacetiletý záložník tak vyrovnal turecký střelecký rekord v Serii A, který vytvořil v 50. letech minulého století Sükrü Gülesin 36 přesnými zásahy.

07:30 – Newcastle udělal ze St. James‘ Parku pevnost. Magpies poprvé od dubna 2012 vyhráli na svém stadionu čtyři zápasy Premier League za sebou, aniž by inkasovali jediný gól. V sobotu si navíc na nedobytné tvrzi vylámali zuby i Kanonýři z Arsenalu.

SOBOTA, 4. LISTOPADU

23:59 – Udinese si na půdě AC Milán připsalo první výhru (1:0) v aktuální sezoně Serie A. Rossoneri vyšli počtvrté z posledních šesti soutěžních utkání střelecky naprázdno a poprvé od roku 2012 prohráli dvě domácí ligová utkání po sobě. Na vedoucí Inter ztrácejí už šest bodů.

Tabulka Serie A. Livesport

23:55 – Pohár osvoboditelů putuje do Brazílie, Fluminense ve finále porazilo v prodloužení argentinskou Bocu Juniors 2:1.

22:44 – V dresu Manchesteru City zažil nadmíru povedený zápas belgický křídelník Jérémy Doku, který jedním gólem a čtyřmi asistencemi do sítě Bournemouthu překonal rekord Premier League. Ve věku 21 let a 161 dnů se stal nejmladším hráčem, který se v jednom zápase přímo podílel na pěti brankách a zároveň nejmladším hráčem, který za zápas posbíral čtyři "áčka". Citizens soupeře zničili 6:1, Doku byl Livesportem ohodnocen nejvyšší možnou známkou 10.

22:15 – Záložníkovi Lukáši Sadílkovi po prvním gólu v ligové sezoně, jímž Spartě pomohl k vítězství 2:0 nad Bohemians, spadl obrovský kámen ze srdce. Kvůli čekání na branku se totiž trápil. "Popravdě obrovská úleva, cítil jsem to od začátku sezony. Vždycky jsem byl zvyklý nějakým způsobem podporovat ofenzivu a dávat góly nebo mít asistence. Doteď jsem neměl žádný gól a trochu jsem se tím osobně trápil," přiznal trojnásobný český reprezentant.

"Už v minulém pohárovém utkání (na Bohemians), jak jsem neproměnil první šanci, jsem si říkal, že to není možné. Bavil jsem se o tom s trenérem a říkal jsem mu, že to potřebuju možná protrhnout, abych se uvolnil. Jsem rád, že to tam padlo, protože mi spadl obrovský kámen ze srdce. Zároveň jsem rád, že nás to uklidnilo ve vývoji zápasu," dodal.

22:10 – Henrik Mchitarjan má sice s Interem Milán smlouvu do konce sezony, je však spojován s možným přestupem do Saúdské Arábie. V takovém případě už mají modro-černí vyhlédnutou náhradu v podobě Piotra Zielinského z Neapole. Čelit by však museli konkurenčním nabídkám z Lazia a Juventusu.

21:32 – S velezkušenou sestavou vyběhlo do finále Copy Libertadores brazilské Fluminense. Jen čtyři hráči jeho základní jedenáctky byli mladší 33 let. Nejstarším členem týmu byl naopak 43letý gólman Fábio, z hráčů v poli pak Felipe Melo.

21:25 – "Zaslouží si uznání za to, jak vysoko nás napadali téměř celý první poločas, docela se jim to dařilo. Měli jsme problémy se z toho vymanit a najít svůj styl. Možná jsme taky nehráli na takové úrovni, jakou jsme od sebe čekali. Po poločase to byla naprosto zasloužená remíza. Do druhé půle jsme změnili pár věcí, zvýšili jsme kvalitu a ukázali vítěznou mentalitu," těšilo po výhře 2:0 nad Bohemians trenéra Sparty Briana Priskeho.

