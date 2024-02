Guardiola je nadšený z Fodenova pokroku. Z chlapce se stal hráč světové úrovně, řekl kouč

Phil Foden (23) nikdy nezapřel svůj talent, často však zůstával ve stínu spoluhráčů z Manchesteru City. Nyní je těmto časům konec, alespoň podle manažera Pepa Guardioly (53). "Je hráčem světové třídy," pronesl po sobotním vítězství nad Bournemouthem, které anglický reprezentant zařídil jediným gólem zápasu, kouč Citizens.

Fodenův devátý ligový gól v sezoně zajistil úřadujícím mistrům vítězství 1:0, které je posunulo v Premier League o bod za vedoucí Liverpool. Vzhledem k tomu, že Erling Haaland se po zranění ještě nevrátil do své nejlepší formy a tvůrce hry Kevin De Bruyne byl v sobotu využit až jako náhradník, byl to právě Foden, kdo dodal týmu jiskru, která ho udržela na cestě za čtvrtým titulem v řadě.

Angličan si v probíhajícím ročníku připsal také sedm asistencí a stal se jedním z lídrů Citizens. "Zapomeňte na góly – samozřejmě jsou důležité – ale viděli jste, jak hrál? Jak kontroloval míč a zrychloval tempo. Stal se z něj prvotřídní fotbalista. Z malého chlapce se nyní stal Phil, hráč světové třídy. Může hrát všude," řekl Guardiola o svém svěřenci.

Citizens jsou nyní v lize už 11 zápasů neporaženi, a přestože jsou v boji o titul hned vedle nich Liverpool a Arsenal, Guardiolova družina opět ukazuje, že je schopna před koncem sezony sbírat důležité body. Uprostřed týdne mistr porazil Brentford a lodivod týmu prohlásil, že odolnost jeho hráčů ho stále překvapuje.

Individuální statistiky Phila Fodena ze sobotního zápasu. Opta by Stats Perform

"Co na to říct, kalendář je náročný a očekávání jsou vysoká. To, co dokázali za ty roky s velkým množstvím zápasů a spoustou věcí... Vždycky si říkám, že se po dalším pádu nezvednou, ale oni mě překvapují," vyjádřil se Guardiola.