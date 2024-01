Fulham odsoudil k porážce na prokletém Stamford Bridge penaltový specialista Palmer

Chelsea porazila ve 21. kole Premier League Fulham 1:0 a připsala si třetí ligovou výhru v řadě. Po většinu utkání se však domácím již tradičně nedařilo nacházet skulinky v obraně soupeře. Ke gólu jim tak musel pomoci Issa Diop, po jehož faulu proměnil v závěru první půle již pátou penaltu v sezoně Cole Palmer. Cottagers tedy nevylepšili bídnou bilanci ze Stamford Bridge, kde naposledy v lize zvítězili roku 1979, a navíc na stadionu souseda ze západního Londýna už více než 12 let ani jednou neskórovali.

Hostí začali velmi pasivně, obrovské problémy jim dělalo držení míče na půli Blues. Ti se k prvnímu ohrožení branky propracovali v 15. minutě, kdy se na hranici vápna odhodlal ke střele Conor Gallagher, pravou šibenici však o kousek minul. Armando Broja dopadl o chvíli později podobně. Djordje Petrovič musel své umění předvést až po půlhodině, když vykopl ránu Harryho Wilsona.

Těsně před odchodem do šaten se k zemi poroučel Raheem Sterling, za což sudí Anthony Taylor nařídil pokutový kop. Ten si vzal na starost Palmer a střelou k pravé tyči poslal Chelsea do vedení. Po změně stran měl obrovskou příležitost na zvýšení skóre Sterling, měkoučký centr Enza Fernándeze ale nasměroval hlavou jen do brankové konstrukce.

Modří byli aktivnější i nadále, zásluhou průniku střídajícího Noniho Maduekeho se dostal do dobré palebné pozice Levi Colwill. Urostlý rodák ze Southamptonu však spolehlivý výkon nekorunoval vstřeleným gólem, neboť bránu přestřelil. V závěrečné části zápasu pak mohl atmosféru na stánku Chelsea zmrazit Raúl Jiménez, proti jeho střele se ovšem vytáhl Petrovič.

Tabulka Premier League