21:20 – "Jak může takový gól platit? Říká se, že Premier League je nejlepší soutěž na světě. Jsem v této zemi už dvacet let a nikdy jsem se tak nestyděl," nebral si po prohře 0:1 s Newcastlem a kontroverzním gólu servítky manažer Arsenalu Mikel Arteta.

21:12 – Jistota ve vápně? Wout Weghorst. Vytáhlý útočník hostující v aktuální sezoně v TSG Hoffenheim vstřelil v německé Bundeslize dohromady už 61 branek. Všechny zevnitř šestnáctky. Takovým počinem se nemůže pochlubit žádný jiný hráč v historii soutěže, alespoň od ročníku 2004/2005, od kdy se tato data sbírají.

20:56 – "Týmu změna prospěla. I proto, že většina z nás pana Červenku zná. On hrával ze Zlíně, zná i otce nás odchovanců. Určitě nám to pomohlo," řekl zlínský hrdina zápasu s Pardubicemi Bužek k nástupci kouče Pavla Vrby. Celý rozhovor si můžete pčečíst v článku.

20:35 – Hřiště pod vodou? Ve třetí rumunské lize si z toho nedělali těžkou hlavu a zápas odehráli. A to přesto, že z jedné strany nebylo dokonce možné využít poslední dva metry hrací plochy. Hostující celek nakonec vyhrál 4:1.

20:30 – Ve druhé anglické lize svěřenci Vincenta Kompanyho zářili. V Premier League je to ovšem jiná písnička. Burnley prohrálo všech šest domácích zápasů v úvodu sezony na domácím stadionu a stanovilo nelichotivý rekord nejvyšší anglické soutěže. Nikdo před ním neprohrál tolikrát v řadě.

20:27 – Bayern má na gólové útočníky čuch a Harry Kane to jen potvrzuje. Tři přesné zásahy proti Borussii Dortmund ho posunuly už na metu 15 ligových tref. Žádný jiný kanonýr v historii Bundesligy jich za prvních 10 zápasů nenastřádal tolik.

20:14 – Hakan Calhanoglu otevřel skóre zápasu v Bergamu, byla to jeho 36. trefa v Serii A. Záložník Interu se tak dotáhl na nejlepšího tureckého střelce v historii nejvyšší italské soutěže Sükrüho Gülesina. Inter Atalantu porazil 2:0 a upevnil si první místo v tabulce.

20:00 – Sparta nakonec udolala ve druhém vzájemném zápase týdne ve 14. kole FORTUNA:LIGY Bohemians 2:0 a posunula se na první místo před Slavii. Ta tak bude muset v neděli porazit Viktorii Plzeň, chce-li se vrátit na vrchol. Veldůležitou výhru si v sobotu připsal také Zlín, který přemohl Pardubice 1:0 a bodově se dotáhl na předposlední České Budějovice. V souboji o třetí místo zaváhala Mladá Boleslav. Ta padla na půdě Teplic 0:1.

Tabulka FORTUNA:LIGY. Livesport

19:54 – Teprve sedmý tým v rámci čtyř profesionálních soutěží v Anglii v nich nasbíral dva tisíce výher bez započtení utkání play off. K Manchesteru United, Liverpoolu, Arsenalu, Manchesteru City, Wolves a Sheffieldu United se do tohoto prestižního klubu přidal Preston Northe End.

19:40 – Ne vždy je panenka vhodným způsobem zakončení pokutového kopu. Své by o tom mohl vyprávět i útočník Feyenoordu Santiago Giménez. Ten tímto způsobem selhal v utkání proti Waalwijku a stal se teprve druhým hráčem rotterdamského celku v tomto tisíciletí, který v Eredivisii z penaltového puntíku netrefil bránu.

19:28 – Pořadatel ankety Zlatý míč francouzský sportovní magazín France Football zveřejnil celkový počet bodů získaných jednotlivými nominanty. Z počtů vychází, že Lionel Messi zvítězil o více než sto bodů, jelikož jich získal 462. Druhý Erling Haaland jich měl 357 a třetí Kylian Mbappé 270.

