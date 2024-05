Fotbalový víkend ONLINE: Coufal pobavil Anglii, De Zerbi končí na lavičce Brightonu

Ligový fotbal zanedlouho vystřídá Euro, ale ještě než se zraky fanoušků upřou na reprezentační výběry, je třeba dokončit finišující ligové soutěže. Aby vám neunikly podstatné informace a zároveň jste se dozvěděli novinky z útrob tuzemských i zahraničních stadionů, sledujte speciál Livesport Zpráv, který mapuje nejzajímavější dění nejen pohledem dat.

Sobota 18. května

19:30 – Ve druhé anglické lize se v příští sezoně objeví po boku Portsmouthu a Derby County také Oxford United, který uspěl v play off League One. Ve finále porazil Bolton 2:0. League Championship si klub z Oxfordu zahraje poprvé od roku 1999.

19:26 – Český trenér František Straka bude s týmem Michalovců bojovat o udržení ve slovenské lize v baráži. V posledním kole v přímém souboji o záchranu jeho svěřenci prohráli na hřišti nováčka v Košicích 0:2. Slovan Bratislava zakončil sezonu, v níž získal šestý mistrovský titul v řadě, výhrou nad Ružomberkem 5:1. Poslední pátý gól dal český záložník Jaromír Zmrhal. Trnava porazila Podbrezovou 5:0 a bude hrát Konferenční ligu. Svým druhý gólem v sezoně k tomu přispěl český záložník Erik Daniel. Skóre uzavřel útočník Tomáš Poznar, jenž se trefil poprvé od lednového příchodu do Spartaku.

19:18 – Nejproduktvnější hráč FORTUNA:LIGY Veljko Birmančevič, vydařená náhrada náhrada za Matěje Kováře v podobě Petera Vindahla i reakce na krizi, která ji potkala v první polovně března – to jsou některé z důvodů, které dovedly Spartu k obhajobě titulu, a o nichž se dočtete v článku Livesport Zpráv.

Birmančevičovy statistiky ve FORTUNA:LIZE. Livesport

19:02 – Sevilla oznámila, že se s klubem nadobro rozloučí legenda Jesús Navas. Pro španělského obránce však nepůjde o poslední kapitola v Andalusii, klubový prezident José María del Nido Carrasco mu totiž nabídl doživotní smlouvu, pochopitelně v jiné než hráčské roli. Zůstat prý Navas může až do prosince a teprve poté se rozhodnout, jakou pozici si vybere. Někdejší obránce Manchesteru City nabídku přijal.

19:02 – Sparta po 23 letech obhájila ligový titul, v Mladé Boleslavi zvítězila 5:0 a získala 38. triumf mezi tuzemskou elitou. Letenští, kteří 86 body vyrovnali bodové maximum v samostatné české lize, uspěli v Boleslavi především díky čtyřem gólům Jana Kuchty. Důležitý bod získala v boji o čtvrté místo Ostrava, která remizovala v Plzni 1:1, Slavia zvládla svůj duel na Slovácku, kde uspěla poměrem 2:1. Více informací najdete v článku.

Kuchtovy statistiky proti Boleslavi. Opta by Stats Perform / Profimedia

17:56 – Bundesligová sezona je u konce a Leverkusen jako historicky první celek ani v jejím posledním kole neprohrál. S Augsburgem, jehož bránu hájil Tomáš Koubek, si poradil 2:1 a rekordní sérii bez porážky natáhl napříč soutěžemi na 51 zápasů. Hoffenheim s Pavlem Kadeřábkem a Davidem Juráskem otočil proti Bayernu na 4:2, udržel sedmé místo a poprvé od ročníku 2020/21 slaví postup do pohárové Evropy. Union Berlín porazil gólem z 92. minuty Freiburg a na poslední chvíli se vyhnul baráži o účast mezi německou elitou. Více informací v článku.

16:49 – Vedení Brightonu potvrdilo, že po závěrečném utkání sezony, které Racci sehrají doma s Manchesterem United, skončí v klubu trenér Roberto De Zerbi. Italský kouč usedl na lavičku ambiciózního celku v záři 2022 a v první sezoně jej dovedl na šesté místo a do Evropské ligy, kde tým dokráčel až do jarních vyřazovacích bojů. Současný ročník zakončí Brighton přinejlepším na 10. příčce tabulky.

