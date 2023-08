Fotbalový víkend ONLINE: Rico byl po 82 dnech propuštěn z nemocnice, Ogbu zná délku trestu

Brankář PSG koncem května spadl z koně, inkasoval zásah do hlavy a lékaři ho 19 dní drželi v umělém spánku.

Zatímco FORTUNA:LIGA má za sebou čtyři kompletní ligová kola, na to úvodní už se těší fanoušci v Itálii a Německu. A právě Bundesliga bude letos po příchodu několika českých fotbalistů velmi zajímavou soutěží. Živo však bude i na stadionech v Premier League, La Lize nebo Ligue 1. O nic z toho byste neměli přijít, a tak sledujte nejnovější informace v našem aktualizovaném přehledu.

PÁTEK, 18. SRPNA

19:42 – Francii v současnosti sužují extrémní vedra, a to včetně Toulouse a Lyonu, kde se mají v sobotu uskutečnit zápasy druhého kola Ligue 1. Předpovídají se tam teploty kolem 40 stupňů Celsia, i proto byl původně plánovaný začátek utkání mezi OL a Montpellierem posunutý o dvě hodiny na 19:00. A jiný čas pak bude platit také pro nedělní klání mezi Monakem a Štrasburkem, z páté hodiny odpolední se zápas rovněž posunul o dvě hodiny dopředu, tedy na 19:05, a to v naději, že by mohlo být chladněji.

17:30 – Fotbalisté Šachtaru Doněck budou hrát svá domácí utkání v této sezoně Ligy mistrů v Hamburku. V minulém ročníku měli ukrajinští šampioni kvůli ruské invazi azyl ve Varšavě na stadionu Legie.

16:30 – Sparta je podle asistenta trenéra Luboše Loučky na zápas na Stínadlech velmi dobře připravená a ví co jí čeká. "Herní styl Teplic pod Frťalou se oproti trenérovi Jarošíkovi extra nezměnil. Čeká nás složitý zápas, budou zalezlí a bude to o tom je dobýt. Jsou dobře nastaveni na útočné zisky, mají šikovné hráče nahoru, na to si musíme dát pozor."

16:15 – Teplice, které zažívají povedený vstup do sezony, hostí v sobotním utkání Spartu a čeká se návštěva atakující 15 tisíc lidí. "Sparta má obrovskou sílu směrem dopředu, ofenzivu má opravdu nadstandardní. Musíme vše zvládnout i po mentální stránce, čeká se velká návštěva. Motivace je obrovská, v klubu i ve městě je znát, že se blíží velké utkání," prohlásil na tiskové konferenci Zdenko Frťala.

15:45 – V posledních 30 bundesligových sezonách se vždy alespoň jeden postoupivší tým vyhnul sestupu. Dobrá zpráva pro Heidenheim a Darmstadt?

14:35 – Sergio Rico byl propuštěn z nemocnice. Brankář PSG koncem května spadl z koně, inkasoval zásah do hlavy a lékaři ho devatenáct dní drželi v umělém spánku. Gólman absolvoval několik operací a pomalu rehabilitoval, v červenci začal komunikovat s okolím a nyní je jeho stav natolik uspokojivý, že byl propuštěn do domácího ošetřování. "Cítím se docela dobře, i když aneurysma ještě není úplně pod kontrolou," řekl dnes Rico novinářům, když po boku manželky Alby opouštěl po 82 dnech nemocnici Virgen del Rocío. "Potřebuju ještě pár měsíců klid," dodal náhradní gólman francouzských mistrů před odchodem do domácího léčení.

13:30 – Stoper fotbalistů Slavie Igoh Ogbu dostal za faul v úvodním utkání 3. předkola Evropské ligy proti Dnipru dvouzápasový trest. Pražanům bude k dispozici až v odvetě závěrečného předkola proti Zorje Luhansk. Vršovičtí o tom informovali na Twitteru.

13:25 – Chelsea oficiálně potvrdila, že její kapitán Reece James se během týdne zranil, načež okamžitě zahájil rekonvalescenci.

12:30 – Fotbalisté Trnavy mají po včerejším postupu do 4. předkola EKL nového hrdinu. Bývalý hráč Sparty Lukáš Štetina rozhodl o postupu svého týmu neuvěřitelným způsobem. V 74. minutě se pověsil do vzduchu a nůžkami vstřelil rozhodující branku zápasu. Zajímavé je na tom především to, že si na svou trefu musel počkat opravdu dlouho – 1537 dnů. Více si o tomto počinu můžete přečíst v našem článku.

10:40 – Utkání 6. kola první fotbalové ligy mezi Mladou Boleslaví a Plzní se na základě žádosti hostů kvůli účasti v závěrečném 4. předkole Evropské konferenční ligy nebude hrát v neděli 27. srpna, ale později. Ligová fotbalová asociace (LFA), která řídí profesionální soutěže, v pátek o odložení zápasu na neurčito informovala v tiskové zprávě. Více informací najdete v článku.

09:00 – Historicky nejmladší debutant v dresu anglické reprezentace ve 34 letech končí svou bohatou kariéru. Během ní si Theo Walcott zahrál v dresu Southamptonu, Arsenal a Evertonu. V Premier League nastoupil do 397 zápasů, ve kterých nastřílel 80 gólů a přidal 56 asistencí.

06:30 – Nový ročník Bundesligy otevře v pátek večer zápas mezi Werderem a úřadujícím šampionem z Mnichova, jenž se bude snažit napravit neúspěch z minulého týdne, kdy v německém Superpoháru nestačil na Lipsko 0:3. První bundesligové minuty by si měl na své konto připsat Harry Kane. Zajímavostí je také to, že Brémy neporazily svého dnešního soupeře už 31x za sebou. Poslední tříbodová výhra Werderu se datuje až k 20. září 2008, kdy jednu z branek vstřelil i Mesut Özil. Tehdy Werder v Alianz areně zvítězil 5:2. Kompletní preview ke startu Bundesligy najdete v našem článku.