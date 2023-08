Fotbalový víkend ONLINE: Čtyřikrát v řadě. Sparta se chystá na neoblíbený sever

Zatímco český fotbal odkroutí už čtvrtý ligový víkend, na startu nového ročníku je věhlasná Premier League. Radost se však nevrátí jen na stadiony v Británii, neboť úvodní kolo sezony 2023/2024 hlásí i ve Španělsku či Francii. O nic z toho byste neměli přijít, a tak sledujte nejnovější informace v našem aktualizovaném přehledu.

14:19 – Dvě změny oproti utkání na Slavii udělal pro duel s Libercem zlínský trenér Pavel Vrba. V sestavě chybějí FIlip Žák s Rudolfem Reiterem, místo nich nastupují Youba Dramé a Jakub Kolář.

14:10 – Liberecký kouč Luboš Kozel byl nucen před zápasem ve Zlíně sáhnout do sestavy, místo zraněného Dominika Plechatého vyběhne od úvodu Filip Prebsl.

14:04 – Takto vypadá úvodní jedenáctka Votroků. Obrana zůstává beze změn, stejně jako kapitánská páska na paži Petra Kodeše. Premiéru v základní sestavě zažije Ondřej Šašinka.

14:02 – S touto základní sestavou vyrukuje ostravský Baník v zápase 4. kola F:L na Hradec Králové, ve srovnání s minulým kláním v Plzni do ní trenér Pavel Hapal sáhl hned na čtyřech místech. Chybí mimo jiné Abdullahi Tanko a Gigli Ndefe, naopak poprvé od úvodního kola hraje od první minuty Ladislav Almási.

13:16 – Vlašim v utkání 5. kola FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY v Prostějově prolomila sérii čtyř remíz a poprvé v sezoně naplno bodovala. O výhře Středočechů rozhodl po samostatném úniku mládežnický reprezentant Gambie Ebrima Singhateh. Kmenový hráč Slavie, jenž ve Vlašimi hostuje do konce podzimní části sezony, se čtvrtým přesným zásahem dotáhl na čelo tabulky střelců.

12:09 – Na novou sezonu a zároveň novou éru se chystá PSG. Úřadující vítěz francouzské Ligue One nastoupí k sobotnímu zápasu proti Remeši bez hvězdného tria Marco Verratti, Neymar a Kylian Mbappé. "Za má rozhodnutí budou mluvit mé činy," řekl včera Luis Enrique.

12:05 – "Věděli jsme, že máme těžký los, který pro nás není úplně optimální. Narazili jsme na Spartu a Slavii. Za sebou tak máme dva nejsilnější soupeře, hlavní kandidáty na titul. Až teď se utkáme s mužstvy naší úrovně, se kterými bychom hlavně v domácím prostředí měli sbírat body. Před námi jsou zápasy pravdy. Teď se ukáže, na co mužstvo má. Pokud se chceme odpoutat od posledního místa, musíme je zvládnout," nechal se slyšet trenér Zlínu Pavel Vrba, jehož tým čeká v sobotu domácí souboj s Libercem.

11:03 – "Na Slavii a v Plzni to kvalitně odbránili, domácí zápas proti Budějovicím byl úplně o něčem jiném. Doufám, že to, co jsme si nachystali, bude platit. Chtěl by to samozřejmě protrhnout střeleckou smůlu a vstřelit nějakou branku," říká před zápasem s Hradcem Králové trenér Baníku Pavel Hapal.

09:30 – Harry Kane úspěšně absolvoval zdravotní prohlídku v Bayernu Mnichov. Kanonýr je tak znovu o něco blíže k přestupu z Tottenhamu, transfer vyjde na sto milionů liber.

09:05 – Manchesteru City bude nějaký čas chybět kapitán Kevin de Bruyne. Belgický záložník si v pátek při výhře 3:0 nad Burnley v prvním zápase nového ročníku anglické ligy poranil stehno. Po zápase o tom informoval trenér obhájců titulu Pep Guardiola.

