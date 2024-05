Po měsíci další prodloužení smlouvy. Emery podepsal s Aston Villou do roku 2029

Aston Villa po měsíci opětovně prodloužila smlouvu s Unaiem Emerym (52), který poprvé v historii dovedl birminghamský klub do Ligy mistrů. Španělský manažer, jenž měl od dubna platný kontrakt do roku 2027, se dohodl na nové pětileté smlouvě s navýšením platu.

Villans mají za sebou mimořádně povedenou sezonu, čtvrtým místem v Premier League se poprvé kvalifikovali do Champions League a navíc se úspěšně prezentovali i v Evropské konferenční lize, kde se probojovali až do semifinále. Velký podíl na vzestupu tradičního klubu má manažer Unai Emery, s nímž proto vedení klubu podruhé během měsíce prodloužilo kontrakt.

"S Unaiem v čele budujeme v Aston Ville něco výjimečného a jsme rádi, že s klubem podepsal novou smlouvu do roku 2029. Vstupujeme do historického roku, budeme slavit 150. výročí založení klubu, s Unaiem na lavičce se máme na co těšit," řekl předseda představenstva Nassef Sawiris.

"Jsem velmi rád, že mohu učinit tento krok a převzít odpovědnost za vedení tohoto klubu. Od mého příchodu do Villy jsme s vedením vždy našli to nejlepší prostředí a strukturu pro rozvoj projektu s nejvyššími ambicemi. S majiteli máme stejnou vizi a stejné cíle," pronesl Emery.

Dvaapadesátiletý Emery má za sebou bohatou trenérskou kariéru, během níž vedl Almeríi, Valencii, Spartak Moskva, Sevillu, PSG, Arsenal nebo Villarreal. Je považován za specialistu na Evropskou ligu, kterou od změny formátu a názvu v sezoně 2009/10 ovládl hned čtyřikrát.