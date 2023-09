Nottingham překvapivě vyhrál na Chelsea, Haaland a Son nastříleli hattrick

Fotbalisté Tottenhamu ve 4. kole Premier League převálcovali nováčka Burnley 5:2. Velkou měrou se pod výsledek podepsal Heung-Min Son (31), který se přesunul na hrot a nastřílel hattrick. O velké překvapení se postaral Nottingham Forest, který na Stamford Bridge obral o všechny body Chelsea po výhře 1:0. Stoprocentní zůstává i obhájce titulu Manchester City, který si poradil s Fulhamem (5:1). Třemi góly se prosadil také nejlepší střelec minulé sezony Erling Haaland (23).

Domácí se i přes nepřítomnost hlavního trenéra Pepa Guardioly, jenž se zotavuje po operaci zad, postarali o prodloužení vítězné série ve vzájemných utkáních, která nově čítá už 15 zápasů napříč všemi soutěžemi. Základní stavební kámen úspěchu položil Julián Álvarez. Ten dal úvodní branku svého týmu ve třech po sobě jdoucích domácích kláních v rámci anglické nejvyšší soutěže. Po změně stran navíc nastartoval své motory třígólový Erling Haaland.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

I přesto, že se domácí brzy dostali do překvapivého vedení, Spurs zvládli stav utkání ještě do pauzy otočit. Na konečném výsledku měl lví podíl novopečený kapitán týmu Heung-Min Son, který poprvé nastoupil jako čistý hrotový útočník a hned vstřelil tři branky. Na přesný zásah přitom v nejvyšší anglické soutěži čekal od konce dubna. Jihokorejci zdatně sekundovala letní posila James Maddison, jenž se stejně jako v minulém duelu střelecky prosadil a celkově se od svého příchodu z Leicesteru přímo podílel už na čtyřech gólech svého týmu.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Překvapivý triumf se zrodil krátce po poločasové přestávce, kdy se po krásné průnikové přihrávce trefil přesně k tyči Anthony Elanga. Švédský křídelník, který přišel na hrací plochu jako střídající hráč, si tak připsal premiérovou trefu v dresu Forestu. The Blues alespoň k remíze nenasměrovala ani nová tvář v sestavě Cole Palmer, který na západ Londýna přišel z konkurenčního Manchesteru City.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Bleskový vstup do utkání zařídil domácím překvapivým přímým kopem Mathias Jensen, na vyrovnání však hosté nemuseli čekat ani půl hodiny. Další branka přišla až v 77. minutě, kdy se po dlouhých 749 dnech radoval z ligové branky uzdravený David Brooks, jenž se k fotbalu vrátil na začátku kalendářního roku po překonání rakoviny. Poslední slovo si však ve třetí minutě nastavení vzal Bryan Mbeumo, jenž svým čtvrtým gólem v ročníku uhájil neporazitelnost Londýňanů.

Ve vyrovnaném úvodu zahrozil jako první tým z Sheffieldu, hlavička kapitána Johna Egana ale zamířila jen do rukavic připraveného hostujícího brankáře. Na první změnu skóre se čekalo do 14. minuty, kdy střelecký půst Evertonu ukončil Doucouré, jenž po rohovém kopu nadvakrát překonal Wese Foderinghama. Vedení Toffees mohlo být již o chvíli později dvojnásobné, Danjuma však nadějné přečíslení vyřešit nedokázal.

Ve 21. minutě byl znovu v akci Jordan Pickford, jehož pozornost prověřil přízemním projektilem Gustavo Hamer. Krátce po půlhodině hry již Angličan inkasoval, když jej střelou k pravé tyči překonal debutující Archer. The Blades ještě před odchodem do šaten dokonali obrat a opět u toho byl Archer, po jehož ráně do tyče se míč od Pickfordových zad odrazil až do sítě.

Statistiky zápasu. Opta by Stats Perform

Karamelky mohly s odpovědí přispěchat již krátce po změně stran, Danjuma však z přímého kopu pálil jen do zdi. Tým z Liverpoolu byl za svůj aktivní vstup do druhého poločasu odměněn v 55. minutě, kdy se po rychlém protiútoku a centru na zadní tyč prosadil Danjuma.

Jen o chvíli později mohli Red and White Wizards po zaváhání Nathana Pattersona přispěchat s odpovědí, nicméně Yasser Larouci z hranice malého vápna zamířil vysoko nad. Hostující defenziva byla znovu v permanenci v 74. minutě, kdy ranou z voleje vyzkoušel Pickfordovu pozornost střídající Luke Thomas. V nastaveném čase měl na hlavě rozhodnutí Oliver McBurnie, hlavičku domácího útočníka ale vytěsnil Pickford pohotovým zákrokem na břevno.

Brighton – Newcastle (18:30)

Tabulka Premier League