19:19 – "Podle mě to byl úplně nejslabší zápas za celých 14 kol. Bylo toho málo, jsme obrovsky zklamaní, za týden musíme být daleko lepší. Nebylo se od čeho odrazit, jednotlivé výkony byly hrozně slabé. Chtěli jsme udělat radost fanouškům, sami sobě, klubu, že se to někam odráží a zase jsme dostali ťafku," smutnil po těsné prohře 0:1 v zápase "o šest bodů" se Zlínem trenér Pardubic Radoslav Kováč.

Statistiky utkání. Livesport

To zlínský kouč Bronislav Červenka byl pozitivně naladěn. "Odehráli jsme to velmi aktivně, byli nebezpeční dopředu a vzadu si to hlídali. Asi klíčový moment utkání byl fantastický zákrok Standy Dostála, že to neskončilo 1:1. Jsme strašně rádi a věříme, že budeme pokračovat dál ve své práci," přemítal na pozápasové tiskové konferenci

19:10 – Porážka West Hamu na půdě Brentfordu 2:3 pokazila jubilejní 100. utkání v Premier League Vladimíru Coufalovi, který odehrál celý zápas stejně jako Tomáš Souček.

19:00 – Zdenko Frťala měl po výhře nad Mladou Boleslaví pro své svěřence jen slova chvály. "Jsme šťastní, že jsme prolomili nepříznivou šňůru a sérii bez vstřeleného gólu. Kluci do toho dnes dali obrovské odhodlání, všichni splnili dokonale svou roli. Hráči splnili taktiku na 100 procent, nepustili jsme soupeře k jeho hře. Ofenziva Mladé Boleslavi je excelentní, o to větší obdiv zaslouží naše obrana, jak si s tím dokázala poradit," řekl.

18:14 – Marco Reus nastoupí v sobotu večer ke svému 400. utkání v dresu Borussie Dortmund. Po Michaelu Zorcovi, Matsu Hummelsovi, Romanu Weidenfellerovi, Stefanu Reuterovi a Larsi Rickenovi se stane šestým hráčem, který dosáhl tohoto milníku. Krásné jubileum navíc prožije německý reprezentant v domácím zápase s Bayernem Mnichov.

16:41 – Po 70 minutách došlo k přerušení utkání mezi Teplicemi a Mladou Boleslaví. Za bezbrankového stavu došlo k poruše osvětlení, načež rozhodčí poslal hráče obou mužstev do šaten.

16:33 – Křídelník West Hamu Jarrod Bowen se v zápase s Brentfordem zapsal do historie Premier League. Jako první hráč v dějinách slavné soutěže se prosadil ve všech šesti prvních venkovních zápasech sezony. Angličanův gól z 28. minuty, který musel posvětit VAR, přepsal rovněž memoáry Hammers – žádný jiný Kladivář totiž v šesti venkovních zápasech v řadě neskóroval ani napříč soutěžemi.

16:28 – Kalvin Phillips je v barvách Manchesteru City málokdy vytěžován, z čehož také pramení jeho nespokojenost a touha po odchodu. Vysvobození by mu už v lednu mohl poskytnout Juventus, z jehož kádru kvůli problémům s dopingem, resp. sázením vypadli další střední záložníci Paul Pogba a Nicolo Fagioli.

15:47 – Druholigový francouzský celek Paris FC oznámil, že fanoušci budou do konce této sezony chodit na zápasy mužského i ženského týmu zdarma. Učinil tak jako vůbec první v Evropě i ve světě.

15:14 – Manažer West Hamu David Moyes vyjádřil očekávání, že se Jarrod Bowen v zápase s Brentfordem zapíše do historie Premier League. Pokud Bowen skóruje, stane se prvním hráčem, který se trefil rovnou v prvních šesti venkovních zápasech sezony. Moyes pochválil Bowenovu konzistenci a gólovou formu a upozornil na význam délky jeho smlouvy a jeho pozoruhodný vzestup.