Dvaatřicetiletý De Bruyne kvůli stejnému zranění před dvěma měsíci nedohrál finále Ligy mistrů, nyní musel střídat už ve 23. minutě. "Ano, je zase zraněný. A je to stejný problém jako posledně, to není dobře," uvedl Guardiola.

08:45 – Hvězdný argentinský fotbalista Lionel Messi dal gól i v pátém utkání v dresu Miami. V pátečním čtvrtfinále Leagues Cupu přispěl jednou brankou k výhře 4:0 nad Charlotte a vstřelil už tak osmou branku v novém angažmá. Více informací v článku.

08:33 – "Nepřišel jen nový trenér, ale i spousta nových hráčů, může být otázkou času, než do sebe vše zapadne. Navíc je třeba říct, že v prvních třech kolech hrál Jablonec třikrát venku. Urval z toho jen bod, já jsem ale viděl jen ten zápas v Boleslavi. Každopádně teď čeká Jablonec Sparta, což je další strašně těžký zápas. Těžko říct, jak to půjde dál, třeba ale Jablonečtí potřebují vážně jen čas," říká o dosavadním jabloneckém vystoupení v lize jeho bývalý kouč David Horejš.

06:36 – "Jablonec má těžší start, ale musíme se na ně dobře připravit. I když mají z prvních třech zápasů jen dva body, tak ten tým je dobrý. Zápas s Jabloncem není nikdy jednoduchý," ví moc dobře další sparťan s jabloneckou minulostí Jaroslav Zelený.

06:34 – "Nebudu říkat, že to pro mě není výjimečné utkání. Ta doba se nedá odpárat. Postupem času jsou sice emoce menší a menší, ale vždycky se na zápas do Jablonce těším," říká pro oficiální klubové kanály Sparty asistent jejího trenéra Luboš Loučka, který před časem na severu Čech působil jako hráč značnou část kariéry.

06:31 – Pražská Sparta se v sobotu v generálce na úterní domácí odvetu 3. předkola Ligy mistrů s FC Kodaň představí ve čtvrtém ligovém kole v Jablonci, kde čtyřikrát za sebou nevyhrála. Obhájce titulu jako jediný spolu se Slavií vyhrál všechny tři úvodní zápasy v nejvyšší soutěži. Utkání, které můžete sledovat prostřednictvím live a audiokomentáře na Livesport.cz začne v 18:00.

Vedle Jablonce budou doma usilovat o první výhru v ligové sezoně i Ostrava proti Hradci Králové a Zlín v utkání s Libercem. Oba zápasy mají výkop v 15:00.

23:22 – Manchester City dohrával na půdě Burnley bez Kevina De Bruyneho, jenž musel v průběhu prvního poločasu střídat ze zdravotních důvodů. Belgického dirigenta nahradil Mateo Kovačič a odbyl si tak ligovou premiéru v dresu Citizens.

23:20 – Začátek ročníku si odbyla i Francie. Nice v úvodním utkání proti Lille přišlo o tři body až ve třetí minutě nastavení, kdy na konečných 1:1 vyrovnal obránce Bafodé Diakité.

23:15 – Manchester City vykročil za rekordním čtvrtým anglickým titulem v řadě jasným vítězstvím 3:0 v Burnley. Úvodní dva góly nové sezony dal norský kanonýr Erling Haaland, ve 23 letech zaokrouhlil bývalý útočník Borussie Dortmund svou bilanci v elitních ligách už na 100 branek.

21:40 – La Liga má za sebou vstup do nové sezony, obstaral jej zápas Almeríe s Rayem Vallecanem. Hosté díky dvěma proměněným penaltám v rozmezí devíti minut prvního poločasu vyhráli 2:0.

