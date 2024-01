Kdo nahradí Kloppa? Sedm trenérů, kteří by od další sezony mohli trénovat Liverpool

Jürgen Klopp (56) potvrdil, že na konci aktuální sezony opustí Liverpool. Livesport Zprávy sestavily seznam jmen, která by mohla patřit mezi potenciální nástupce německého trenéra na Anfield Road.

I když by mezi kandidáty mohli být manažeři jako Carlo Ancelotti nebo dokonce Pep Guardiola, vzhledem k jejich postavení v klubu a práci, kterou oba odvedli, jsme se rozhodli hledat varianty, které dávají smysl a které se svým klubem nedávno neprodloužily smlouvu, jako je tomu v případě velezkušeného Itala. Zde jsou naše volby.

Jakmile Liverpool oznámil Kloppovo rozhodnutí, fotbaloví fanoušci se z této zprávy několik minut vzpamatovávali, dalších pár vteřin přemýšleli a téměř všichni došli ke stejnému závěru: Xabi Alonso je ideálním nástupcem oblíbeného německého kouče.

Kromě jeho úspěšné minulosti v anglickém klubu, s nímž vyhrál Ligu mistrů a nastoupil ve více než 200 zápasech, je Španěl v současné době trenérem považovaným za horké zboží. Jeho úspěšné působení v Leverkusenu sice není u konce, ale pokud se mu podaří zapsat se do historie klubu, tedy vyhrát Bundesligu, je nepravděpodobné, že by v BayAreně zůstal.

Sám Alonso už byl na možný návrat na Anfield dotázán, a přestože se zatím soustředí na Leverkusen, není zaručeno, že pokud pozvánka přijde, nebude odpověď na konci sezony jiná.

Xabi Alonso odehrál za Liverpool přes 200 zápasů. Profimedia

Ze sedmi v tomto článku uvedených jmen má Steven Gerrard z různých důvodů asi nejmenší šanci, že bude vybrán. Angličan má za sebou špatné zkušenosti s Aston Villou v Premier League, odkud byl vyhozen po pouhých třech výhrách v sezoně 2022/23. Navíc působí v Saúdské Arábii, kde má vysoký plat, a nedávno prodloužil smlouvu s Al Ettifaqem, přestože se mu příliš nedařilo.

Sentimentální stránka by však mohla převážit ve prospěch "Stevieho G". Bývalý záložník, legenda Liverpoolu, má na kontě přes 700 vystoupení za Reds, vyhrál Ligu mistrů, ale nikdy se mu nepodařilo vyhrát Premier League. Vzhledem k jeho konexím by byl logickou volbou, přestože toho jako trenér moc nepředvedl. Úspěšný pouze ve Skotsku, kde vyhrál ligu s Rangers.

Gerrard je legendou Liverpoolu. Profimedia

Pokud chce Liverpool kromě odchodu Kloppa a zbytku trenérského štábu přebudovat i svůj kádr, pak by mohl být současný kouč Sportingu ideálním jménem. Ostatně právě s tímto posláním přišel Rúben Amorim do Alvalade v rámci projektu velmi podobného tomu nastolenému na Anfield Road.

Vzhledem k pochybnostem o budoucnosti Rúbena Amorima by portugalský trenér, který byl často spojován s anglickými kluby, mohl využít příležitosti a udělat krok vpřed, i když se zdá, že Liverpool by v této fázi jeho kariéry mohl být příliš velkým ksoustem, a to i proto, že bývalý záložník ještě nikdy netrénoval v zahraničí.

Rúben Amorim by mohl na konci sezony opustit Sporting. LUSA

Budoucnost Sérgia Conceicaa v FC Porto bude s největší pravděpodobností záviset na výsledku klubových voleb. Pokud Pinto da Costa zůstane prezidentem Draků, je možné, že portugalský trenér prodlouží smlouvu, která mu jinak vyprší v roce 2024. Na samotném Sérgiu Conceicaovi se však od jeho návratu do Portugalska v sezoně 2017/18 již projevilo určité opotřebení.

Přestože má jeho jméno větší zvuk v Itálii, kde je dobře hodnocen nejen pro své výkony jako hráč, ale i jako trenér (vyřadil již Juventus, Řím, Lazio a AC Milán), svým stylem se blíží Kloppovi. Maximální intenzita a vysoký pressing jsou jen dílčí znaky, že by styl 49letého trenéra na Anfield Road padl jako ulitý. Joao Carlos Teixeira, bývalý hráč Liverpoolu, dokonce v rozhovoru pro portugalskou redakci Livesport Zpráv přirovnal současného trenéra Porta právě ke Kloppovi...

Conceicaovi končí v létě smlouva s FC Porto. Profimedia

Roberto de Zerbi si udělal jméno v Itálii a odváděl dobrou práci v Šachtaru, ale málokdo by čekal takový vliv, jaký měl v Brightonu, už jen proto, že laťka byla nastavena vysoko vzhledem k dobré práci jemu předcházejícího trenéra Racků Grahama Pottera.

Ital je v Anglii v módě, takže bude jistě na užším seznamu kandidátů na nástupce Kloppa. Nicméně skutečnost, že by bylo potřeba výraznějších změn, aby se mužstvo více přiblížilo jeho obrazu, a vzpomínky na posledního manažera, který z Brightonu přeskočil do velkoklubu, 44letému trenérovi nepřejí. Na druhou stranu by v jeho prospěch hovořil fakt, že by měl čas na práci (Liverpool tento prostor manažerům obvykle dává) a zatím vždy dokázal vtisknout jasnou herní tvář týmům, které vedl.

Roberto de Zerbi je v Anglii in. AFP

Nebyl by to seznam velkoklubů, které hledají manažera, kdyby na něm nebylo jméno Zinedina Zidana. Od chvíle, kdy opustil Real Madrid, je francouzský trenér na trhu povinně přítomen, ale pravdou je, že konečný výsledek je stále stejný.

Od svého odchodu z Realu Madrid Zidane nepřijal žádný projekt, ať už se zdál jakkoli lákavý. V tomto smyslu by byl Liverpool jedním z nejzajímavějších klubů, které jsou pro něj v poslední době k dispozici. Zizou má za sebou fotbalovou historii jako hráč i trenér a má profil, který by mohl fanoušky Reds nadchnout. Na druhou stranu už tři sezony netrénoval.

Zidane je po odchodu z Realu Madrid bez angažmá. Profimedia

Co kdyby byl nástupcem Kloppa jiný Němec? Julian Nageslmann má ve svých 36 letech na krku jeden z největších projektů své kariéry. Současný trenér Německa má za úkol vrátit své zemi evropský titul. Vzhledem k tomu, že se jedná o evropský šampionát hraný na domácí půdě, má před sebou bývalý trenér Bayernu náročný úkol, a pokud se mu to nepodaří, je pravděpodobné, že v čele reprezentace nebude pokračovat.

Vzhledem ke svému věku a profilu by v Liverpoolu skvěle zapadl. On sám se pravděpodobně chce vrátit ke klubové trenérské práci poté, co na konci minulé sezony nečekaně opustil Bayern Mnichov.