15:08 – Sobotní utkání Arsenalu U18 na hřišti Brightonu muselo být odloženo. Autobus týmu, který vede bývalý hráč Gunners Jack Wilshere, totiž místo Brightonu přijel do Bournemouthu, který leží asi 150 kilometrů dál po pobřeží.

14:48 – "Trénuje s týmem. Samozřejmě potřebuje minuty, potřebuje hrát. Arda bude povolán na zítřejší zápas," potvrdil trenér Realu Madrid Carlo Ancelotti před nedělním střetnutím s Vallecanem zapojení Ardy Gülera. Talentovaný turecký záložník se vrací po vleklé zranění, které ho v letošní sezoně ještě nepustilo do hry.

14:10 – Polský reprezentant Jakub Kiwior přišel do Arsenalu teprve v lednu ze Spezie. Obránce Gunners je však spojován s brzkým návratem do Serie A. Podle listu La Gazzetta dello Sport ho chce zpět zlákat AC Milán. V letošním roce zasáhl 23letý hráč pouze do 14 zápasů.

14:04 – Belgičan Amadou Onana má za sebou druhou sezonu v dresu Evertonu, kam se přesunul z francouzského Ligue 1. O dosavadní zkušenosti, kterou mu dal uplynulý ročník, v němž se Toffees tak tak zachránili, promluvil pro web dhnet.be. "Hodně jsem psychicky vyrostl. Vždy jsem bojoval o trofeje nebo nejvyšší příčky. Myšlení je jiné, člověk si musí zvykat na to, že téměř každý víkend prohrává," řekl.

Amadou Onana. @Everton

13:38 – Prezident barcelonského klubu Joan Laporta nepoletí 7. listopadu do Hamburku na utkání Ligy mistrů se Šachtarem Doněck. Nedovolí mu to zdraví. Šachtar hraje své evropské zápasy v této sezoně v Hamburku v souladu s platnými bezpečnostními doporučeními UEFA kvůli konfliktu v jeho rodné zemi.

13:19 – Ari í Haldsstovu Petersen je novou posilou překvapení letošního ročníku evropských pohárů KÍ Klaksvík. Reprezentant Faerských ostrovů do 21 let a klíčový hráč 07 Vestur v této sezoně podepsal se svým novým klubem tříletou smlouvu.

13:11 – Anglická fotbalová asociace zahájila vyšetřování suspendovaného záložníka Newcastlu Sandra Tonaliho, aby zjistila, zda porušoval pravidla o sázení i po letním příchodu do Premier League. Třiadvacetiletý italský reprezentant dostal v říjnu od domácí federace zákaz činnosti na deset měsíců za sázení na fotbal. FIFA trest potvrdila celosvětově.

13:02 – Marcus Rashford chybí v nominaci Manchesteru United na sobotní venkovní zápas s Fulhamem. Není to však z důvodu neshod s manažerem Rudých ďáblů Erikem ten Hagem, nýbrž kvůli zranění utrženému v tréninku.

12:42 – Universitatea Craiova a FC Universitatea 1948. Dva týmy se nevyjasněnou minulostí. Který z nich nese odkaz a historii původního celku CS Universitatea Craiova? To je otázka, která zůstává nevyřešena, a mezi kluby proto vládne napjatá atmosféra. Není tedy divu, že před sobotním vzájemným utkáním v rumunské nejvyšší soutěži ani jeden z nich toho druhého neukazuje na propagačních materiálech.

12:31 – Pět let strávil v Číně Marouane Fellaini. Pětatřicetiletý záložník se za tu dobu stal výraznou osobností Shandongu, s nímž jednou vyhrál ligu a dvakrát tamní pohár. Podle jeho agenta se 87násobný belgický reprezentant ještě s kariérou končit nehodlá a jako volný hráč si hledá nové angažmá.