20:33 – Tomáš Čvančara zažil nadmíru povedenou soutěžní premiéru za Mönchengladbach. K vítězství 7:0 v prvním kole Německého fotbalového poháru na hřišti účastníka páté nejvyšší soutěže Bersenbrücku přispěl dvěma góly a asistencí.

19:31 – Opava v úvodním zápase 5. kola FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY porazila doma Líšeň 2:0 a připsala si druhé vítězství v sezoně. Rozhodl o něm Mohammed Yahaya, který se dvakrát prosadil hlavou. Nigerijský útočník tak po příchodu z dorosteneckého týmu Slavie skóroval i ve druhém duelu, v němž ve žlutomodrém dresu nastoupil od začátku.

15:42 – Neymar v pátek neabsolvoval poslední trénink PSG před sobotním vstupem do nového ročníku Ligue 1, ale připravoval se individuálně. Trenér Luis Enrique na tiskové konferenci uvedl, že brazilský útočník měl jiný režim kvůli virové infekci. Podle agentury AP se schyluje k Neymarově odchodu, o kterém se spekuluje už delší dobu.

09:52 – Mezitím co se Kane balí na odlet do Německa, skládá potřebné věci do kufru rovněž Moisés Caicedo. Chvíli to vypadalo, že ekvádorský středopolař vyrazí směr Londýn, nabídku Chelsea však na poslední chvíli ve čtvrtek přebil Liverpool a Brighton tak vesele vyprovodí svou hvězdičku do města Beatles. Reds za bezpochyby talentovaného fotbalistu zaplatí astronomickou částku, která se stane v Premier League rekordní – až 111 milionů liber!

09:24 – Premier League je připravena na novou sezonu, ta se ale zřejmě obejde bez velké hvězdy. Harry Kane, který měl v aktuální sezoně zaútočit na historický rekord v počtu vstřelených branek Alana Shearera, je na odchodu do Bayernu Mnichov. Britský fotbal tak ztratí jednu ze svých největších osobností a Tottenham bezpochyby výrazně oslabí.

06:51 – Zatímco FORTUNA:LIGA dostane prostor až v sobotu, během pátečního odpoledne se tradičně odehraje úvodní zápas dalšího kola FN:L. Tentokrát se hybatelem dění v tuzemské druhé nejvyšší lize stanou Opava a Líšeň. Později se rozjede elitní soutěž ve Francii. Ligue One načne souboj u Azurového pobřeží, v němž domácí Nice přivítá Lille.

Na Pyrenejském poloostrově se o začátek La Ligy postrají Almería s Vallecanem, po nichž přijdou na řadu dvě tradiční značky – od 22:00 vyzve Sevilla Valenciu.

06:37 – Je to tady! Fanoušci toho nejlepšího fotbalu se konečně dočkali: Premier League je zpět. Nový ročník nejvěhlasnější ligy světa odstartuje už v pátek a to velmi pikantním duelem. Dojde totiž na střet nováčka s úřadujícím mistrem, ale také setkání starých známých. Manchester City totiž zavítá do Burnley, které přivedl zpět mezi britskou elitu Vincent Kompany – bývalý kapitán Sky Blues, který má více než skvělý vztah s Pepem Guardiolou.

"Jsou tam lidé, se kterými jsme pracoval a žil s nimi po mnoho let. Nikdy jsem s nimi nepřestal být v kontaktu. Teď ale musíme na všechno zapomenout a jít do toho po hlavě. Pokusíme se hrát nejlépe, jak umíme," nechal se slyšet pro oficiální kanály soutěže Kompany. Jeho svěřenci budou mimo jiné dost možná čelit i astronomické posile Manchesteru. "Ano, je připravený. Je perfektní," řekl Guardiola na adresu Joška Gvardiola. Zda svého takřka jmenovce prostovlasý elegán nasadí hned v úvodním kole a jak si případně povede, můžete sledovat prostřednictvím live a audiokomentáře od 21:00 na Livesport.cz.