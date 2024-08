FPL před 3. kolem: Hledají se levné a spolehlivé možnosti, naštěstí jich je dostatek

Dvě kola Premier League už jsou za námi a téměř půl milionu hráčů využilo na pozici "triple" kapitána Erlinga Haalanda (24), přičemž v této roli získal neuvěřitelných 51 bodů. Třetí ligové kolo sice nenabízí podobné příležitosti, to ale neznamená, že bychom nemohli být svědky několika překvapení.

V rozpisu zápasů třetího hracího týdne chybí jednostraně zaměřené duely, protože Manchester City hraje venku s West Hamem, Arsenal se doma utká s Brightonem a Liverpool čeká prestižní střetnutí s Manchesterem United. To znamená, že co se týče přestupů, není co konkrétního navrhovat, takže je třeba se podívat trochu jinam. Koho vám dnes doporučíme?

Koho koupit

Emile Smith-Rowe (5,6) – Angličan, který v létě podepsal smlouvu s Fulhamem, vévodí týmu a vypadá to, že bude klíčovým hráčem v ofenzivě. Při svém debutu na Old Trafford toho sice příliš nepředvedl, ale ve druhém týdnu vstřelil gól proti Leicesteru a hráči Fantasy Premier League se na něj díky jeho nízké ceně vrhli. Připomeňme, že i když jeho cena je 5,6 milionu, stále je na trhu horkým zbožím.

Morgan Rogers (5,1) – Hvězda Aston Villy z přípravných utkání byla s cenou 5,0 milionu označována za jednu z nejlepších možností na pozici záložníka. I když někteří k němu zůstávali skeptičtí. Ukázalo se však, že právě on je naprostou jistotou, že bude pod Unaiem Emerym hrát. Mladý Angličan dosud strávil na hřišti celých 180 minut, zatímco Ollie Watkins (9,0 mil.) odehrál jen 125 minut, Leon Bailey (6,5 mil.) 163 a takový Jacob Ramsey (5,5 mil.) pouhých 53. Přesto jsou všichni tito hráči dražší než Rogers. Zatím se mu nepodařilo vstřelit gól ani si připsat asistenci, ale stále je tomu blíže.

Antonee Robinson (4,6) – Levý obránce Fulhamu patřil v minulé sezoně k nejlepším hráčům na svém postu a ve formě hraje i teď. Jeho cena stoupla, ale stále zůstává za 4,6 milionu velmi dobrou volbou. V minulém kole si připsal asistenci po zásahu Alexe Iwobiho (5,5 mil.) a další mohl přidat po krásné přihrávce na Rodriga Munize (6,1 mil.). Svou roli hraje i fakt, že Fulham hraje příště s Ipswichem.

Tipy Livesportu

Ollie Watkins (9,0) – Je pravda, že ho má v týmu 29 % hráčů, ale i tak se dá říct, že útočník Aston Villy je trochu mimo dění. V prvních dvou kolech sice ještě nevstřelil gól, ale měl několik velkých příležitostí a zdá se, že je jen otázkou času, kdy začne branky sázet. A to i proto, že Aston Villa hraje v následujících zápasech proti Leicesteru, Evertonu, Wolves a Ipswichi.

Antoine Semenyo (5,5) – V prvních dvou kolech nasbíral 13 bodů a v obou zápasech byl velmi aktivní. Na branku soupeře vyslal 12 střel, což je nejvíce ze všech hráčů v Premier League. Pozitivní je, že se nemusíte bát, že by byl jen na lavičce náhradníků. Pokud hledáte náhradu za Christophera Nkunkua (6,4), Semenyo za 5,5 milonu by mohl být pro tuto roli ideální.

Bruno Fernandes (8,4) – Trochu podobný případ jako Watkins, ani Fernandes v sezoně ještě nedal žádný gól a nepřidal ani asistenci. Podle statistik je však jeho očekávaný příspěvek ke gólům až 2,02, takže teoreticky by už měl mít bodů více. To znamená, že od něj můžeme opravdu brzy očekávat hodně. Navíc je v Manchesteru United penaltovým exekutorem. Jeho nevýhodou je cena, protože za něj musíte utratit až 8,4 milionu a mnoho lidí si možná řekne, že je lepší přidat trochu víc a koupit Colea Palmera (10,5) nebo Bukayo Saku (10,0). Pokud však chcete investovat do jiných hráčů, Bruno by pro vás měl být skvělou volbou.