12:15 – Lionel Messi vyvrátil zvěsti o možném lednovém návratu do Barcelony. "V létě byl ve hře můj návrat do Barcelony, ale byla to podobná situace jako v roce 2021, kdy jsem odešel do Paříže," uvedl podle zpráv deníku Diario Sport mistr světa z Kataru a poukázal na přetrvávající finanční problémy katalánského celku. "Žádná šance (na přesun v zimním přestupovém období) neexistuje," dodal.

12:11 – Bývalý hráč Manchesteru City Yaya Touré se připojil ke štábu trenéra Roberta Manciniho u národního výběru Saúdské Arábie. Bývalý záložník byl jmenován jeho asistentem. Italský kouč zatím tým vedl ve čtyřech zápasech, z toho třikrát prohrál a jednou remizoval.

12:09 – Senzační novinka letí fotbalovým světem a radost udělá všem fanouškům Viktorie Plzeň. Brankářská jednička Jindřich Staněk by měl být připravený nastoupit do nedělního šlágru na půdě Slavie. "Není to stoprocentní, ale Jindra má od lékařů zelenou, a i trenér Miroslav Koubek by ho rád viděl v brance," tvrdí zdroje blízké klubu. Mladík Viktor Baier, který při zranění opory Viktorie zaskakoval v brance, si tak na největší zápas kariéry zatím bude muset počkat. Více informací v článku.

11:41 – Záložník Evertonu Abdoulaye Doucouré se stal nejlépe placeným hráčem Evertonu. Toffees odměnili středního záložníka za to, že je svými góly udržel v minulé sezoně v Premier League. Třicetiletý hráč se navíc stal vůdčí osobností týmu z Goodison Parku. Podle deníku The Mirror zůstane Doucoure minimálně do konce sezony 2024/2025.

11:30 – Real Madrid má trvalý zájem o přestup Alphonsa Daviese z Bayernu Mnichov. Bavorský celek navíc údajně stanovil za 23letého levého obránce či křídelníka cenu 50 milionů eur, Bílý balet je ovšem ochotný jít maximálně na 40 až 45 milionů. Transfer nicméně připadá v úvahu nejspíše až v letním přestupovém období.

10:47 – Manažer Fulhamu Marco Silva si před sobotním zápasem uvědomuje, že tým jako Manchester United je navzdory svým problémům výzvou. "Známe jeho formu, ale pořád je to Man United," poznamenal Silva a zdůraznil, že je důležité Rudé ďábly nepodcenit. Vyzdvihl, že Fulham se soustředí hlavně sám na sebe a na zápas bude dobře připraven.

10:19 – Javier "Chicharito" Hernández opustil celek zámořské MLS LA Galaxy. Mexičan se s klubem rozloučil po čtyřech letech, v roce 2019 do něj přišel ze Sevilly. "Život se stává vzrušujícím, když si dovolíte měnit se a přijímat nové výzvy. Děkuji všem, kteří se podíleli na mé cestě během těchto čtyř let. Děkuji ti za všechno, LA Galaxy," uvedl pětatřicetiletý bývalý hráč Realu Madrid nebo Manchesteru United v příspěvku na Instagramu.

10:16 – Útočník Manchesteru United Marcus Rashford řádně naštval trenéra Erika ten Haga narozeninovou oslavou, kterou minulý týden uspořádal jen krátce po prohře 0:3 v derby s City. Nizozemský kouč takové chování označil na tiskové konferenci před víkendovým programem Premier League za nepřijatelné. S hráčem si prý o tom důrazně promluvil, k disciplinárním trestům ale sahat nehodlá.

Rashford měl narozeniny tento týden v úterý, už v neděli ale uspořádal předem plánovanou oslavu v exkluzivním manchesterském klubu. Jen několik hodin předtím ale se spoluhráči prohráli derby s rivaly z City. "Je to nepřijatelné. Řekl jsem mu to. On se omluvil a tím to končí," konstatoval Ten Hag.