16:27 – Preussen Münster se po Ulmu stal druhým přímo postupujícím celkem do 2. Bundesligy. Rozhodla o tom jeho sobotní výhra v posledním kole nad Unterhachingem, díky které za sebou dokázal udržet Jahn Regensburg. Ten by nakonec konkurenta stejně nepředskočil, i kdyby došlo v Severním Porýní-Vestfálsku na jiný výsledek, neboť na závěr padl doma se Saarbrückenem. Mužstvo z Bavorska tak bude muset o účast ve druhé německé nejvyšší soutěži bojovat v dodatečné baráži.

16:14 – Leverkusen se dostal do vedení v posledním bundesligovém kole i díky chybě českého brankáře Augsburgu Tomáše Koubka. Amine Adli dostal bývalého gólmana reprezentace pod tlak a následně přiklepl Victoru Bonifaceovi míč před prázdnou klec. Zbytek utkání sledujte na Livesport.cz.

15:13 – Chelsea bude mít od nové sezóny specialistu na standardní situace a pro své potřeby si vyhlédla Bernarda Cuevu, šestatřicetiletého Mexičana, který podobnou funkci zastával do této chvíle v Brentfordu. Italský insider Fabrizio Romano uvádí, že aktuálně šestnáctý celek Premier League inkasuje za jeho odchod kompenzaci ve výši 750 tisíc liber.

14:42 – Sevillu po sezoně olpustí trenér Quique Sánchez Flores, španělský klub se s ním dohodl na ukončení smlouvy platné do června 2025. Flores se mužstva ujal v prosinci jako už třetí kouč od září. Tým loňského vítěze Evropské ligy převzal jen o skóre nad sestupovým pásmem a dovedl jej k záchraně, dvě kola před koncem ročníku patří Seville 12. místo s devítibodovým náskokem na pásmo sestupu. Nástupce zatím jmenován nebyl.

14:06 – PSG se s největší pravděpodobností bude stěhovat z Parku princů. Jak už před časem oznámil prezident klubu Nasser Al-Khelaifi, pařížský gigant hledá místo pro výstavbu nového stadionu. Podle informací L'Équipe se vedení Les Parisiens poptávalo na možnosti na předměstí Paříže v Saint-Cloud, kde už proběhlo také jednání se starostou Éricem Berdoatim. Prvotní plány cílí na vybudování stánku v blízkosti tamního dostihového závodiště.

13:21 – Český obránce Vladimír Coufal byl z legrace vyzván majitelem své oblíbené kavárny, aby v posledním utkání Premier League se svými spoluhráči z West Hamu získal na půdě Manchesteru City alespoň bod. Sám vlastník podniku je totiž fanouškem Arsenalu, který k zisku mistrovského titulu potřebuje, aby právě Man City v duelu s The Hammers zaváhal. "Ahoj kamaráde, já bych tam chtěl vyhrát a ty chceš jenom remízu," odvětil s nadsázkou Coufal, který by měl v podniku, kam pravidelně dochází, za odměnu dostat doživotně kávu zdarma. Konverzace mezi ním a majitelem unikla na sociální sítě.

13:14 – Za poněkud zvláštních okolností se v pátek rozloučil Juventus se svým trenérem Massimilianem Allegrim, který byl vyhozen na základě svého "nevhodného chování” během finále Italského poháru, s takovým krokem ale evidentně nesouhlasil Adrien Rabiot, záložník turínského klubu. Ten na svém Instagramu následně poslal vzkaz, který by se nemusel funkcionářům Staré dámy úplně líbit. "Budeme vzpomínat na jednoho z nejúspěšnějších trenérů v historii Juventusu. Zasloužil sis jiné rozloučení. Díky za všechno, pane, a hodně štěstí,” stálo v hráčově příspěvku.

13:08 – Anglický křídelník Phil Foden nedávno vyhrál novinářskou cenu o nejlepšího hráče v Premier League, teď byl přitom vyhlášen tím nejlepším v oficiální anketě anglické nejvyšší soutěže. Už pátým rokem po sobě tak přebírá toto ocenění hráč působící v Manchester City. Kevin De Bruyne vyhrál v sezónách 2019/20 a 2021/22, Rúben Dias v ročníku 2020/21 a Erling Haaland během loňska.

11:57 – Ve FORTUNA:LIZE zůstává ještě hodně otazníků. Jedním z nich je, kdo skončí čtvrtý a uzme vstupenku do předkola Evropské konferenční ligy. Podle experta Stanislava Levého to bude Slovácko. "Baníku něco chybí, Boleslav už nezíská ani bod," předpovídá v rozhovoru pro Livesport Zprávy.

11:52 – V pátečním utkání Serie A Fiorentina – Nepol, které skončilo remízou 2:2, daly oba týmy gól z přímého kopu. K tomu v nejvyšší italské soutěži došlo naposledy v dubnu 2018 v zápase Fiorentiny s Laziem.

