Fotbalový víkend ONLINE: Novák posílil Olomouc. Mohuč ukončila smlouvu s El Ghazim

Filip Novák podepsal se Sigmou smlouvu do konce sezony.

Dny, které patřily domácím pohárům, jsou pryč. Na fotbalovou mapu světa se po krátké přestávce opět vrací ligové soutěže. Aby vám neunikly podstatné informace a zároveň jste se dozvěděli novinky z útrob věhlasných stadionů, sledujte speciál Livesport Zpráv, který mapuje nejzajímavější fotbalové dění nejen očima dat.

21:30 – Nepříjemné vzpomínky bude mít Zé Luís na čtvrteční pohárový zápas s lisabonským Sportingem. Jeho Farense prohrálo, útočník portugalského klubu si navíc vykloubil rameno a čekají ho další testy, které určí, zda bude nutná operace.

20:08 – Olomouc posílil bývalý reprezentant Filip Novák, který naposledy působil ve Spojených arabských emirátech. Třiatřicetiletý obránce podepsal smlouvu do konce sezony a debut si může stylově odbýt v sobotu v Jablonci, kde působil mezi lety 2011 až 2015 a vyhrál s ním domácí pohár. Ze severu Čech zamířil přerovský rodák do Midtjyllandu, s nímž ovládl dánskou ligu, a v roce 2018 se přesunul do Turecka, kde strávil v Trabzonsporu a Fenerbahce čtyři a půl roku. V reprezentaci má Novák bilanci 28 zápasů a dva góly, naposledy za národní tým nastoupil před dvěma lety.

19:56 – Aleš Čermák se po téměř měsíci a půl prosadil ve slovenské Niké lize. Bývalý záložník Plzně v 85. minutě zápasu v Košicích přihrál na třetí a poslední gól Dunajské Stredy při jejím vítězství 3:0. Čermák odehrál celé utkání stejně jako na straně poražených Martin Šindelář, jenž nastoupil s kapitánskou páskou.

19:51 – Rumunský fotbalový trenér Mircea Lucescu ukončil úspěšnou kariéru, osmasedmdesátiletý kouč to oznámil současně s rezignací na post trenéra Dynama Kyjev po páteční porážce 0:1 se Šachtarem v utkání ukrajinské ligy. Dynamo získalo z posledních čtyř zápasů jen bod a v neúplné tabulce je sedmé. V minulosti Lucescu trénoval rumunský národní tým, Dinamo Bukurešť, Brescii, Inter Milán, Zenit Petrohrad či Galatasaray a Besiktas. Dynamo Kyjev vedl od roku 2020.

19:36 – Šestého prosince se dohraje utkání nizozemské ligy Alkmaar –⁠ Nijmegen. Týmy proti sobě nastoupily minulý týden a v závěru byl duel přerušen a záhy předčasně ukončen poté, co na trávníku zkolaboval hostující Bas Dost. Nijmegen tou dobou překvapivě vedl 2:1. Nizozemský útočník, u něhož byl příčinou kolapsu zánět srdečního svalu, momentálně podstupuje sérii vyšetření a jak bude jeho kariéry opkračovat, je zatím nejasné.

19:03 – Liverpoolský útočník Luis Díaz, jehož otce drží od konce minulého týdne v Kolumbii únosci, se podle trenéra Jürgena Kloppa sám rozhodne, zda nastoupí do nedělního utkání anglické ligy proti Lutonu. Z nominace na minulý zápas šestadvacetiletého fotbalistu kvůli rodinné situaci vynechal. Od středy Díaz znovu trénuje s týmem.

18:16 – Bundesligová Mohuč s okamžitou platností ukončila smlouvu s útočníkem Anwarem El Ghazim. Důvodem jsou jeho protiizraelské komentáře na sociálních sítích, kvůli kterým už také fotbalistu vyšetřuje státní zastupitelství. El Ghazi na sociálních sítích kritizoval reakci Izraele na útok Hamásu, jehož příslušníci zabili 1400 Izraelců. Při odvetném bombardování v Pásmu Gazy zahynulo podle tamních úřadů přes 9000 lidí.

17:42 – Bývalý francouzský fotbalový reprezentant Mamadou Sakho odešel z Montpellier po hádce s koučem, kterého během roztržky v tréninkovém centru podle médií dokonce nakopl. Někdejší stoper Paris St. Germain a Liverpoolu na instagramu oznámil, že se rozhodl v klubu skončit.

"Musíte vědět, jak odejít od stolu, když už se nepodává respekt. Po incidentu, který se odehrál minulý týden v tréninkovém centru a za který odmítám jakoukoli odpovědnost, jsem se rozhodl ukončit spolupráci s Montpellier," napsal třiatřicetiletý hráč, který působil v klubu od roku 2021, kdy přišel z Crystal Palace.

16:50 – Unie evropských fotbalových asociací (UEFA) bude od příští sezony spolupořádat s týdeníkem France Football prestižní anketu Zlatý míč. UEFA o tom informovala na webu. Francouzský magazín bude nadále dohlížet na hlasování a volbu nejlepšího fotbalisty světa, unie bude mít na starost především marketingové pokrytí a závěrečný galavečer s předáváním cen.

"Zlatý míč je už téměř 70 let nejprestižnějším individuálním oceněním ve světovém fotbale. Soutěže UEFA jsou zase jevištěm, kde si nejlepší hráči planety svými výkony říkají o nominace a zápis do historie. Navázání spolupráce je logickým krokem," uvedl prezident UEFA Aleksander Čeferin.