09:30 – Inter Miami by mohl od příští sezony MLS posílit další někdejší hráč Barcelony. Po letošním příchodu argentinské hvězdy Lionela Messiho, jehož následovali i jeho bývalí spoluhráči z katalánského velkoklubu Jordi Alba a Sergio Busquets, má nyní podle serveru ESPN na Floridu namířeno také kanonýr Luis Suárez.

07:50 – Marquinhos v pátek večer vyhrál napříč všemi soutěžemi v dresu Paříže už 300. zápas a stal se tak prvním hráčem v historii PSG, který tohoto milníku dosáhl. Brazilec je tak právem v Parku princů označován za klubovou legendu.

PÁTEK, 3. LISTOPADU

23:35 – Atlético Madrid ve 12. kole La Ligy překvapivě prohrálo 1:2 na hřišti Las Palmas. V domácí soutěži našlo přemožitele po šesti výhrách za sebou a promarnilo šanci bodově se dotáhnout na druhou Gironu a vedoucí Real Madrid. Domácí za třemi body nasměrovali Kirian Rodríguez a Benito Ramírez, za hosty v závěru pouze snížil Álvaro Morata a se sedmi brankami se posunul na druhé místo pořadí střelců.

Tabulka La Ligy. Livesport

21:30 – Nepříjemné vzpomínky bude mít Zé Luís na čtvrteční pohárový zápas s lisabonským Sportingem. Jeho Farense prohrálo, útočník portugalského klubu si navíc vykloubil rameno a čekají ho další testy, které určí, zda bude nutná operace.

20:08 – Olomouc posílil bývalý reprezentant Filip Novák, který naposledy působil ve Spojených arabských emirátech. Třiatřicetiletý obránce podepsal smlouvu do konce sezony a debut si může stylově odbýt v sobotu v Jablonci, kde působil mezi lety 2011 až 2015 a vyhrál s ním domácí pohár. Ze severu Čech zamířil přerovský rodák do Midtjyllandu, s nímž ovládl dánskou ligu, a v roce 2018 se přesunul do Turecka, kde strávil v Trabzonsporu a Fenerbahce čtyři a půl roku. V reprezentaci má Novák bilanci 28 zápasů a dva góly, naposledy za národní tým nastoupil před dvěma lety.

19:56 – Aleš Čermák se po téměř měsíci a půl prosadil ve slovenské Niké lize. Bývalý záložník Plzně v 85. minutě zápasu v Košicích přihrál na třetí a poslední gól Dunajské Stredy při jejím vítězství 3:0. Čermák odehrál celé utkání stejně jako na straně poražených Martin Šindelář, jenž nastoupil s kapitánskou páskou.

19:51 – Rumunský fotbalový trenér Mircea Lucescu ukončil úspěšnou kariéru, osmasedmdesátiletý kouč to oznámil současně s rezignací na post trenéra Dynama Kyjev po páteční porážce 0:1 se Šachtarem v utkání ukrajinské ligy. Dynamo získalo z posledních čtyř zápasů jen bod a v neúplné tabulce je sedmé. V minulosti Lucescu trénoval rumunský národní tým, Dinamo Bukurešť, Brescii, Inter Milán, Zenit Petrohrad či Galatasaray a Besiktas. Dynamo Kyjev vedl od roku 2020.

19:36 – Šestého prosince se dohraje utkání nizozemské ligy Alkmaar –⁠ Nijmegen. Týmy proti sobě nastoupily minulý týden a v závěru byl duel přerušen a záhy předčasně ukončen poté, co na trávníku zkolaboval hostující Bas Dost. Nijmegen tou dobou překvapivě vedl 2:1. Nizozemský útočník, u něhož byl příčinou kolapsu zánět srdečního svalu, momentálně podstupuje sérii vyšetření a jak bude jeho kariéry opkračovat, je zatím nejasné.

