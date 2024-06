Odměna za skvělou sezonu. Manchester City udělá z Fodena nejlépe placeného Angličana v historii

Anglický reprezentant Phil Foden (24) má už před startem Eura jednu jistotu. Stane se nejlépe placeným britským fotbalistou všech dob. Na svědomí to má jeho současný zaměstnavatel – Manchester City. Ten nabízí hráči 375 tisíc liber týdně (skoro 11 milionů korun), aby Fodenovi vyhnal z hlavy myšlenky na případný přestup do Realu Madrid, jenž o něj má zájem. Momentálně chce Angličan uspět na Euru v Německu, pak se ale může těšit na to, že si finančně polepší.

Foden má v Manchesteru City smlouvu ještě na tři roky, takže úplně nehrozí, že by z klubu utekl ke konkurenci – rozhodně ne zadarmo. Ale klub z Etihad Stadium chce hráče odměnit za skvělou sezonu a také dát jasný signál ostatním týmům, že je klenotem, o který nechtějí Citizens přijít.

Čtyřiadvacetiletý hráč nyní bere 200 tisíc liber týdně s bonusy. Po zvýšení gáže se tak dostane na úroveň Erlinga Haalanda a Kevina De Bruyneho. Manchester City vyhrál nejvyšší anglickou ligu čtyřikrát v řadě a Foden byl jednou z největších hvězd týmu. Byl také jmenován hráčem roku v Premier League.

Phil Foden má za sebou skvělou sezonu. Opta by Stats Perform

Nová smlouva má hráče udržet v klubu až do jeho třicátých narozenin. Foden už během kariéry vyhrál 15 trofejí, včetně šesti titulů v Premier League. V plánu má prý i překonání historického rekordu Ryana Giggse, jenž vyhrál nejvyšší anglickou soutěž třináctkrát.

Momentálně je ale Fodena na prvním místě reprezentace Anglie. V jejím dresu by rád vyhrál Euro v Německu. Anglický tým je v prognózách expertů pasován do role největšího favorita na titul. V pátek však dostal anglický sen drobnou trhlinu, když Anglie prohrála přípravný zápas s Islandem ve Wembley 0:1 a na tým se snesla vlna kritiky. Fanoušci i hráči ale věří, že se jim na Euru povede vše napravit.