11:43 – Mohamed Elneny odejde po sezoně po osmi letech z Arsenalu. Egyptský záložník, který s londýnským celkem ovládl FA Cup a zahrál si s ním finále Evropské ligy, to uvedl na sociální síti X.

10:39 – Stole Dimitrievski je jedničkou mezi tyčemi Raya a tento týden si na své konto připsal 190. start za madridský celek. Stanovil tak klubový rekord mezi brankáři, primát zatím držel Wilfred Agbonavbare se 189 starty.

10:00 – Volným hráčem se minimálně pro tuto chvíli stane Dele Alli. Anglickému záložníkovi končí po dvou a půl letech smlouva v Evertonu, novou zatím nedostane.

08:57 – Anthony Lopes má v Lyonu smlouvu ještě na jeden rok, podle médií ale klub opustí už letos a jeho další kroky by mohly směřovat do Saúdské Arábie - o služby portugalského brankáře se údajně zajímá hned několik tamních klubů.

08:21 – Sparta může v sobotu obhájit ligový titul – pokud zvítězí v Mladé Boleslavi, nemusí se ohlížet na zbývající výsledky. Slavia, která na rivala ztrácí čtyři body, se představí na hřišti Slovácka. V 17:00 začne i třetí zápas předposledního kola nadstavbové části skupiny o titul Plzeň – Ostrava. Sparťané v úterý porazili Baník 2:1, v lize podeváté po sobě bodovali a v Boleslavi by rádi boj o titul definitivně rozhodli. Naposledy obhájili mistrovský pohár v sezoně 2000/01, kdy ovládli nejvyšší soutěž popáté za sebou. Coby nejúspěšnější tým české historie mohou získat celkově 38. titul a 14. od rozdělení federace.

Pořadí na čele FORTUNA:LIGY. Livesport

07:00 – "Kdybych si měl právě teď vybrat hráče z Premier League, byl by to pravděpodobně Son. Když minul... moje děti běhaly kolem stolu. Dovedete si to představit," překvapil trenér Arsenalu Mikel Arteta.

Pátek 17. května

23:12 – Southampton porazil v domácí odvetě semifinále play off o postup do Premier League West Brom 3:1 a po úvodní bezbrankové remíze slaví do finále. V něm se utká s Leedsem.

23:02 – Fiorentina remizovala v předehrávce 37. kole Serie A na domácím hřišti 2:2 s Neapolí a v tabulce si před ní udržela dvoubodový náskok, navíc má zápas k dobru. Hosté mají díky zisku bodu nadále alespoň teoretickou naději na účast v evropských pohárech. Antonín Barák zůstal na domácí lavičce. Více informací najdete v článku.

22:48 – Angers doma remizovalo s Dunkerquem 0:0 a slaví postup do francouzské nejvyšší soutěže. O patro výše doprovodí Auxerre, smůlu má minimálně dočasně Saint-Étienne.

22:12 – Fanoušci Rody neunesli stav odvety čtvrtfinále playoff o postup do nizozemské nejvyšší soutěže. Jejich tým v prvním utkání padl v Bredě 1:3 a doma prohrál dokonce 0:5, kvůli diváckým nepokojům byla odveta hned dvakrát přerušena.

21:57 – Gianluigi Donnarumma by měl ještě před evropským šampionátem podepsat nový kontrakt v PSG. Italský brankář se francouzskému celku zaváže do června 2028, součástí bude opce na dalších dvanáct měsíců.

21:26 – Breda dominuje na půdě Rody a důležitou roli znovu hraje Dominik Janošek. Jeho tým vede 3:0, český záložník dal krátce po změně stran druhou branku NAC.

21:17 – Ernesto Valverde bude rovněž v příští sezoně pracovat jako trenér Athletic Clubu, baskický celek s ním podepsal nový jednoletý kontrakt.

20:46 – Manažer Marseille Jean-Louis Gasset povede v neděli svůj poslední zápas. Poté odejde do důchodu. Sedmdesátiletý kouč to prozradil v pátek na tiskové konferenci.

20:18 – Evropská fotbalová unie UEFA udělila Portu pokutu 1,5 milionu eur (37 milionů korun) za nesplacené dluhy. Zároveň dvojnásobnému vítězi Ligy mistrů pohrozila vyřazením z evropských soutěží na jednu sezonu, pokud během dvou let své finanční záležitosti nenapraví.