19:03 – Liverpoolský útočník Luis Díaz, jehož otce drží od konce minulého týdne v Kolumbii únosci, se podle trenéra Jürgena Kloppa sám rozhodne, zda nastoupí do nedělního utkání anglické ligy proti Lutonu. Z nominace na minulý zápas šestadvacetiletého fotbalistu kvůli rodinné situaci vynechal. Od středy Díaz znovu trénuje s týmem.

18:16 – Bundesligová Mohuč s okamžitou platností ukončila smlouvu s útočníkem Anwarem El Ghazim. Důvodem jsou jeho protiizraelské komentáře na sociálních sítích, kvůli kterým už také fotbalistu vyšetřuje státní zastupitelství. El Ghazi na sociálních sítích kritizoval reakci Izraele na útok Hamásu, jehož příslušníci zabili 1400 Izraelců. Při odvetném bombardování v Pásmu Gazy zahynulo podle tamních úřadů přes 9000 lidí.

17:42 – Bývalý francouzský fotbalový reprezentant Mamadou Sakho odešel z Montpellier po hádce s koučem, kterého během roztržky v tréninkovém centru podle médií dokonce nakopl. Někdejší stoper Paris St. Germain a Liverpoolu na instagramu oznámil, že se rozhodl v klubu skončit.

"Musíte vědět, jak odejít od stolu, když už se nepodává respekt. Po incidentu, který se odehrál minulý týden v tréninkovém centru a za který odmítám jakoukoli odpovědnost, jsem se rozhodl ukončit spolupráci s Montpellier," napsal třiatřicetiletý hráč, který působil v klubu od roku 2021, kdy přišel z Crystal Palace.

16:50 – Unie evropských fotbalových asociací (UEFA) bude od příští sezony spolupořádat s týdeníkem France Football prestižní anketu Zlatý míč. UEFA o tom informovala na webu. Francouzský magazín bude nadále dohlížet na hlasování a volbu nejlepšího fotbalisty světa, unie bude mít na starost především marketingové pokrytí a závěrečný galavečer s předáváním cen.

"Zlatý míč je už téměř 70 let nejprestižnějším individuálním oceněním ve světovém fotbale. Soutěže UEFA jsou zase jevištěm, kde si nejlepší hráči planety svými výkony říkají o nominace a zápis do historie. Navázání spolupráce je logickým krokem," uvedl prezident UEFA Aleksander Čeferin.

16:37 – Před šlágrem víkendu hovořil o soupeři i trenér Slavie Jindřich Trpišovský: "Čeká nás další velký domácí zápas, ve kterém musíme potvrdit výhru nad Bohemians. Plzeň hraje velké zápasy venku dobře. Vyhrála v Záhřebu, na Spartě taky hrála dobrý zápas."

16:35 – "Myslím, že tentokrát nastoupí s Matouškem na hrotu, o to budou nebezpečnější. Je to věc, na kterou spoléhají," říká před sobotním malým pražským derby asistent trenéra Sparty Luboš Loučka.

16:11 – Dani Olmo má vykloubené rameno a zranění si nakonec vyžádalo operaci, pro ofenzivního záložníka RB Lipsko to znamená konec hraní v roce 2023.

16:08 – Manchesteru United se nedaří a dobré zprávy nepřicházejí ani v případě zdravotního stavu Casemira. Záložník si před několika dny přivodil svalové zranění, mimo hru pak bude několik týdnů.

15:07 – Lionel Messi před pár dny získal už svůj rekordní osmý Zlatý míč a právě u této příležitosti se za týden, v pátek 10. listopadu, utkají celky New Yorku City FC a Argentincova Interu Miami, aby mu v rámci přátelského duelu vzdali hold.

14:47 – Eritrejský národní tým se nebude účastnit kvalifikačního cyklu o mistrovství světa 2026, důvodem jsou obavy, že reprezentanti využijí cest za venkovními zápasy k úniku a žádosti o politický azyl v cizině.