16:37 – Před šlágrem víkendu hovořil o soupeři i trenér Slavie Jindřich Trpišovský: "Čeká nás další velký domácí zápas, ve kterém musíme potvrdit výhru nad Bohemians. Plzeň hraje velké zápasy venku dobře. Vyhrála v Záhřebu, na Spartě taky hrála dobrý zápas."

16:35 – "Myslím, že tentokrát nastoupí s Matouškem na hrotu, o to budou nebezpečnější. Je to věc, na kterou spoléhají," říká před sobotním malým pražským derby asistent trenéra Sparty Luboš Loučka.

16:11 – Dani Olmo má vykloubené rameno a zranění si nakonec vyžádalo operaci, pro ofenzivního záložníka RB Lipsko to znamená konec hraní v roce 2023.

16:08 – Manchesteru United se nedaří a dobré zprávy nepřicházejí ani v případě zdravotního stavu Casemira. Záložník si před několika dny přivodil svalové zranění, mimo hru pak bude několik týdnů.

15:07 – Lionel Messi před pár dny získal už svůj rekordní osmý Zlatý míč a právě u této příležitosti se za týden, v pátek 10. listopadu, utkají celky New Yorku City FC a Argentincova Interu Miami, aby mu v rámci přátelského duelu vzdali hold.

14:47 – Eritrejský národní tým se nebude účastnit kvalifikačního cyklu o mistrovství světa 2026, důvodem jsou obavy, že reprezentanti využijí cest za venkovními zápasy k úniku a žádosti o politický azyl v cizině.

14:16 – Ukrajinský ofenzivní hráč Chelsea Mychajlo Mudryk se pomalu blíží návratu na trávníky, klub na webu informoval, že je zpátky v plném tréninku. Christopher Nkunku, Wesley Fofana, Ben Chilwell či Trevoh Chalobah na rozdíl od Mudryka pokračují v individuální rehabilitaci.

14:14 – České dráhy vypraví v pátek 17. listopadu mimořádný vlak pro fanoušky, kteří se chystají do Polska na kvalifikační zápas o postup na Euro 2024. Expres vyjede ráno v 6:57 z pražského hlavního nádraží, pojede přes Olomouc a Ostravu a v 15:30 přijede do Varšavy. Utkání českého národního týmu s polskou reprezentací začne ve 20:45. Po půlnoci se fotbalový speciál vrátí po stejné trase zpět do Prahy. Podle webu FAČR se na utkání s Polskem chystá více než tisíc českých fanoušků, kapacita vlaku je asi 470 míst. Jízdenky jsou v prodeji v e-shopu Českých drah a stojí 1990 korun.

12:53 – Hráčem měsíce ve fotbalové lize se v říjnu stal mladoboleslavský křídelník Vasil Kušej. Mezi trenéry rovněž premiérově uspěl slovenský kouč Karviné Juraj Jarábek. Výsledky zveřejnila Ligová fotbalová asociace (LFA), která tradiční anketu pořádá. Kušej v říjnu pomohl Mladé Boleslavi ke třem výhrám ze čtyř ligových zápasů a k posunu na aktuální třetí místo tabulky. Třiadvacetiletý ofenzivní fotbalista zazářil hlavně při historické přestřelce 9:5 ve Zlíně, v níž zaznamenal dva góly a stejný počet asistencí, a v neděli při domácím triumfu 3:1 nad Spartou. Proti obhájcům titulu úvodní branku dal a druhou připravil Marku Matějovskému.

11:01 – Manchester United o víkendu nastoupí proti Fulhamu a ani na lavičku neusedne Casemiro. Brazilský záložník nestihne doléčit zranění, které utrpěl během souboje s Newcastlem.

10:13 – Dva dny před vyvrcholením fotbalového Poháru osvoboditelů se na slavné pláži Copacabana v Riu de Janeiro střetli fanoušci obou finalistů. Ke rvačce došlo podle argentinského listu La Nacion při náhodném setkání příznivců domácího klubu Fluminense s příznivci argentinských Boca Juniors. Televizní záběry ukázaly, že policie při zásahu použila slzný plyn a střílela gumovými projektily. Finále prestižní jihoamerické klubové soutěže, která je obdobou evropské Ligy mistrů, je na programu v sobotu. Hostit ho bude slavný stadion Maracaná v Riu de Janeiro.

09:16 – Granada porazila Arosu 3:0 a postoupila do dalšího kola Copa del Rey, celé utkání ale ještě bude mít dohru. Domácí chystají odvolání, podle regulí soutěže mohou do pohárových zápasů zasáhnout hráči z rezervních týmů, maximální věková hranice je ovšem 23 let. Mezi tyčemi Granady se přitom objevil Adri López, jemuž je 24.

08:40 – Moc povedený večer prožil ve čtvrteční dohrávce Eredivisie mezi Ajaxem a Volendamem 20letý útočník Ar'jany Martha, odchovanec Sparty Rotterdam, který se překvapivě objevil v základní sestavě. Nejenže odehrál v nizozemské nejvyšší soutěži svůj vůbec první zápas, slavil také výhru, přičemž v utkání zaznamenal hned pět povedených driblinků. Víc už jich zvládl při své premiéře v dresu de Godenzonen pouze Justin Kluivert v lednu roku 2017, ten jich konkrétně zapsal šest.