19:56 – Deportivo Alavés si zajistilo zachránu v La Lize a klubové vedení začalo rozdávat odměny. Tu první dostal Luis García, španělskému trenérovi byla prodloužena smlouva do června 2026.

19:22 – Dávid Strelec se stane kmenovým hráčem Slovanu Bratislava. Slovenský útočník hostuje v mistrovském týmu ze Spezie a jeho působení bude změněno v přestup za 1,4 milionu eur (35 milionů korun).

19:22 – Obránce Michal Fukala a záložník Mohamed Doumbia končí ve Slovanu Liberec, severočeský klub s nimi neprodlouží končící smlouvy.

18:53 – Alexandre Lacazette vyhrál hlasování o nejlepšího hráče Ligue 1 za minulý měsíc. Francouzský útočník Lyonu dal v dubnu tři branky, na dva zásahy spoluhráčům přihrál.

17:58 – Juventus dvě kola před koncem italské fotbalové ligy a dva dny po vítězství v Italském poháru odvolal trenéra Massimiliana Allegriho. Kouč se v závěru středečního zápasu pohádal s rozhodčími a po utkání verbálně napadl novináře. "Odvolání je důsledkem jeho chování během finále Italského poháru a po něm. Klub ho považuje za neslučitelné s hodnotami Juventusu a s chováním, které si ti, kteří ho reprezentují, musejí osvojit," uvedl turínský klub. Více informací najdete v článku.

17:52 – Zlomená noha připraví Isca o šanci bojovat o nominaci na Euro. Záložník Betisu se vážně zranil ve čtvrtečním zápase La Ligy s Las Palmas a jeho klub v pátek uvedl, že utrpěl frakturu lýtkové kosti. Ve 32 letech měl přitom díky dobrým výkonům šanci obnovit kariéru v reprezentaci, za kterou hrál naposledy před pěti lety.

17:21 – Trenér Feyenoordu Arne Slot potvrdil, že nahradí Jürgena Kloppa na lavičce Liverpoolu. Úspěšný německý kouč v lednu oznámil, že po sezoně Anfield opustí. Koncem dubna britská média uvedla, že klub našel náhradu v Nizozemsku. "Mohu potvrdit, že se tam v příští sezoně stanu trenérem," uvedl Slot na páteční tiskové konferenci před duelem Feyenoordu s Excelsiorem.

16:34 – Ubrousek, na němž Barcelona 14. prosince 2000 přislíbila první smlouvu Lionelu Messimu, se vydražil za 762 400 liber (22 milionů korun). Tehdy třináctiletý Argentinec byl v klubu na zkoušce a vedení váhalo s podpisem. Sportovní ředitel Carles Rexach však hráčova otce a agenta na schůzce ubezpečil, že Blaugranas o Messiho stojí. A protože neměl po ruce papír, závazek stvrdil na ubrousku.

16:05 – Rekordmanka v počtu startů za ženskou reprezentace Lucie Martínková ukončila ve 37 letech kariéru. Se Spartou třináctkrát vyhrála ligový titul a desetkrát domácí pohár, v letech 2012 a 2013 ovládla anketu Fotbalistka roku.

15:38 – Za Deportivo Riestra nastoupil ve čtvrtek v 85. minutě k pohárovému utkání proti slavnému Newell's Old Boys teprve 14letý Mateo Apolonio. Fotbalista, který se narodil v roce 2010 a je teprve před měsícem oslavil 14. narozeniny, změřil síly třeba s bývalým záložníkem Seviily, Valencie či Interu Éverem Banegou. Outsider na domácí půdě nakonec podlehl favoritovi 0:1.

15:29 – Bude trenér Petr Rada pokračovat v Dukle i po návratu do nejvyšší soutěže? Otázka, která by za normálních okolností leckomu připadala jako nepatřičná, ale po událostech v posledních týdnech je zcela na místě. "Musíme o tom přemýšlet," přiznal člen představenstva Jan Staněk. Více informací najdete v článku.

15:22 – Vicemistr světa Robin van Persie (40) se stane novým trenérem Heerenveenu, smlouvu podepsal na dva roky a týmu se ujme v létě. Pro někdejšího útočníka Arsenalu nebo Manchesteru United a nizozemské reprezentace půjde o první angažmá v roli hlavního kouče na nejvyšší úrovni. Více informací najdete v článku.

14:57 – Harry Kane už vstřelil poslední ligovou branku v letošní sezoně. Kanonýr Bayernu Mnichov má problémy se zády a nenastoupí zítra proti Hoffenheimu.