14:16 – Ukrajinský ofenzivní hráč Chelsea Mychajlo Mudryk se pomalu blíží návratu na trávníky, klub na webu informoval, že je zpátky v plném tréninku. Christopher Nkunku, Wesley Fofana, Ben Chilwell či Trevoh Chalobah na rozdíl od Mudryka pokračují v individuální rehabilitaci.

14:14 – České dráhy vypraví v pátek 17. listopadu mimořádný vlak pro fanoušky, kteří se chystají do Polska na kvalifikační zápas o postup na Euro 2024. Expres vyjede ráno v 6:57 z pražského hlavního nádraží, pojede přes Olomouc a Ostravu a v 15:30 přijede do Varšavy. Utkání českého národního týmu s polskou reprezentací začne ve 20:45. Po půlnoci se fotbalový speciál vrátí po stejné trase zpět do Prahy. Podle webu FAČR se na utkání s Polskem chystá více než tisíc českých fanoušků, kapacita vlaku je asi 470 míst. Jízdenky jsou v prodeji v e-shopu Českých drah a stojí 1990 korun.

12:53 – Hráčem měsíce ve fotbalové lize se v říjnu stal mladoboleslavský křídelník Vasil Kušej. Mezi trenéry rovněž premiérově uspěl slovenský kouč Karviné Juraj Jarábek. Výsledky zveřejnila Ligová fotbalová asociace (LFA), která tradiční anketu pořádá. Kušej v říjnu pomohl Mladé Boleslavi ke třem výhrám ze čtyř ligových zápasů a k posunu na aktuální třetí místo tabulky. Třiadvacetiletý ofenzivní fotbalista zazářil hlavně při historické přestřelce 9:5 ve Zlíně, v níž zaznamenal dva góly a stejný počet asistencí, a v neděli při domácím triumfu 3:1 nad Spartou. Proti obhájcům titulu úvodní branku dal a druhou připravil Marku Matějovskému.

11:01 – Manchester United o víkendu nastoupí proti Fulhamu a ani na lavičku neusedne Casemiro. Brazilský záložník nestihne doléčit zranění, které utrpěl během souboje s Newcastlem.

10:13 – Dva dny před vyvrcholením fotbalového Poháru osvoboditelů se na slavné pláži Copacabana v Riu de Janeiro střetli fanoušci obou finalistů. Ke rvačce došlo podle argentinského listu La Nacion při náhodném setkání příznivců domácího klubu Fluminense s příznivci argentinských Boca Juniors. Televizní záběry ukázaly, že policie při zásahu použila slzný plyn a střílela gumovými projektily. Finále prestižní jihoamerické klubové soutěže, která je obdobou evropské Ligy mistrů, je na programu v sobotu. Hostit ho bude slavný stadion Maracaná v Riu de Janeiro.

09:16 – Granada porazila Arosu 3:0 a postoupila do dalšího kola Copa del Rey, celé utkání ale ještě bude mít dohru. Domácí chystají odvolání, podle regulí soutěže mohou do pohárových zápasů zasáhnout hráči z rezervních týmů, maximální věková hranice je ovšem 23 let. Mezi tyčemi Granady se přitom objevil Adri López, jemuž je 24.

08:40 – Moc povedený večer prožil ve čtvrteční dohrávce Eredivisie mezi Ajaxem a Volendamem 20letý útočník Ar'jany Martha, odchovanec Sparty Rotterdam, který se překvapivě objevil v základní sestavě. Nejenže odehrál v nizozemské nejvyšší soutěži svůj vůbec první zápas, slavil také výhru, přičemž v utkání zaznamenal hned pět povedených driblinků. Víc už jich zvládl při své premiéře v dresu de Godenzonen pouze Justin Kluivert v lednu roku 2017, ten jich konkrétně zapsal šest.