14:44 – Na lavičce Panathinaikosu skončil po pěti měsících trenér Fatih Terim. Sedmdesátiletý turecký kouč před posledním zápasem sezony oznámil, že po dohodě s majiteli odchází. Dočasným vedením týmu, kterému patří v mistrovské skupině nadstavbové části Super League čtvrté místo, byl pověřen Christos Kontis.

13:59 – Klid má pro nejbližší týdny naordinovaný Moïse Sahi. Útočníka francouzského Štrasburku trápila kýla a jelikož jeho zaměstnavatel má v sezoně svoje už jisté, odeslal fotbalistu na operaci.

13:19 – Valencia včera prohrála 0:1 na půdě Realu Sociedad, dobrou zprávou je alespoň zotavení kapitána. Posledních 30 minut odehrál obránce José Luis Gayá, který po dvou měsících doléčil svalové zranění.

13:03 – Trenér anglické reprezentace Gareth Southgate příští týden oznámí předběžnou nominaci na mistrovství Evropy a na seznamu se dost možná neobjeví Luke Shaw. Start obránce Manchesteru United na turnaji je vážně ohrožen, stále totiž nedokázal doléčit svalové zranění.

12:24 – Obránce Cédric Soares nehraje roli v plánech Arsenalu a z londýnského klubu po letošní sezoně odejde, nový kontrakt nedostane ani egyptský záložník Mohamed Elneny.

12:13 – Robin van Persie se po ukončení hráčské kariéry vrhl na trenérské řemeslo a čeká ho první velká výzva, někdejší vynikající útočník v létě usedne na lavičku nizozemského Heerenveenu.

12:03 – Splnil úkol. V tabulce vytáhl Hradec o patro výš, z boje o záchranu se tak stala bitva o Evropu. Teď zbývá udělat předposlední krok. Pokud Votroci zvládnou dvojzápas s Teplicemi, z prostřední skupiny si proklestí cestu do finále play off o Konferenční ligu, kde změří síly s pátým týmem nadstavbové skupiny o titul. "Nechceme se dívat až moc dopředu. Nemělo by to žádný smysl," říká trenér Východočechů David Horejš, který v neděli oslaví 47. narozeniny. Celý rozhovor najdete v článku.

Posledních 10 zápasů Hradce Králové. Livesport

11:40 – Thomas Tuchel v pátek udělal tlustou čáru za spekulacemi ohledně možného setrvání v Bayernu Mnichov. Bavorský klub svolal tiskovou konferenci, na níž kouč potvrdil svůj letní odchod z klubu.

11:22 – Massimiliano Allegri před sebou zřejmě má poslední hodiny ve funkci trenéra Juventusu. Italský kouč neovládl emoce během a po středečním pohárovém finále s Atalantou a vedení zvažuje další kroky. Nejpravděpodobnější variantou je to, že bude Allegri nejpozději zítra propuštěn.

10:46 – Daniele Orsato před sebou má poslední zápasy své dlouhé rozhodcovské kariéry. Italskému sudímu je 48 let a letos pověsí píšťalku na hřebík, učiní tak po evropském šampionátu.

10:38 – Bývalý trenér plzeňské Viktorie Adrian Guľa vyhlíží nové angažmá. Slovenský kouč, který je od poloviny loňského listopadu bez práce, údajně jedná s kyperským Apollonem Limassol. V šestém klubu kyperské nejvyšší soutěže by se Guľa mohl potkat i s bývalým českým reprezentantem Michaelem Krmenčíkem.

09:50 – Joël Matip si bude po osmi letech hledat nové angažmá. Kamerunský obránce nedostane novou smlouvu v Liverpoolu, dnes to potvrdilo vedení anglického klubu.

09:38 – K dalšímu obratu mělo dojít v případě Xaviho situace v Barceloně. Trenér v lednu oznámil letní odchod, před několika týdny se rozhodl v klubu pokračovat a nyní ho údajně prezident Joan Laporta propustí. Svou roli sehrála tisková konference před včerejším soubojem s Almeríí, na níž se kouč vyjádřil například k finanční situaci Barcelony a konkurenceschopnosti.

08:59 – Sergio Agüero už není nejmladším hráčem, který kdy nastoupil k utkání argentinské nejvyšší soutěže. Rekord si přivlastnil Mateo Apolonio, talentovaný záložník hraje za Deportivo Riestra a debutoval ve věku 14 let a 29 dní.

08:31 – Mistrovství světa fotbalistek se v roce 2027 poprvé uskuteční v Brazílii. Jihoamerická země v dnešním hlasování na kongresu mezinárodní federace FIFA v Bangkoku porazila společnou kandidaturu Belgie, Německa a Nizozemska.